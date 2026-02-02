Colombia

Quién era alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado en Córdoba

El presidente Gustavo Petro y miembros del equipo negociador del Gobierno nacional confirmaron el deceso de José Gonzalo Sánchez Sánchez en Tierralta (Córdoba)

Guardar
Alias Gonzalito era el segundo
Alias Gonzalito era el segundo cabecilla del Clan del Golfo, por detrás de alias Chiquito Malo - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro y el equipo negociador del Clan del Golfo confirmaron la muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, considerado el segundo cabecilla del grupo armado, después de Chiquito Malo.

Alias Gonzalito murió ahogado en el municipio de Tierralta (Córdoba), según informó el mandatario y reportes preliminares. El cabecilla se desplazaba en una lancha hacia una zona temporal donde se realizarían negociaciones con el Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Quién era alias Gonzalito?

La identificación y el historial de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como “Gonzalito”, revelan a uno de los principales estrategas militares del Clan del Golfo en el norte de Colombia.

La identificación y el historial
La identificación y el historial de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como “Gonzalito”, revelan a uno de los principales estrategas militares del Clan del Golfo en el norte de Colombia - crédito Colprensa/Policía Nacional

Su nombre completo, José Gonzalo Sánchez Sánchez, y su fecha de nacimiento, 30 de diciembre de 1974, figuran en los registros de inteligencia que lo ubican como una pieza central en el bloque Roberto Vargas Gutiérrez (RVG).

La trayectoria de “Gonzalito”, también identificado bajo el alias de “Willington”, abarca más de veinte años dentro de estructuras armadas ilegales en el país. Su participación, según informes de inteligencia, ha resultado determinante para la presencia y expansión de la organización en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar.

Dentro del Clan del Golfo, alcanzó el rango de segundo cabecilla del Grupo Armado Organizado (GAO), particularmente en el bloque RVG.

El bloque Roberto Vargas Gutiérrez (RVG), uno de los frentes más activos en la región Caribe, ha impulsado la influencia del Clan del Golfo en el norte de Colombia, consolidando rutas y zonas de operación estratégicas en la región.

La presencia de “Gonzalito” dentro de este esquema permitió el fortalecimiento de redes y la coordinación de operaciones en distintos municipios.

El historial delictivo de Sánchez Sánchez incluye la articulación de acciones armadas y logísticas, además de la planificación de estrategias para la expansión territorial del Clan del Golfo.

La historia criminal de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’, se remonta a finales de la década de 1990, cuando inició su participación en las Autodefensas Unidas de Colombia.

La historia criminal de José
La historia criminal de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’, se remonta a finales de la década de 1990 - crédito X

Su incursión en grupos armados ilegales marcó el inicio de una trayectoria ascendente que lo llevó a ocupar posiciones de alto mando en organizaciones delictivas de gran alcance en el norte del país.

En 1998, ingresó a las AUC y, con el paso de los años, su influencia creció al integrarse al Bloque Móvil del Catatumbo en 2003. Posteriormente, en 2018, asumió la jefatura de la estructura E-RVG y, tres años después, se posicionó como cabecilla del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez.

Para 2023, alcanzó el cargo de segundo cabecilla del Clan del Golfo, además de formar parte del Estado Mayor Conjunto, lo que confirmó la confianza de la cúpula criminal en su liderazgo.

La actividad de alias “Gonzalito” se extendió a corredores estratégicos para la movilidad de estructuras armadas y el control de economías ilegales. Zonas rurales de Córdoba y Antioquia, como la vereda El Cerrito en Montería, Marralú en Ayapel, Las Delicias y Los Morales en Tierralta, así como La Ilusión y Palanca en Caucasia, figuran entre los lugares donde se reportó su presencia.

El prontuario de Sánchez Sánchez incluye una orden judicial vigente, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías, por el delito de concierto para delinquir.

El prontuario de Sánchez Sánchez
El prontuario de Sánchez Sánchez incluye una orden judicial vigente, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías - crédito X

Las autoridades lo identificaban como uno de los principales responsables de acciones armadas dirigidas contra la fuerza pública y de mantener el control territorial en zonas mineras y rurales.

Entre los actos violentos que se le atribuyen destacan ataques contra militares y policías, así como el secuestro de funcionarios judiciales.

Reportes de inteligencia lo vinculan con emboscadas, utilización de explosivos y operativos de represalia, como el denominado “plan pistola” ejecutado tras la muerte de uno de los miembros del Estado Mayor del Clan del Golfo. Su historial criminal lo posicionó como una figura relevante en la dinámica del conflicto en el norte de Colombia.

Temas Relacionados

GonzalitoClan del GolfoQuién era GonzalitoJosé Gonzalo Sánchez SánchezMuerte de GonzalitoCabecilla Clan del GolfoColombia-Noticias

Más Noticias

Jóvenes narraron el calvario sufrido cuando fueron víctimas de presunto abuso en la Universidad de Cartagena: “Causó un gran sangrado”

Estudiantes y docentes señalaron a altos directivos como los responsables de presuntos actos de acoso laboral, además de actos sexuales violentos contra sus estudiantes

Jóvenes narraron el calvario sufrido

Incendio en Medellín habría sido provocado por paciente psiquiátrico: su madre confirmó que ese día no quiso tomar su medicamento

Un hombre de 31 años sería el responsable de la emergencia presentada en el sector de Andalucía, donde residentes y personal oficial trabajaron conjuntamente para apagar las llamas

Incendio en Medellín habría sido

Angélica Jaramillo reaccionó a la eliminación de su hermana de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué programa tan tóxico”

La hermana de Sofía Jaramillo no se quedó callada ante la polémica eliminación y expresó su total apoyo, pidiendo respeto y rechazando los ataques y comentarios negativos recibidos por la familia en redes sociales

Angélica Jaramillo reaccionó a la

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso a la hinchada

El partido de la fecha 4 del campeonato de primera división tuvo que ser suspendido luego de que la cancha no lograra drenar la intensa lluvia que cayó sobre Bogotá en la noche del domingo 1 de febrero

Hora y dónde ver el

Abelardo de la Espriella reveló la fecha en la que anunciará su fórmula vicepresidencial: “Tengo cinco candidatos en la cabeza”

El abogado y hoy candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, su vicepresidente se encargará de los asuntos internacionales

Abelardo de la Espriella reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Angélica Jaramillo reaccionó a la

Angélica Jaramillo reaccionó a la eliminación de su hermana de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué programa tan tóxico”

Karol G y Feid se reencuentran en los Grammy 2026: así fue el incómodo momento tras los rumores de ruptura

Ella es Sofía Jaramillo, la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Maluma contó su curioso intento para invitar a Lionel Messi a probar la bandeja paisa en Medellín

El emotivo mensaje de Dayana Jaimes a Sonia Restrepo tras la pérdida de Yeison Jiménez: “Siempre pienso en ella”

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso a la hinchada

El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira

Por mal clima, reprograman el partido Millonarios vs. Medellín para este lunes 2 de febrero a las 3:00 p. m. en El Campín

Diego Pescador y la presión del ciclismo colombiano tras años sin triunfos: “Es pesado cargar la ilusión de tantos colombianos”

Video| Luis Díaz es premiado en Alemania: su gol ante Unión Berlín es el mejor de la Bundesliga 2025