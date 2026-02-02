Quién era alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado en Córdoba

Alias Gonzalito era el segundo cabecilla del Clan del Golfo, por detrás de alias Chiquito Malo - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro y el equipo negociador del Clan del Golfo confirmaron la muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, considerado el segundo cabecilla del grupo armado, después de Chiquito Malo.

Alias Gonzalito murió ahogado en el municipio de Tierralta (Córdoba), según informó el mandatario y reportes preliminares. El cabecilla se desplazaba en una lancha hacia una zona temporal donde se realizarían negociaciones con el Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Quién era alias Gonzalito?

La identificación y el historial de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como “Gonzalito”, revelan a uno de los principales estrategas militares del Clan del Golfo en el norte de Colombia.

La identificación y el historial de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como “Gonzalito”, revelan a uno de los principales estrategas militares del Clan del Golfo en el norte de Colombia - crédito Colprensa/Policía Nacional

Su nombre completo, José Gonzalo Sánchez Sánchez, y su fecha de nacimiento, 30 de diciembre de 1974, figuran en los registros de inteligencia que lo ubican como una pieza central en el bloque Roberto Vargas Gutiérrez (RVG).

La trayectoria de “Gonzalito”, también identificado bajo el alias de “Willington”, abarca más de veinte años dentro de estructuras armadas ilegales en el país. Su participación, según informes de inteligencia, ha resultado determinante para la presencia y expansión de la organización en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar.

Dentro del Clan del Golfo, alcanzó el rango de segundo cabecilla del Grupo Armado Organizado (GAO), particularmente en el bloque RVG.

El bloque Roberto Vargas Gutiérrez (RVG), uno de los frentes más activos en la región Caribe, ha impulsado la influencia del Clan del Golfo en el norte de Colombia, consolidando rutas y zonas de operación estratégicas en la región.

La presencia de “Gonzalito” dentro de este esquema permitió el fortalecimiento de redes y la coordinación de operaciones en distintos municipios.

El historial delictivo de Sánchez Sánchez incluye la articulación de acciones armadas y logísticas, además de la planificación de estrategias para la expansión territorial del Clan del Golfo.

La historia criminal de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’, se remonta a finales de la década de 1990, cuando inició su participación en las Autodefensas Unidas de Colombia.

La historia criminal de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’, se remonta a finales de la década de 1990 - crédito X

Su incursión en grupos armados ilegales marcó el inicio de una trayectoria ascendente que lo llevó a ocupar posiciones de alto mando en organizaciones delictivas de gran alcance en el norte del país.

En 1998, ingresó a las AUC y, con el paso de los años, su influencia creció al integrarse al Bloque Móvil del Catatumbo en 2003. Posteriormente, en 2018, asumió la jefatura de la estructura E-RVG y, tres años después, se posicionó como cabecilla del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez.

Para 2023, alcanzó el cargo de segundo cabecilla del Clan del Golfo, además de formar parte del Estado Mayor Conjunto, lo que confirmó la confianza de la cúpula criminal en su liderazgo.

La actividad de alias “Gonzalito” se extendió a corredores estratégicos para la movilidad de estructuras armadas y el control de economías ilegales. Zonas rurales de Córdoba y Antioquia, como la vereda El Cerrito en Montería, Marralú en Ayapel, Las Delicias y Los Morales en Tierralta, así como La Ilusión y Palanca en Caucasia, figuran entre los lugares donde se reportó su presencia.

El prontuario de Sánchez Sánchez incluye una orden judicial vigente, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías, por el delito de concierto para delinquir.

El prontuario de Sánchez Sánchez incluye una orden judicial vigente, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías - crédito X

Las autoridades lo identificaban como uno de los principales responsables de acciones armadas dirigidas contra la fuerza pública y de mantener el control territorial en zonas mineras y rurales.

Entre los actos violentos que se le atribuyen destacan ataques contra militares y policías, así como el secuestro de funcionarios judiciales.

Reportes de inteligencia lo vinculan con emboscadas, utilización de explosivos y operativos de represalia, como el denominado “plan pistola” ejecutado tras la muerte de uno de los miembros del Estado Mayor del Clan del Golfo. Su historial criminal lo posicionó como una figura relevante en la dinámica del conflicto en el norte de Colombia.