Colombia

Proyecto de ley busca prohibir las plataformas de tranporte en Colombia: multas para conductores, usuarios y hasta para las unidades residenciales

La propuesta impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia también sancionaría a los usuarios

Guardar
El proyecto define como ilegal
El proyecto define como ilegal toda movilidad de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial - crédito Freepik

Las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify encendieron las alarmas por un proyecto de ley que, según su interpretación, amenaza su permanencia en el país.

La iniciativa del Ministerio de Transporte y la Superintendencia fue presentada en el Senado y propone prohibir la operación de estas aplicaciones, actualmente fuera de regulación formal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El texto contempla sanciones severas no solo a conductores y usuarios, sino también a propietarios y edificios donde se preste el “servicio ilegal de transporte”.

Se establecen multas que pueden alcanzar hasta 726 millones de pesos y la inmovilización de vehículos, con periodos que aumentan de cinco a sesenta días por la primera infracción.

La propuesta modifica el régimen sancionatorio de la Superintendencia y define como ilegal toda movilidad de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial. Destaca la obligación de los alcaldes y la Policía de priorizar la persecución de estos servicios, además de facultar el cierre de plataformas sin orden judicial.

Las sanciones se darían también
Las sanciones se darían también a quienes contraten o permitan el servicio - crédito captura de pantalla

El artículo 31 del proyecto establece que el “servicio ilegal de transporte” es aquel que cubre la necesidad de traslado en vehículos particulares sin cumplir con los requisitos o autorizaciones legales. Esta nueva tipificación contraría lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han reconocido derechos fundamentales en estos servicios.

De acuerdo con el artículo, las personas naturales o jurídicas que “permitan, faciliten, estimulen, propicien, autoricen, contraten o exijan” la prestación de estos servicios se enfrentarán a multas de 390 UVB por cada evento, equivalentes a 4,7 millones de pesos colombianos. La sanción se aplicará por cada viaje, endureciendo las consecuencias para conductores y plataformas.

El impacto de la medida no se detiene ahí. El artículo 35 introduce la posibilidad de retención o inmovilización del vehículo: la primera vez por 60 días, la segunda por 90 y, en adelante, por 120 días. Según el texto legal, esto se aplicará cada vez que se compruebe la prestación del servicio informal o ilegal.

Entre las medidas más polémicas se encuentra la calificación, en el artículo 68, de estos servicios como una potencial alteración del orden público. Así, la Policía Nacional deberá priorizar su combate, elevando la presión sobre conductores y empresas tecnológicas.

También las alcaldías deberían realizar
También las alcaldías deberían realizar controles en sitios de alta demanda como aeropuertos, centros comerciales y terminales de transporte - crédito Freepik

José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, declaró a la emisora Blu Radio: “Estamos retrocediendo con un intento de prohibición con un proyecto de ley autoritario, regresivo que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada que se mete con las libertades de la gente”.

López detalló el alcance de las sanciones para usuarios y plataformas: “A usted como usuario le correspondería seguramente no solamente una investigación administrativa en la superintendencia de transporte como persona natural, sino que además por cada viaje a los usuarios y a las plataformas pueden ponerle multas de hasta 4.7 millones de pesos”.

La propuesta incluye, en el artículo 69, una prohibición explícita para que congresistas y funcionarios públicos opinen a favor del uso de plataformas. López calificó en la entrevista esta restricción de “curiosa”, al impedir que “expresen opiniones públicas que de alguna manera legitimen o promuevan o favorezcan la prestación de este tipo”, y calificó este hecho como censura.

López también recordó que las cifras muestran la magnitud del fenómeno: “En 2024, 1,2 millones de cuentas de conductores prestaron al menos un servicio con su vehículo particular, mientras que cerca de 200 mil taxistas se vincularon a plataformas digitales”.

El articulado prohibiría a políticos
El articulado prohibiría a políticos opinar a a favor de las plataformas - crédito Freepik

López advirtió que el proyecto de ley también permitiría a la Superintendencia de Transporte y a las autoridades locales tomar medidas restrictivas en “puntos de alta demanda como aeropuertos, puertos, terminales, centros comerciales”.

La discusión sobre la legalidad y el futuro de las plataformas de movilidad en Colombia sigue abierta, en medio de un debate que involucra derechos, tecnología y la economía de miles de familias.

Temas Relacionados

DidiUberCabifyMinisterio de TransporteSupertransporteProhibiciónProyecto de leyColombia-Noticias

Más Noticias

Presidente Gustavo Petro ya está en Washington D.C, siga EN VIVO las últimas noticias, previo a su reunión con Trump: esta es su agenda oficial

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

Presidente Gustavo Petro ya está

Germán Ávila, ministro de Hacienda, asumirá funciones presidenciales durante viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos

La designación temporal ocurre mientras el mandatario colombiano desarrolla una intensa agenda diplomática que podría marcar un cambio en la relación con la Casa Blanca

Germán Ávila, ministro de Hacienda,

Fichaje de Edwuin Cetré a Brasil se cayó a última hora: Independiente Medellín dejaría de recibir tres millones de dólares

Cetré fue figura en los dos últimos títulos de Estudiantes de la Plata (Liga de Argentina y Supercopa de Argentina), por lo que su continuidad es bien recibida por los hinchas

Fichaje de Edwuin Cetré a

Por qué Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, arremetió contra Yaya Muñoz: “Es la única que no queremos”

El jefe de contenido del ‘reality’ de Canal RCN hizo estas declaraciones en su programa junto a Karina García, indicando que todos los demás participantes tienen carta abierta para tenerlos como invitados

Por qué Roberto Velasquez, de

David Luna desmintió denuncias de revista digital de que tiene vínculos con el narcotráfico: “Uso indebido de recursos públicos”

El candidato presidencial aclaró que una publicación digital intentó relacionarlo con una investigación archivada y afirmó que la acusación formó parte de una estrategia de ataques contra la oposición

David Luna desmintió denuncias de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Inteligencia militar revela cómo las

Inteligencia militar revela cómo las disidencias de las Farc preparan sus explosivos contra el Ejército en un colegio en el Cauca

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

ENTRETENIMIENTO

Por qué Roberto Velasquez, de

Por qué Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, arremetió contra Yaya Muñoz: “Es la única que no queremos”

Acusan de racismo a Johanna Fadul por comentario a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Igual de oscuras a tu color de piel”

Angélica Jaramillo arremetió contra ‘La casa de los famosos’ tras la eliminación de su hermana: “Qué programa tan tóxico”

Karol G y Feid se reencuentran en los Grammy 2026: así fue el incómodo momento tras los rumores de ruptura

Ella es Sofía Jaramillo, la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Fichaje de Edwuin Cetré a

Fichaje de Edwuin Cetré a Brasil se cayó a última hora: Independiente Medellín dejaría de recibir tres millones de dólares

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

Carlos Antonio Vélez le lanzó pulla a Sencia por el estado de la gramilla de El Campín: “Que injustos somos todos”

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso para la hinchada

El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira