Karol G y Feid se reencuentran en los Grammy 2026: así fue el incómodo momento tras los rumores de ruptura

Durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, realizada este domingo 1 de febrero en Los Ángeles, los artistas colombianos Karol G y Feid coincidieron en la alfombra roja, aunque lo hicieron sin desfilar juntos ni intercambiar gestos visibles, un hecho que generó múltiples reacciones en redes sociales y volvió a encender las versiones sobre el fin de su relación sentimental.

Las imágenes captadas por asistentes y medios muestran a Karol G posando frente a los fotógrafos, mientras que Feid se encontraba a cierta distancia, concentrado en su teléfono móvil y sin contacto visual o interacción con la cantante. El breve cruce fue interpretado por algunos usuarios como tenso o incómodo, especialmente al compararlo con apariciones previas de la pareja en eventos públicos, donde solían mostrarse cercanos.

Desde semanas antes de la gala, comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos artistas. Medios internacionales, entre ellos TMZ, difundieron información que apunta a una separación ocurrida de manera discreta y en buenos términos, tras cerca de tres años de relación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas para confirmar o desmentir dichos rumores. No obstante, su coincidencia en uno de los eventos más importantes de la industria musical volvió a poner el tema en el centro de la conversación digital.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, usuarios compartieron videos, fotografías y comentarios relacionados con la distancia observada durante la alfombra roja. Mientras algunos seguidores consideran que la falta de interacción refuerza la versión de una ruptura, otros piden prudencia frente a interpretaciones basadas únicamente en imágenes breves y que podría estar acompañándola.

La participación de Karol G en los Grammy 2026

La artista colombiana fue nominada en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Tropicoqueta. Esta fue su segunda participación en los Grammy estadounidenses, luego de su histórica victoria en 2024, cuando ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito, convirtiéndose en la primera mujer en obtener ese reconocimiento.

Feid y su primera nominación en los Grammy

Para Feid, esta edición marcó su primera aparición en los Premios Grammy. El cantante fue nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Ferxxo Vol X: Sagrado. Fiel a su estética urbana, el artista asistió con un look casual y un llamativo detalle en su dentadura: guardas dentales de color verde.

En entrevistas durante la alfombra roja, Feid expresó su entusiasmo por asistir por primera vez a los Grammy, destacando la diferencia entre esta premiación y los Latin Grammy, y calificando la experiencia como especial dentro de su carrera musical.

Karol G presentó la categoría en la que estaba nominado Feid

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la ceremonia fue que Karol G, junto al comediante Marcello Hernández, presentó la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, en la que se encontraba nominado Feid. El galardón fue otorgado finalmente a Bad Bunny por su álbum Debí tirar más fotos.

La escena generó comentarios en redes sociales debido al contexto personal entre ambos artistas, aunque durante la premiación no se registraron gestos de cercanía ni interacción directa.

La historia de Karol G y Feid

Los caminos de Karol G y Feid se cruzaron en 2021, inicialmente en el ámbito profesional, cuando colaboraron en la canción “Friki”. Aunque mantuvieron su relación con discreción, los rumores sobre un vínculo sentimental crecieron hasta que en junio de 2023, durante un concierto de Feid en Miami, aparecieron tomados de la mano, confirmando públicamente su relación.

Desde entonces, fueron vistos juntos en distintos eventos de la industria musical y premiaciones, incluyendo los Latin Grammy 2024. En mayo de 2025, Karol G habló sobre su relación en su documental Karol G: Mañana Fue Muy Bonito, donde la describió como una experiencia positiva y significativa.

Sin embargo, hacia finales de 2025, las apariciones conjuntas y las interacciones en redes sociales disminuyeron notablemente. En las primeras semanas de 2026, TMZ informó que la pareja habría terminado su relación de manera amistosa, versión que cobró mayor fuerza tras su reciente encuentro en los Grammy.