J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

El paso de J Balvin y Ryan Castro por la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 dejó uno de los momentos más importantes de la gala para la música colombiana, teniendo en cuenta que los dos artistas del género urbano demostraron su respeto y admiración mutuo, reiterando que se puede crecer en la industria sin necesidad de las rivalidades.

En medio de una de las entrevistas, el propio J Balvin describió que su decisión de asistir acompañado de Ryan Castro estuvo basada en la relevancia que su amigo y colega representa para el género, no solo a nivel local, sino internacional.

J Balvin aprovechó su intervención para explicar a la prensa por qué llevó a su amigo: “Yo me quería traer a mi muchacho, mi parcero, para que conociera los Grammy americanos, para que se inspire, para que siga creciendo porque ya es uno de los artistas más legendarios de Colombia”, afirmó durante la ceremonia, refiriéndose a la importancia de la presencia del cantante de La villa y Mujeriego en una noche tan importante para la música.

J Balvin sumó elogios al trabajo de Ryan Castro, además de demostrar que valora la disciplina y el esfuerzo de su colega y amigo, lo que lo sitúa entre los nombres de mayor impacto en la escena mundial.

Por su parte, Ryan Castro valoró públicamente la experiencia de estar en los Grammy 2026 junto al artista que considera un mentor, por lo que no dudó en agradecerle la invitación y la posibilidad de recibir orientación directa de una figura clave del movimiento.

Ante la pregunta de cómo recibía las palabras de J Balvin dijo: “Yo las tomo muy bien, de verdad, porque aprendo mucho de José, también cuando me regaña aprendo muy bien. Nada, hermano, José es un ejemplo para seguir, yo lo veía en televisión haciendo esto y ahora acompañarlo es un indicio de que estamos haciendo bien el trabajo, él no pone los ojos sobre cualquier persona”, expresó Ryan Castro, reiterando la influencia de que ha tenido su amigo en su desarrollo profesional.

El propio Ryan Castro recalcó la importancia de vivir en carne propia la asistencia a un evento que, durante años, observó desde la distancia. Del mismo modo señaló que caminar la alfombra roja, compartir espacio con figuras internacionales y recibir el respaldo de Balvin funcionó como una validación de su trayectoria reciente.

El artista destacó que el ser invitado por uno de los mayores referentes del género urbano en Colombia es un ejemplo de que el esfuerzo rinde frutos.

La aparición conjunta de J Balvin y Ryan Castro dejó una gran cantidad de comentarios de apoyo por parte de los internautas, que “J Balvin es esa persona q sabe q el sol sale para todos”, “José entendió el verdadero significado de la amistad”, “Amo la carita de Ryan de agradecimiento”, “Eso sí es amistad” y “Que José quiera ver brillar a Ryan, eso deja mucho que decir de él como persona, vivan los amigos que te admiran y quieren verte brillar”.

Y es que los famosos han demostrado que tienen una relación más allá de los escenarios, debido a que Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, le dice tío, demostrando su cariño hacia una de las personas que ha estado presente en su crecimiento.

Estilo de los artistas

En cuanto a los outfits, los artistas optaron por un estilo clásico en la gala central, debido a que vistieron trajes negros. En cuanto a J Balvin, eligió añadir un pañuelo y un reloj dorado, mientras Ryan Castro eligió accesorios en color plata.