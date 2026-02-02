Colombia

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Los artistas de música urbana demostraron una vez más la sólida amistad que tienen

Guardar
Los artistas descrestaron con su look y sus respuestas sobre su cercanía - crédito TikTok

El paso de J Balvin y Ryan Castro por la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 dejó uno de los momentos más importantes de la gala para la música colombiana, teniendo en cuenta que los dos artistas del género urbano demostraron su respeto y admiración mutuo, reiterando que se puede crecer en la industria sin necesidad de las rivalidades.

En medio de una de las entrevistas, el propio J Balvin describió que su decisión de asistir acompañado de Ryan Castro estuvo basada en la relevancia que su amigo y colega representa para el género, no solo a nivel local, sino internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

J Balvin aprovechó su intervención para explicar a la prensa por qué llevó a su amigo: “Yo me quería traer a mi muchacho, mi parcero, para que conociera los Grammy americanos, para que se inspire, para que siga creciendo porque ya es uno de los artistas más legendarios de Colombia”, afirmó durante la ceremonia, refiriéndose a la importancia de la presencia del cantante de La villa y Mujeriego en una noche tan importante para la música.

El artista no pasó desapercibido,
El artista no pasó desapercibido, pues esta era la primera vez que asistía a los Grammy - crédito Instagram

J Balvin sumó elogios al trabajo de Ryan Castro, además de demostrar que valora la disciplina y el esfuerzo de su colega y amigo, lo que lo sitúa entre los nombres de mayor impacto en la escena mundial.

Por su parte, Ryan Castro valoró públicamente la experiencia de estar en los Grammy 2026 junto al artista que considera un mentor, por lo que no dudó en agradecerle la invitación y la posibilidad de recibir orientación directa de una figura clave del movimiento.

Ante la pregunta de cómo recibía las palabras de J Balvin dijo: “Yo las tomo muy bien, de verdad, porque aprendo mucho de José, también cuando me regaña aprendo muy bien. Nada, hermano, José es un ejemplo para seguir, yo lo veía en televisión haciendo esto y ahora acompañarlo es un indicio de que estamos haciendo bien el trabajo, él no pone los ojos sobre cualquier persona”, expresó Ryan Castro, reiterando la influencia de que ha tenido su amigo en su desarrollo profesional.

El propio Ryan Castro recalcó la importancia de vivir en carne propia la asistencia a un evento que, durante años, observó desde la distancia. Del mismo modo señaló que caminar la alfombra roja, compartir espacio con figuras internacionales y recibir el respaldo de Balvin funcionó como una validación de su trayectoria reciente.

El artista destacó que el ser invitado por uno de los mayores referentes del género urbano en Colombia es un ejemplo de que el esfuerzo rinde frutos.

Los famosos subieron foto junto
Los famosos subieron foto junto a Feid, demostrando que se llevan muy bien - crédito Instagram

La aparición conjunta de J Balvin y Ryan Castro dejó una gran cantidad de comentarios de apoyo por parte de los internautas, que “J Balvin es esa persona q sabe q el sol sale para todos”, “José entendió el verdadero significado de la amistad”, “Amo la carita de Ryan de agradecimiento”, “Eso sí es amistad” y “Que José quiera ver brillar a Ryan, eso deja mucho que decir de él como persona, vivan los amigos que te admiran y quieren verte brillar”.

Y es que los famosos han demostrado que tienen una relación más allá de los escenarios, debido a que Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, le dice tío, demostrando su cariño hacia una de las personas que ha estado presente en su crecimiento.

La complicidad y cercanía entre
La complicidad y cercanía entre los dos artistas emociona a sus seguidores - crédito Instagram

Estilo de los artistas

En cuanto a los outfits, los artistas optaron por un estilo clásico en la gala central, debido a que vistieron trajes negros. En cuanto a J Balvin, eligió añadir un pañuelo y un reloj dorado, mientras Ryan Castro eligió accesorios en color plata.

Temas Relacionados

J BalvinRyan CastroGrammy 2026ReguetónMúsica urbanaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

El mediocampista acelera la búsqueda de un nuevo club con el objetivo de llegar en plenitud física y futbolística a la Copa del Mundo

James Rodríguez y la razón

Explosión de artefacto en la cárcel El Bosque de Barranquilla pone en alerta la seguridad del penal: esto se sabe

El incidente, atribuido a sujetos que se dieron a la fuga en motocicleta, llevó al refuerzo de medidas de seguridad y a la vigilancia especial en varios puntos del sur de la capital del Atlántico

Explosión de artefacto en la

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del

Donad Trump habló del “cambio de actitud” de Gustavo Petro en la víspera del esperado encuentro en la Casa Blanca: “Se volvió muy amable”

El presidente de los Estados Unidos, en un encuentro con los medios de comunicación, entregó sus perspectivas frente a la cumbre que se llevará a cabo en la sede de Gobierno norteamericano el martes 3 de febrero y destacó, de entrada, el giro en las posturas del mandatario colombiano

Donad Trump habló del “cambio

Estaciones de servicio le ponen condiciones al Gobierno Petro para vender la gasolina más barata y evitar cierres de empresas

“Somos Uno”, gremio del sector, alertó sobre riesgos económicos derivados de la aplicación inmediata y exige criterios técnicos para proteger la actividad

Estaciones de servicio le ponen
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Johanna Fadul la

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Qué pasó con la cadena de oro con diamantes de Yeisson Jiménez que fue encontrada en el lugar del fatal accidente: cuesta millones

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

En medio de tragos, Maluma reveló que tiene una colaboración inédita con Yeison Jiménez: “Grabamos un tema”

Deportes

James Rodríguez y la razón

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido

Jhon Durán está en la órbita de un gigante ruso: su fichaje podría cerrarse en horas

Juan Guillermo Cuadrado se queda sin el entrenador que lo llevó al Pisa: el colombiano sigue lesionado y sin fecha de regreso