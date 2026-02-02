Colombia

Gobierno Petro firma nuevo contrato de pasaportes por $185.000 millones: tercer acuerdo bajo la lupa

El convenio fue suscrito por el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional en un contexto de revisión por parte de los organismos de control, luego de las advertencias de la Procuraduría sobre inconsistencias en procesos anteriores

Guardar
El contrato fue publicado en
El contrato fue publicado en el Secop II a finales de enero y tendrá vigencia hasta diciembre de 2026. - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó un nuevo contrato por $185.374 millones para la producción y personalización de pasaportes, un acuerdo que ha comenzado a generar cuestionamientos debido a su monto, su objeto y los antecedentes recientes en este proceso.

El contrato fue suscrito en enero y se convierte en el tercer convenio firmado durante esta administración con el mismo propósito, en medio de una fuerte vigilancia por parte de los organismos de control.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La existencia del contrato se conoce en un contexto en el que El Tiempo reveló que, en menos de 30 días, el Ejecutivo realizó 9.282 nombramientos y suscribió 213 contratos con distintas firmas, por un valor que alcanza 1,3 billones de pesos. Aunque muchos de estos procesos se adelantaron antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el contrato de pasaportes no estaba sujeto a esa restricción legal. No obstante, su cuantía y los antecedentes administrativos llaman la atención.

El Fondo Rotatorio de la
El Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional aparecen como las partes firmantes del nuevo contrato. - crédito Colprensa

Objeto contractual y publicación en el Secop

El contrato fue publicado en el Secop II el jueves 29 de enero a las 7:30 de la noche. De acuerdo con el documento oficial, su objeto es “producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, bajo precios unitarios para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este nuevo acuerdo resulta particularmente relevante porque es el tercer contrato firmado con el mismo objeto durante el actual gobierno, lo que incrementa las dudas sobre la planeación y la estrategia adoptada por el Ejecutivo en un proceso considerado clave para la administración pública y la seguridad del Estado.

Antecedentes bajo investigación de la Procuraduría

La firma del nuevo contrato se produce tres meses después de que la Procuraduría General de la Nación revelara presuntas irregularidades en el convenio suscrito entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. En octubre pasado, el ente de control presentó una demanda solicitando la nulidad absoluta del contrato, argumentando inconsistencias de fondo.

La firma del acuerdo se
La firma del acuerdo se da mientras la Procuraduría evalúa posibles irregularidades en convenios previos relacionados con pasaportes. - crédito Colprensa-Sergio Acero

Actualmente, está pendiente una medida cautelar que podría ordenar la suspensión inmediata de dicho convenio, lo que ha llevado a distintos sectores a considerar que el nuevo contrato podría operar como un mecanismo alternativo en caso de que prospere la decisión judicial.

Quiénes firmaron y cuánto cuesta el contrato

Según la minuta contractual, el acuerdo fue firmado por Elvira Sanabria, en representación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por Viviana León, directora de la Imprenta Nacional. El documento no establece una fecha de inicio específica, pero fija como plazo de ejecución hasta diciembre de 2026.

El valor total del contrato asciende a $185.374.493.464, suma que incluye IVA y otros impuestos. Con este nuevo compromiso, el monto acumulado de los contratos de pasaportes firmados durante el Gobierno Petro supera los $1,49 billones, una cifra que ha generado cuestionamientos frente a los anuncios oficiales de austeridad y eficiencia en el gasto público.

El proceso vuelve a generar
El proceso vuelve a generar cuestionamientos sobre la planeación administrativa del servicio de expedición de pasaportes. - crédito Colprensa

Promesas de economía y realidad contractual

La situación resulta aún más controvertida si se tiene en cuenta que, tras declarar desierta la licitación que había sido adjudicada a Thomas Greg & Sons, el Gobierno señaló que buscaba mayor economía, transparencia y control del proceso. Sin embargo, ante las dificultades operativas y la falta de preparación, el Ejecutivo tuvo que volver a contratar a la misma empresa en dos ocasiones, bajo la figura de urgencia manifiesta.

Con la firma del nuevo contrato, se abre nuevamente la posibilidad de subcontrataciones, especialmente cuando el contrato actualmente vigente expire en abril próximo, lo que mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del servicio y el esquema definitivo de producción de pasaportes en el país.

Temas Relacionados

contrato pasaportesPasaportesGobierno PetroGustavo PetroCancilleríaImprenta NacionalProcuraduríaSecopColombia-Noticias

Más Noticias

Karol G y Feid se reencuentran en los Grammy 2026: así fue el incómodo momento tras los rumores de ruptura

La coincidencia de ambos artistas en la gala estuvo marcada por la distancia y la ausencia de interacción, un detalle que generó comentarios en redes sociales y avivó las especulaciones sobre el estado actual de su relación

Karol G y Feid se

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 1 de febrero

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados de La Caribeña Noche:

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 2 de febrero

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde se llevarán a cabo los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este 2 de febrero

Cuáles son los autos que no tienen permitido transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: ¿Puedes manejar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Feid se

Karol G y Feid se reencuentran en los Grammy 2026: así fue el incómodo momento tras los rumores de ruptura

Ella es Sofía Jaramillo, la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Maluma contó su curioso intento para invitar a Lionel Messi a probar la bandeja paisa en Medellín

El emotivo mensaje de Dayana Jaimes a Sonia Restrepo tras la pérdida de Yeison Jiménez: “Siempre pienso en ella”

Premios Grammy 2026: Karol G cerró la participación colombiana entregando el premio a Bad Bunny

Deportes

El futuro de James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira

Por mal clima, reprograman el partido Millonarios vs. Medellín para este lunes 2 de febrero a las 3:00 p. m. en El Campín

Diego Pescador y la presión del ciclismo colombiano tras años sin triunfos: “Es pesado cargar la ilusión de tantos colombianos”

Video| Luis Díaz es premiado en Alemania: su gol ante Unión Berlín es el mejor de la Bundesliga 2025

Gol de taco y victoria en la última jugada del partido: Luis Suárez anotó nuevamente con Sporting de Lisboa