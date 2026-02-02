Colombia

Fiscalía ya radicó escrito de acusación contra exembajador en Ghana por violencia contra su exesposa e hijo: lo responsabiliza de cuatro delitos

El ente acusador intentará demostrar que Daniel Garcés Carabalí habría ejercido la violencia para abusar sexualmente a su entonces pareja sentimental, además de presuntamente usar métodos fraudulentos para impedirle a la mujer ver a sus hijos

El abogado Felipe Álzate, que representa a Beatriz Josefina Niño en el caso, destacó que la demanda ante las autoridades judiciales surgió debido a la “violencia vicaria y psicológica” que ha padecido su clienta durante los últimos años - crédito @DanielGarcesC1 / X

La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación con el que se da inicio formal al proceso de juicio contra el exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí, acusado de presunta violencia intrafamiliar y sexual contra su familia.

Según el ente acusador, Garcés habría ejercido un método para hostigar a su entonces compañera sentimental por un periodo de 10 años, en los que habría sometido a la víctima a daños psicológicos, emocionales y físicos.

Entre los delitos que la Fiscalía intentará demostrar se responsabiliza al exembajador de presunta violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

“Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como posible responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor”, señaló el ente acusador en un comunicado.

