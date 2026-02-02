Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

El famoso no dudó en dar su opinión sobre lo ocurrido en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Instagram

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no se ha destacado en el listado de rating a nivel nacional en 2026; sin embargo toda la atención de los colombianos se centró en el programa después de que un comentario de Johanna Fadul dentro del reality del Canal RCN fuera calificado como racista por los participantes e internautas.

El comentario considerado como irrespetuoso fue realizado durante la dinámica de posicionamiento del domingo de eliminación entre los concursantes. En ese momento, la actriz enfrentó a Campanita con una frase que diversos usuarios catalogaron como discriminatoria: “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo”, afirmó Fadul.

El revuelo fue inmediato, pues dentro de la casa, el bailarín conocido como Campanita expresó su desconcierto y rechazo. Además de asegurar que no había dado motivos que justificaran el ataque personal relacionado con su color de piel.

Mientras tanto, el impacto en el entorno digital adquirió dimensiones virales. Las plataformas de redes sociales, en particular X, se llenaron de denuncias contra la actriz. En la mayoría de mensajes, los internautas exigieron su expulsión, reiterando que meterse con el color de piel de una persona es una expresión racista.

Ante lo ocurrido en la casa, Maiker Smith, también afrodescendiente pidió respeto: “La mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie”, además de agregar que “un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación alguna con la maldad”.

Johanna Fadul sigue en el centro de la polémica

Fuera del reality, la atención se centró en el esposo de la polémica participante, Juanse Quintero, actor, presentador y músico, que recurrió a Instagram para emitir un comunicado, en el que abordó tanto el daño social del comentario como el proceso de reflexión interna que vivieron como pareja: “Me siento muy afectado por la expresión que utilizó mi esposa, y no por el peso o el valor aparente que se le quiere dar”, reconociendo el impacto del episodio.

Quintero explicó lo siguiente: “El país está construido a partir de múltiples colores, raíces y tradiciones” y negó que existiera intención racista en las palabras de Fadul, por lo que defendió la trayectoria personal de su pareja, al argumentar: “Ella no tiene el racismo en su corazón”.

Para Quintero, el hecho obedeció más a un error de expresión bajo la presión propia de la dinámica que a convicciones discriminatorias, señalando que los nervios pueden provocar desaciertos en contextos como este: “Equivocarse al hablar no siempre refleja lo que realmente se siente”.

El músico pidió a los usuarios en redes que no se sumaran a la “ola del odio ni al juicio fácil”, agradeciendo a aquellos que, según él, buscaron entender el contexto y optaron por la reflexión antes que el señalamiento. También quiso recalcar que Johanna “no está acostumbrada a la confrontación directa” y que tales escenarios suelen ponerla “nerviosa”, dificultando que exprese sus ideas con claridad.

El famoso terminó su pronunciamiento con un llamado a la responsabilidad colectiva frente al lenguaje: “El debate no debe quedarse solo en el señalamiento y el odio en redes, sino que sirva como una oportunidad para reflexionar sobre el poder del lenguaje, las heridas históricas que existen en la sociedad y la importancia de aprender de los errores”, instó Quintero.

Entre tanto, su esposa se disculpó con Campanita utilizando las siguientes palabras: “Jamás quise ofenderte, jamás quise meterme con tu color de piel. Al contrario, creo que te he dicho muchas veces que me pareces un negro hermoso y espectacular”.

Pese a las disculpas de Johanna Fadul y Juanse Quintero, sus seguidores reiteraron que las palabras no fueron las adecuadas y menos en un formato viral a nivel nacional.