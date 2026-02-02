Colombia

El emotivo mensaje de Dayana Jaimes a Sonia Restrepo tras la pérdida de Yeison Jiménez: “Siempre pienso en ella”

La viuda de Martín Elías aconsejó buscar fuerza en la familia y los recuerdos para seguir adelante

Dayana Jaimes comparte el dolor
Dayana Jaimes comparte el dolor de Sonia y le pide mantenerse fuerte - crédito Instagram / Freepik

Dayana Jaimes sorprendió con una emotiva muestra de solidaridad ante la pérdida que atraviesa Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, lo que fue ampliamente comentado a través de las redes sociales durante el primer fin de semana de febrero.

La viuda de Martín Elías utilizó su cuenta de Instagram para transmitir un mensaje en el que compartió su visión sobre el duelo que tiene que atravesar una figura pública, la resiliencia y la reconstrucción personal, conceptos que hacen parte del día a día de Sonia Restrepo.

La fortaleza frente a la ausencia, el valor de los recuerdos y la esperanza de volver a soñar se destacaron como ejes de este intercambio entre las dos mujeres atravesadas por la exposición mediática tras la muerte de sus parejas.

Martín Elías falleció el 14
Martín Elías falleció el 14 de abril de 2017 a los 26 años en Sincelejo - crédito @dayanajaimes55/Instagram

La exposición pública del duelo no resultó ajena para Dayana Jaimes tras el fallecimiento de Martín Elías en abril de 2017. En ese momento, tuvo que enfrentar la pérdida de su esposo, padre de su hija y figura clave del vallenato.

Con este antecedente, decidió enviar su respaldo a la viuda del artista de música popular por medio de sus redes sociales: “Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yeison, QEPD. Junto a él logró cumplir muchos sueños, y sé que este dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda, más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento”, sostuvo Jaimes en su mensaje.

El consejo de Jaimes se extendió al plano familiar y de maternidad, resaltando los desafíos de recomponer la vida tras un acontecimiento así: “Hoy le corresponde construir su vida nuevamente, no solo por ella, sino también por sus tres hijos, frutos de ese gran amor. Siempre pienso en ella y sé que todo lo que hoy está viviendo pasará; volverá a soñar y volverá a reír. Siempre vivirá orgullosa de esa huella que él dejó aquí en la tierra”, afirmó Dayana Jaimes en su mensaje público.

La muerte de Yeison Jiménez
La muerte de Yeison Jiménez conmovió al mundo del espectáculo colombiano - crédito Yeison Jiménez/Instagram

La historia personal de Jaimes con Martín Elías cruzó la línea entre lo privado y lo mediático desde el inicio de la relación, pues el cantante la llamaba en sus canciones su “Mona Linda”. Cabe mencionar que la pareja contrajo matrimonio en 2014 y, juntos, tuvieron a Paula Elena.

Tras la muerte del artista, la viuda optó por mantener presente su legado, aunque también ha compartido en diversas ocasiones que su matrimonio implicó retos y errores, similares a los que enfrentan muchas parejas, según sus propias palabras.

Por otra parte, la relación de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez tuvo un recorrido de más de una década, que comenzó en un concierto del artista en Manizales cuando su carrera apenas iniciaba. Al principio, no ocurrió nada concreto, pero semanas después iniciaron un noviazgo a distancia mientras el artista residía en Bogotá.

Después de varios días de relación, Yeison Jiménez le propuso a Restrepo mudarse a la capital junto con su hija Camila. Posteriormente, la pareja tuvo a dos hijos más: Thaliana y Santiago, que hoy sufren la partida de su padre en medio de un contexto mediático.

Familiares y allegados al artista
Familiares y allegados al artista sufren su partida - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Las viuda de Martín Elías comprende qué es estar en la mira de todos los colombianos tras el impacto público de su tragedia, por lo que no dudó en apoyar a Sonia Restrepo y recordarle la importancia de continuar con su vida en días de adversidad, puesto que tiene tres hijos que la ven como un ejemplo a seguir en medio del dolor por la perdida de Yeison Jiménez, uno de los mayores exponentes de la música popular colombiana de todos los tiempos y que es recordado por miles de seguidores, colegas y amigos.

