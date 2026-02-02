Curiosa respuesta de creadora de contenido a los estafadores que intentaron engañarla: “Le seguí el juego”

La joven identificó rápidamente la estafa de los delincuentes - crédito Instagram

Los robos mediante redes sociales, bien sea de perfiles de las diferentes plataformas, de información o de cuentas bancarias son frecuentes en la actualidad, por lo que las autoridades piden a los ciudadanos estar alerta y no caer ante mensajes de los delincuentes cibernéticos.

Precisamente, en medio de la cantidad de casos que se conocen a diario, se destacó el de la creadora de contenido digital María Paula Rodríguez, que denunció el 31 de enero de 2026 un intento de fraude hecho a través de su cuenta de Instagram.

La joven, reconocida por su contenido de gastronomía en la cuenta Food in Bogotá relató a sus seguidores cómo detectó la maniobra desde el primer contacto y decidió responder con ironía para alertar sobre este tipo de fraudes cibernéticos.

La joven le contó a los internautas lo siguiente: “Oigan, es que me querían estafar y yo dije: ‘Ay, es que tengo tantas ganas de seguirle el juego’, y le seguí el juego”, explicó en el video publicado en su plataforma.

Una conversación registrada en la cuenta de la influencer permitió mostrar la estrategia empleada por los autores del intento de fraude - crédito Colprensa

La joven recordó cómo fue la conversación y comentó a sus seguidores el método utilizado por aquellos que intentaron engañarla: “Solo necesito que me des permiso a la contraseña de WhatsApp business, Facebook o Instagram y tú me dices, es responder mensajes portadas o videos?”.

La respuesta de la joven no dudó en llegar: “Pues dije como: ‘Claro que sííí, eh, ¿qué necesitas? Claro, yo te doy la contraseña’, y le di la contraseña. Dije: ‘La contraseña es malditos estafadores 5900’”, narró la influencer a sus seguidores, señalando que nunca tuvo la intención de suministrar datos reales.

La respuesta irónica de María Paula Rodríguez sorprendió a los autores del intento de fraude que, sorpresivamente, escribieron un reclamo inesperado: “Oye, si tú ves que te van a estafar solo no respondas y no hagas perder tiempo, soy una joven buscando trabajo remoto por fa no juegues con el tiempo de las personas, tu no sabes un si cuántas ilusiones da”.

Rodríguez terminó la interacción respondiendo a la frase que calificó como “descarada” y les dijo a sus seguidores lo siguiente: “Qué historia tan conmovedora :(”. Finalmente, decidió compartir su experiencia con el objetivo de que más personas reconozcan y eviten estos engaños en redes sociales.

La joven enfrentó con humor a quienes intentaron engañarla en su cuenta de Instagram -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones de sus seguidores

Ante esta situación, los internautas no dudaron en comentar sobre lo ocurrido: “¡Me parece desconsiderado de tu parte no dejarte estafar! Los demás también necesitan oportunidades en la vida. La próxima vez me dejaré estafar, es más como remuneración deberías mandarles una foto de tu tarjeta de crédito jajajajajaja", dijo uno de sus seguidores de forma sarcástica.

Ese mensaje fue apoyado por otra persona que dijo lo siguiente: “Es super gracioso y obvio muy inteligente. Pero el trasfondo del mensaje de respuesta de la otra persona es mas turbio aún. O sea esa persona cree que eso es un trabajo!!!! Y que además merece consideración por el tiempo invertido. Es demasiado grave ver el nivel de degradación de la humanidad por estos días”.

Las estafas de este tipo son frecuentes en las diferentes plataformas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre otras reacciones de los usuarios de la plataforma Instagram se encuentran: “Que poco empático de tu parte”, “Ya sabes Mapu, no juegues con el tiempo ajeno”, “Más conciencia por favor”, “Vaya ahora a estafar se le llama trabajo remoto?” y “Es muy poco empático de tu parte”.

Aunque la mayoría de los seguidores tomaron el tema con humor, no deja de sorprender la actitud de los ciberdelincuentes que están atentos a cada uno de los movimientos de los ciudadanos para robar su información y poder acceder a sus contactos.