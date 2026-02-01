Revelaron los acuerdos que pactaron candidatos presidenciales de izquierda para consulta del 8 de marzo: incluyeron reformas del Gobierno Petro

Revelaron los acuerdos que pactaron precandidatos presidenciales de izquierda para consulta del 8 de marzo - crédito redes sociales

El 8 de marzo de 2026, se llevarán a cabo las consultas interpartidistas de las diferentes coaliciones políticas para definir a los candidatos que participarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Los aspirantes presidenciales de la izquierda en Colombia llegaron a varios acuerdos, que fueron filtrados, y deberán cumplir en caso de ser elegidos. El Frente por la Vida integra al candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda; Daniel Quintero del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia; Camilo Romero, candidato por el Partido Ecologista Colombiano; Juan Fernando Cristo por el Movimiento Politico En Marcha; y Roy Barreras por el Partido La Fuerza por la Paz.

En los compromisos establecidos destacan iniciativas que intentó implementar el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y que fueron rechazadas por el Congreso de la República o dilatadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, la reforma agraria que fue objeto de debate y no se implementó tal cual como buscaba la actual administración.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La lista de propuestas incluye impulsar cambios en los procesos electorales para evitar irregularidades en los mecanismos de participación ciudadana, además de buscar que existan mayores garantías para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto.

La lista de propuestas incluye avanzar en la reforma agraria, garantizar inclusión, fortalecimiento y equidad de las instituciones democráticas - crédito Minagricultura

“Más reformas sociales, igualdad y democracia: Vamos a profundizar y acelerar las reformas sociales del cambio, avanzar en la reforma agraria, garantizar inclusión, equidad, fortalecimiento y equidad de las instituciones democráticas. Así mismo, impulsaremos una reforma político-electoral que asegure la transparencia y las garantías para la participación política de todos los sectores de la población. Construiremos un sistema político-electoral que no dependa de las dinámicas clientelares, sino de las ideas, las propuestas y las acciones positivas cuando se ejerce el poder, pero en el cual tiene que ser posible la rendición de cuentas de los elegidos y por los derechos de la oposición”, se lee en el documento publicado por Caracol Radio.

Otro de los compromisos de los aspirantes es centrar esfuerzos en la erradicación de la corrupción, que, según sus consideraciones, será posible solo si se materializa una reforma a la justicia, iniciativa propuesta por el presidente Petro.

Los candidatos de izquierda proponen hacer cambios al sistema de justicia colombiano - crédito Luisa González/Reuters

“Lucha frontal contra la corrupción y reforma a la Justicia: Vamos a enfrentar sin concesiones la corrupción y las mafias incrustadas en el Estado. Impulsando una reforma profunda a la justicia”.

Los acuerdos también contemplan medidas orientadas a fortalecer el desarrollo económico del territorio. Para lograr ese propósito, es fundamental una concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado a través del diálogo. Incluso, se comprometieron a la protección de la propiedad privada y su función social.

“Desarrollo económico con diálogo y concertación: El gobierno propugnará por un diálogo constructivo entre trabajadores y empresarios, garantizando como papel prioritario del Estado la equidad social, haciendo posible el crecimiento y el desarrollo. Conforme lo ordena la Constitución, protegeremos la propiedad privada y su función social, así como los derechos de las y los trabajadores”, detalla la misiva revelada por el medio citado.

Según puntualiza el documento,uno de los principales objetivos de la coalición de izquierda es buscar un acuerdo nacional que fomente la desmovilización de grupos armados y la consagración de la paz en el país.

Los candidatos se comprometieron a seguir con la Paz Total - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

“Acuerdo Nacional. Nos empeñaremos desde el primer día del gobierno en la construcción de un gran acuerdo nacional para alcanzar la paz y la reconciliación nacional”.

A un mes de que se lleven a cabo las votaciones, tanto Iván Cepeda como Daniel Quitero mantienen en vilo su participación en la consulta interpartidista por haberse inscrito en la elección del candidato por el Pacto Histórico, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá la última palabra.