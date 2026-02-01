Colombia

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

La edición número 68 de la ceremonia que premia lo mejor de la música se llevará a cabo este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles

Este domingo se celebra la edición 68 de los Premios Grammy en Los Angeles - crédito Julio Cortez/AP

El domingo 1 de febrero tendrá lugar la edición 68 de los Premios Grammy, reconocido como la noche más importante del año para la industria musical. El Crypto.com Arena de Los Ángeles volverá a ser testigo de una edición en la que Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny son los llamados a ser protagonistas de la velada.

En lo que se refiere a Colombia, las miradas se dirigen hacia Karol G, que compite con Tropicoqueta en la categoría de Mejor álbum latino contra el propio Bad Bunny.

20:48 hsHoy

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Andrés Cepeda, Karol G, J Balvin, Grupo Niche, Feid, Paola Jara y Bomba Estéreo destacan entre los nominados a la edición número 68 de los premios más relevantes de la industria musical. Ya se han dado a conocer los porcentajes y probabilidades que tiene cada uno para obtener el codiciado gramófono dorado

Estas son las predicciones sobre los colombianos en los Grammys 2026 y la posibilidad de ganar en las categorías en las que están - crédito Julio Cortez/AP - @karolg @jblavin @andrescepeda/ Instagram

Colombia amplía su presencia en la industria musical internacional con una destacada participación en los Premios Grammy 2026, el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

20:25 hsHoy

Karol G despertó elogios con el traje que elegante que modeló para sus seguidores: ¿Lo usará en los Grammy?

La cantante compartió un reel en sus redes sociales de una sesión de fotos mientras lucía un atuendo ceñido al cuerpo, generando preguntas en redes sociales

La cantante compartió una sesión de fotos con el atuendo, mismo con el que apareció horas después en un evento exclusivo previo a los Grammy - crédito @karolg/Instagram

Los ojos de la industria musical están enfocados en Los Ángeles, que recibirá la edición 68 de los Premios Grammy con una lista de nominados que durante los meses previos viene dando de qué hablar.

20:00 hsHoy

Premios Grammy 2026: Karol G fue anunciada como presentadora de uno de los premios de la gala 68

La artista colombiana desempeñará un papel destacado durante la gala, en la que intervendrá en una de las entregas y compite por el galardón a Mejor Álbum de Pop Latino

Karol G fue confirmada como una de las presentadoras en la gala 68 de los Premios Grammy - crédito Lynne Sladky/AP

La cantante colombiana Karol G asumirá un rol protagónico en la edición 68 de los Premios Grammy 2026, que se celebrarán el próximo domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana).

19:01 hsHoy

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal para ver en Colombia la gala que premia lo mejor de la música

Con Bad Bunny y Kendrick Lamar como principales protagonistas, el país aguarda por el desempeño de los artistas nacionales en la gala 68

El domingo 1 de febrero el Crypto.com Arena de Los Ángeles será el encargado de albergar la edición 68 de los Premios Grammy - crédito Julio Cortez/AP

La industria musical internacional pone la mirada en el evento más importante de la industria musical en 2026: la edición 68 de los Premios Grammy, que reconocerán lo más destacado de la producción musical durante el año inmediatamente anterior.

18:54 hsHoy

No se pierda todas las incidencias del evento que dará inicio con la alfombra roja a las 7:00 p. m. (hora colombiana), seguido de la ceremonia de premiación, a partir de las 8:00 p. m.

Karol G sorprendió con su atuendo para la fiesta previa a los Grammy, brindada por Clive Davis - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

