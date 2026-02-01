Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

El domingo 1 de febrero tendrá lugar la edición 68 de los Premios Grammy, reconocido como la noche más importante del año para la industria musical. El Crypto.com Arena de Los Ángeles volverá a ser testigo de una edición en la que Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny son los llamados a ser protagonistas de la velada.
En lo que se refiere a Colombia, las miradas se dirigen hacia Karol G, que compite con Tropicoqueta en la categoría de Mejor álbum latino contra el propio Bad Bunny.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Colombia amplía su presencia en la industria musical internacional con una destacada participación en los Premios Grammy 2026, el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
Los ojos de la industria musical están enfocados en Los Ángeles, que recibirá la edición 68 de los Premios Grammy con una lista de nominados que durante los meses previos viene dando de qué hablar.
La cantante colombiana Karol G asumirá un rol protagónico en la edición 68 de los Premios Grammy 2026, que se celebrarán el próximo domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana).
La industria musical internacional pone la mirada en el evento más importante de la industria musical en 2026: la edición 68 de los Premios Grammy, que reconocerán lo más destacado de la producción musical durante el año inmediatamente anterior.
No se pierda todas las incidencias del evento que dará inicio con la alfombra roja a las 7:00 p. m. (hora colombiana), seguido de la ceremonia de premiación, a partir de las 8:00 p. m.