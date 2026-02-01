Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

Este domingo se celebra la edición 68 de los Premios Grammy en Los Angeles - crédito Julio Cortez/AP

El domingo 1 de febrero tendrá lugar la edición 68 de los Premios Grammy, reconocido como la noche más importante del año para la industria musical. El Crypto.com Arena de Los Ángeles volverá a ser testigo de una edición en la que Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny son los llamados a ser protagonistas de la velada.

En lo que se refiere a Colombia, las miradas se dirigen hacia Karol G, que compite con Tropicoqueta en la categoría de Mejor álbum latino contra el propio Bad Bunny.

