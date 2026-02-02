Premios Grammy 2026: Asi vistieron los colombianos durante la gala y la alfombra roja

Así se vistieron los artistas colombianos nominados a los Grammys 2026 en Los Ángeles - crédito Julio Cortez/AP - @karolg @jblavin @andrescepeda/ Instagram

La edición 68 de los Premios Grammy volvió a celebrar lo mejor de la música pop a nivel internacionales entre presentaciones de alto nivel y la obtención de los gramófonos en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Previo a la gala, lo que capturó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo fueron los atuendos usados por los artistas durante la alfombra roja que tuvo lugar previo a la gala central.

La cuota colombiana para este año incluyó varias de las figuras más destacadas del momento, y varias de ellas dieron de qué hablar en las redes sociales por sus elecciones de vestuario para esta ocasión. Mientras algunos se inclinaron por un enfoque más conservador, otros se arriesgaron más ya fuese por sobriedad o por la intención de generar sorpresa entre los asistentes.

Hubo figuras que se inclinaron por un enfoque más clásico y sobrio. Ese fue el caso de Paola Jara, que asistió a la gala nominada a Mejor álbum de música mexicana. La paisa, acompañada de Jessi Uribe, se presentó en la alfombra roja con un vestido largo de color verde oscuro, ajustado al cuerpo y con un diseño asimétrico que deja al descubierto parte del torso.

Paola Jara optó por un enfoque conservador para su atuendo en la gala de los Grammy 2026 - crédito @paolajarapj/Instagram

El vestido incluyó detalles de transparencias laterales y escote pronunciado, además de mangas largas. Para completar el look, usó aretes brillantes y el cabello suelto peinado hacia un lado.

Entre los hombres, J Balvin también apostó por un clásico de los Grammy. El reguetonero nominado a Mejor álbum de música urbana, compartió en sus redes sociales el atuendo elegido: un esmoquin negro clásico con solapas satinadas, camisa blanca y pajarita negra. El atuendo lo completó con un pañuelo blanco en el bolsillo del saco y un reloj dorado.

J Balvin compartió su atuendo para los Grammy 2026 en redes sociales - crédito @jbalvin/Instagram

En una postura similar se movió Andrés Cepeda, nominado a Mejor álbum de pop latino. El bogotano se inclinó por un conjunto completamente negro compuesto por un abrigo largo, saco, pantalón y camisa, complementado con gafas oscuras.

En la vereda contraria, el riesgo lo puso Feid. El reguetonero, que compitió con J Balvin en Mejor álbum de música urbana, apostó por usar en el paso por la alfombra roja una camisa de cuero negra, pantalones anchos de tono gris, guantes negros, un sombrero negro también de cuero, y gafas oscuras. Su atuendo combinó elementos formales y urbanos, lo que no pasó indiferente, sobre todo al ser de los primeros en presentarse en la alfombra roja.

Feid pasó por la alfombra roja una camisa de cuero negra, pantalones anchos de tono gris, guantes negros, un sombrero negro también de cuero, y gafas oscuras- crédito Grammy/YouTube

Fue lo opuesto a Karol G, que fue de las últimas en aparecer en la alfombra roja. Tal y como se esperaba, y pese a lucir un vestido negro el pasado sábado para la fiesta exclusiva que ofreció Clive Davis, reconocido productor y ejecutivo de la industria musical estadounidense en el que cada año se reunen los artistas nominados y otras figuras de la farándula internacional.

Karol G se robó las miradas en la alfombra roja en los Grammy 2026 con su traje diseñado por la casa de moda Paolo Sebastian - crédito @popbase/X

Para la gala, Karol G se inclinó por un vestido largo de encaje en tono celeste claro, ajustado al cuerpo y con hombros descubiertos. El vestido contaba con transparencias y una cola larga que se extendía hasta el suelo. Contrario a lo que sucedió con su atuendo anterior, en este llevó el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje natural.

Daira Benavides fue la encargada de diseñar el atuendo usado por Andrea Echeverri en los Grammy 2026 - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

No obstante, la que más se atrevió a romper el esquema habitual de los Grammy, una vez más, fue Andrea Echeverri de Aterciopelados, que no dejó indiferente a nadie durante su paso por la alfombra roja.

“Es una pieza de Daira Benavides y es un pectoral de tetas divinas, de diferentes terciopelos, el pezón tejido en croché. Tengo, además, corona de tetas también y de cada una salen perlitas de diferente tamaño. O sea, voy a ser la mejor vestida“, contó con orgullo en sus redes sociales días atrás.