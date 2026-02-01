Petro y Colombia estarían mal parados frente a otros países de América Latina por el manejo de la economía, alertó The Economist

De acuerdo con The Economist, las causas del deterioro fiscal son, en buena medida, estructurales - Carlos Ruiz/Pixabay

Colombia registrará en 2025 el segundo déficit fiscal más alto del mundo, con una proyección del -7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), solo superada por Egipto, de acuerdo con el medio inglés The Economist. El panorama adverso se ve agravado por niveles crecientes de deuda pública, tasas de interés elevadas, inflación persistente y cifras de desempleo que posicionan al país entre los peor clasificados a nivel global.

La publicación detalla que el estándar internacional considera prudente mantener el déficit por debajo del 3% del PIB; sin embargo, Colombia más que duplica ese umbral. Otras naciones como Polonia (-7%) y Brasil (-6,5%) también presentan desequilibrios elevados, pero el caso colombiano destaca por su rápida y contundente evolución.

Y es que el costo del financiamiento para el Estado colombiano se disparó, lo que ubicó al país entre los de mayor encarecimiento de deuda en el mundo. El medio informó que Colombia tiene la cuarta deuda más cara a diez años: los rendimientos de los bonos soberanos o Títulos de Tesorería (TES) a ese plazo alcanzaron el 12,4%. La situación refleja la creciente presión sobre las cuentas públicas.

Al respecto, el economista Diego Montañez-Herrera explicó que Colombia está entre los países donde más aumentó el rendimiento de los bonos a 10 años, con una variación de 4,3 puntos porcentuales entre enero de 2022 y enero de 2026. Señaló que es “un deterioro relativo del costo de financiamiento”. La tendencia fue corroborada por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, que calculó que las tasas de interés de la deuda a diez años llegaron al 12,86%.

“Luego eso significaría realmente 206 puntos básicos y seríamos el número uno del mundo, un poco por debajo de Turquía”, manifestó Restrepo. Estas tasas elevadas dificultan el acceso al mercado y aumentan el servicio de la deuda pública.

Posiciones preocupantes de Colombia

En materia de inflación y desempleo, The Economist sitúa a Colombia en posiciones preocupantes. La inflación alcanzó el 5,1%, lo que ubicó al país en el quinto lugar global entre las economía analizadas. Los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran un desempleo de 8,9%, el tercer mayor entre las 41 naciones comparadas.

Al respecto, el exfuncionario resaltó:

Top 2 con el déficit fiscal más alto entre 40 países del mundo.

Top 1 con la deuda más cara del mundo a diez años entre 40 países.

Top 5 con la inflación más alta entre 40 países analizados del mundo.

Top 4 con el desempleo más alto entre 40 países del mundo.

Las causas de este deterioro son, en buena medida, estructurales. La revista británica resaltó que el déficit colombiano responde a un gasto público en aumento sostenido, recaudación tributaria insuficiente y políticas fiscales flexibles que relajaron los controles como la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB).

La combinación minó la confianza de los inversionistas, lo que restringió el margen de maniobra fiscal y elevó las tasas de financiación.

Deuda del Gobierno Central

Por su parte, Fitch Ratings coincide en el diagnóstico de riesgo elevado. Aunque proyecta un repunte del PIB del 2,7% en 2025 y 2,9% en 2026, prevé que el déficit fiscal se mantendrá por encima del 6% y que la deuda del Gobierno Central superará el 59% del PIB hacia finales de 2025. Según la calificadora, el crecimiento económico no bastará para cerrar la brecha entre ingresos y gastos.

De igual manera, el actual desempeño tributario nuevas alertas. En 2025, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y los reportes oficiales identificaron un faltante de $9,4 billones en recaudación de impuestos, lo que marca el tercer incumplimiento consecutivo de metas fiscales. El hueco fiscal, al sumarse al creciente endeudamiento, refuerza la dependencia nacional del financiamiento externo.

Salario mínimo, otro factor determinante

Otro factor determinante es el aumento del salario mínimo, que incidirá de manera directa en el balance fiscal de los próximos años. El Carf advirtió que un incremento del 23% en el salario mínimo repercutirá de manera negativa en el déficit de 2026, con un impacto fiscal mínimo de $5,3 billones. El gasto adicional complica cualquier intento de ajuste presupuestario y condiciona la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El alza sostenida en las tasas de los TES también ilustra el encarecimiento del financiamiento en todos los plazos. Las tasas a un año crecieron 22% y a cinco años, 19%, formando una curva de deuda ascendente que, según los mercados, refleja temor a posibles restricciones o impagos.

Colombia frente a otros países de América Latina

Frente a los países de la región, el caso colombiano resulta particular por la velocidad del deterioro. Brasil reportó un déficit del -6,5%, y México trató de contener sus desbalances, pero Colombia aumentó su deuda en casi $400 billones en solo tres años. Esto limita la capacidad de respuesta ante choques externos, advierte The Economist. Economías como Turquía y Polonia también figuran entre las más tensionadas fiscalmente, sin embargo, las condiciones del mercado muestran una desconfianza mayor hacia Colombia.

Expertos como Diego Montañez-Herrera destacaron que la percepción negativa se refleja en los bonos soberanos y la mayor prima exigida por los inversores. José Manuel Restrepo enfatizó que el costo de la deuda colombiana alcanzó niveles récord. Ambos coinciden en que el país vive uno de los momentos más delicados para sus finanzas públicas, y que la recuperación será larga y compleja.