Medellín y el área metropolitana iniciarán la nueva rotación del Pico y placa desde el lunes 2 febrero de 2026: estas son las excepciones

La restricción de pico y placa rige para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos, según el último o primer dígito de la placa - crédito Colprensa

A partir del lunes 2 de febrero de 2026, Medellín y todo el área metropolitana implementan una nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, medida que regirá durante el primer semestre del año y se extenderá hasta el 31 de julio.

El calendario, anunciado por el alcalde Federico Gutiérrez y detallado por el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, busca mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión en los principales corredores viales de la ciudad.

El esquema para el primer semestre de 2026 establece la siguiente rotación según el último dígito de la placa para carros y el primer dígito para motos de dos y cuatro tiempos:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

El horario de pico y placa en Medellín será de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., durante el primer semestre de 2026 - crédito Alcaldía de Medellín/Secretaría de Movilidad

La restricción estará vigente de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y aplica para vehículos particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos, así como para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores. El objetivo principal es organizar el flujo vehicular, disminuir los tiempos de desplazamiento y contribuir a la calidad del aire.

El incumplimiento de la norma, entre el 2 y el 6 de febrero, tendrá únicamente sanción pedagógica para vehículos particulares y motocicletas, ofreciendo un periodo de adaptación. A partir del 9 de febrero, que infrinjan la restricción serán sancionados con un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (aproximadamente $999.990 en 2026), e incluso podrían enfrentar la inmovilización del vehículo.

Algunas vías estratégicas están exentas de la restricción, entre ellas:

La avenida Regional y la autopista Sur (en jurisdicción de Medellín)

La avenida Las Palmas

La avenida 33 entre la autopista Sur

La calle 10 entre el eje del río y la Terminal del Sur

Los laterales de la quebrada La Iguaná entre carreras 63 y 80.

También se exceptúan la calzada norte del puente Horacio Toro y los corregimientos urbanos de Medellín.

No obstante, la avenida Regional y la autopista Sur en Itagüí y Bello no están exentas, ya que dichas administraciones municipales han tomado decisiones autónomas al respecto.

Las vías estratégicas como la avenida Regional, autopista Sur y Las Palmas presentan exenciones específicas a la medida de pico y placa - crédito Alcaldía de Medellín/Secretaría de Movilidad

Para garantizar la accesibilidad a la Terminal de Transportes del Norte, se mantienen rutas exentas específicas, como la carrera 64A y diversas conexiones viales entre la autopista Sur, la avenida Regional y la calle 78. Estas disposiciones buscan facilitar la movilidad de los usuarios del transporte intermunicipal y el acceso a puntos clave de la ciudad.

En cuanto a excepciones, quedan fuera de la restricción los vehículos eléctricos de cero emisiones, los impulsados a gas y los híbridos registrados en el Runt. Para la alcaldía, la medida fomenta el uso de tecnologías limpias y alternativas, en línea con las políticas de movilidad sostenible de Medellín.

El Pico y placa para taxis mantiene la metodología de rotación quincenal, variando el día de la semana cada mes y considerando solo días hábiles. Para el primer semestre de 2026, el horario de restricción para taxis será de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., aplicando al último número de la placa. El cronograma mensual de días restringidos puede consultarse en la página oficial del municipio.

El pico y placa para taxis mantiene rotación quincenal, horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y aplica solo a días hábiles según el último número de la placa - crédito Alcaldía de Medellín/Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad recordó que el objetivo de estas restricciones es mejorar los tiempos de desplazamiento y la calidad de vida en la ciudad, además de contribuir a la gestión ambiental y la reducción de emisiones.

Finalmente, la administración invita a los ciudadanos a consultar el calendario completo, las vías exentas y las excepciones específicas a través del portal www.medellin.gov.co, donde también podrán resolver dudas sobre la vigencia y aplicación de la medida.