La escena de ‘La Gloria de Lucho’ que se hizo viral en redes al compararse con Petro y el manejo de la economía en Colombia: “¡Qué capacidad!”

Petro en más de una ocasión ha sacado pecho por cómo ha evolucionado la economía del país - créditos Catalina Olaya/Colprensa | @german_ricaurte/X

Un video que ha dado de qué hablar en redes sociales tuvo como apuntado al presidente de Colombia Gustavo Petro.

La grabación que compartió el economista Germán Ricaurte en desde su perfil de X el 31 de enero de 2026, es en realidad un fragmento de uno de los episodios de la telenovela de Caracol Televisión: La gloria de Lucho.

La producción que retrata la vida del exconcejal de Bogotá y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, la protagonizó el reconocido actor Enrique Carriazo, que con su talento logró cautivar a los televidentes dejando el personaje como uno de los más recordados a lo largo de su carrera el el cine y la televisión.

Pero en esta ocasión, Ricaurte compartió el video con el fin de hacer un comparativo con el jefe de Estado y su relación con el manejo de la economía.

El especialista en derecho, gobierno y gestión de la justicia dejó este mensaje acompañado del fragmento del capítulo de la telenovela: “Esta escena ilustra perfectamente el manejo que ⁦@petrogustavo⁩ le ha dado a nuestras finanzas públicas".

En el video que dejó el ciudadano bogotano se observa al exconcejal hablando con uno de sus clientes, mientras le lustra los zapatos.

El cliente le dice al limpiabotas: “Y ojalá se asesore de varios bancos a ver cuál tiene los intereses más bajos. Eso mira su capacidad de endeudamiento”.

“Ah, eso sí yo estoy bien, ¿sabe? Porque yo, por ejemplo, yo para endeudarme tengo una capacidad, pero es que eso es... Yo, por ejemplo, me endeudo y me dice: Lucho, ¿quiere más? Y yo, dele, dele, hasta que es una capacidad..." responde el personaje al que le da vida Carriazo.

Estas palabras llevaron a que Ricaurte sentenciara al final de su publicación, y señalando a Petro: “¡Qué capacidad de endeudamiento!”

El Nobel de Economía que calificó como “terrible” el aumento del 23,7% del salario mínimo por Petro

El aumento del salario mínimo del 23,7% en Colombia, decretado para 2026 por el Gobierno de Gustavo Petro, ha recibido una de las críticas más severas desde la academia internacional.

James A. Robinson, premio Nobel de Economía 2024 y profesor de la Universidad de Chicago, calificó la medida como “terrible” y advirtió que podría agravar los problemas estructurales del país, según declaró en una entrevista al diario La República.

Para Robinson, la decisión gubernamental, además de errónea en términos económicos, representa un diagnóstico equivocado sobre la raíz de la desigualdad y la pobreza en Colombia.

El académico puso en duda la eficacia de aumentar el salario mínimo como mecanismo para solucionar la vulnerabilidad social.

Robinson afirmó: “Eso es un problema estructural profundo. No se soluciona aumentando masivamente el salario mínimo”.

Además, el profesor universitario detalló que el problema central del mercado laboral colombiano es la alta informalidad que afecta a la mayoría de la población económicamente activa.

James A. Robinson, Nobel de Economía 2024, aseguró que el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 es una política “terrible” para combatir la pobreza y la informalidad laboral- crédito Pontus Lundahl/Reuters/Colprensa/Adobe Express (Composición Fotográfica)

Robinsón explicó que el incremento beneficia solo a quienes trabajan en el sector formal, dejando al margen a la mayoría de los colombianos, quienes, según sus palabras, “no están en el sector formal, están en el sector informal, y son más pobres que las personas del sector formal”.

El economista fue contundente al calificar la política del Gobierno Petro: “Como política para ayudar a la gente pobre y ayudar a los colombianos, es una política terrible”.

Esta evaluación, según el académico, se sostiene en la convicción de que una gran parte de la población no experimentará ningún efecto positivo porque no está cubierta por la protección del salario mínimo oficial.

Con una visión crítica, Robinson también argumentó que la medida puede ser percibida como eficaz a nivel electoral, pero no necesariamente desde la perspectiva del desarrollo económico.

Del lado del aumento del salario mínimo se agregó por parte del estadounidense que tiene atractivo político: “Por supuesto, es buena política o buena política populista, y eso es lo triste”.