Colombia

Juanse Quintero pone sobre la mesa la polémica por símbolos oscuros en shows de Karol G, Bad Bunny y Lady Gaga

Sin atacar a ninguna figura, el actor pidió discernimiento y cuestionó la normalización de símbolos considerados oscuros, generando conversación entre los seguidores de la música y el entretenimiento

Guardar
El actor aseguró que están dando mensajes en contra del cristianismo - crédito @letengoelchisme/IG

La aparición de símbolos oscuros, cruces invertidas y rituales en conciertos y videoclips de Karol G y otros artistas globales ha despertado polémica, una inquietud amplificada por las declaraciones recientes de Juanse Quintero.

El actor y pareja de Johanna Fadul, participante de La casa de los famosos Colombia 3, en diálogo con sus seguidores a través de un video de más de 17 minutoss, cuestionó la normalización de estos elementos y sugirió un debate más allá del simple espectáculo o la moda.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

La Bichota emocionó a sus
La Bichota emocionó a sus millones de seguidores en Colombia con los conciertos en Bogotá - crédito @karolg/Instagram

“Hay que mirar qué mensajes están entrando y decidir conscientemente si queremos ser parte de eso”, advirtió Juanse Quintero en sus redes, enfatizando que el fenómeno no se reduce al marketing ni a una tendencia superficial.

La preocupación del actor no se limitó a una sola figura. “Quiero hablar de todos estos simbolismos que utiliza no solamente él, Bad Bunny, incluso Karol G, que yo a Karol la conozco antes también y compartí con ella justo antes de que tuviera este boom mundial. Ella es una niña muy bonita, pero estoy hablando de ellos dos, de lo que sucede con Lady Gaga y con este otro artista muy famoso a nivel global”, declaró Quintero, haciendo especial enfasis en que la proliferación de estos símbolos trasciende fronteras y géneros musicales.

Al referirse a las transformaciones en el contenido de estos espectáculos, el actor puntualizó: “En sus videos, en sus presentaciones, en qué momento estos artistas empezaron a utilizar también, se transformó lo que expresan y lo que muestran en símbolos que hablan, por ejemplo, la cruz al revés, símbolos satánicos, ritos y cosas así como densas, oscuras”, lo que, según su perspectiva, exige una explicación.

El actor acusó a Lady
El actor acusó a Lady Gaga de utiliar elementos que no son propios del cristianismo - crédito Pablo Porciuncula/AFP

“Eso tiene que tener una explicación. No tenemos que saberlo. Pues lo importante es que podamos verlo y saber que están haciendo parte de algo que con la conciencia tenemos que elegir si queremos ser parte de eso o no”, remarcó el actor, instando al público a ejercer discernimiento y no asumir pasivamente la exposición a estos mensajes.

Desmarcándose de dogmas religiosos, el actor insistió en el valor de un enfoque basado en la reflexión personal: “Quiero expresar desde el discernimiento, no desde el cristianismo, ni el catolicismo, ninguna corriente religiosa, sino sencillamente las enseñanzas que dejó Cristo y, eh, también en coherencia con las leyes que dejó Moisés”.

“Todos somos creación del creador. Digamos que esa es una realidad que comparten muchos, que yo la sé. Para mí es verdad. Es más fácil creer que un ser superior hizo todo este entrañable sistema, ecosistema, tan minucioso hasta el nivel molecular, una inteligencia superior fue capaz de crear todo esto, a que somos...”, expresó Juanse Quintero, cerrando su intervención con un llamado a la conciencia y al examen de los mensajes absorbidos por la cultura popular.

Preocupado por la estabilidad de su esposa en ‘La casa de los famosos Colombia’

El apoyo incondicional de Juanse Quintero a Johanna Fadul conmueve a fans de La casa de los famosos Colombia - crédito @juansequintero/IG

“Familia, estoy viendo en este momento el 24/7 porque me llegó un mensajito de nuestra presidenta del club de fans, Lady, que está conectada todo el tiempo viendo qué pasa con Johanna las veinticuatro horas. Y Johanna en ese momento está pasando por un momento de crisis”, comenzó diciendo el presentador y cantante.

Aunque aclaró que no se escuchaba el audio de la escena —pues aunque se puede ver todo lo que pasa en la casa en tiempo real, el sonido de los micrófonos no está activo todo el tiempo— aseguró que la imagen de su esposa lo dejó profundamente conmovido.

“No se escucha el audio, pero ha estado ya un buen tiempo en el beauty, llorando un poquito, como pensativa, meditativa. Algo le está pasando”, afirmó Quintero, antes de revelar que decidió orar por ella desde la distancia: “Acabo de pedir que ojalá el Padre Eterno, el Espíritu Santo y la propia sangre de Cristo la curen, la llenen. Porque es que de verdad… de verdad la he visto triste. O sea, este juego no es fácil”, expresó.

Temas Relacionados

Símbolos oscurosJuanse QuinteroKarol GBad BunnyLady GagaCristoConciertosCruces invertidasRitualesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Lluvias en el Urabá antioqueño: más de 1.000 familias damnificadas por inundaciones

La emergencia en varios municipios han ocasionado pérdidas agrícolas y cortes en la conectividad vial, mientras organismos continúan evaluando la magnitud de los daños

Lluvias en el Urabá antioqueño:

Exalcalde de Cali pidió a Claudia López y Sergio Fajardo aliarse para ir a una consulta de centro: “Olvidémonos de nuestras aspiraciones personales”

Según el también candidato presidencial Maurice Armitage, de no conformarse una tercera opción de consulta, el país podría vivir un periodo de violencia como antesala a las elecciones por cuenta de la polarización política y la falta de representación

Exalcalde de Cali pidió a

Cayó ‘Mono Candelo’, presunto integrante del Clan del Golfo deportado desde Estados Unidos: tenía circular de Interpol por homicidio contra líderes sociales

El operativo internacional refuerza la protección de líderes sociales y el trabajo conjunto para evitar la evasión de responsables de delitos graves

Cayó ‘Mono Candelo’, presunto integrante

Habitante de calle en Cúcuta habría sido violada y la golpearon hasta asesinarla

La víctima, encontrada semidesnuda y con lesiones en el rostro y la cabeza, permanece sin identificar mientras la Policía recopila pistas en la zona

Habitante de calle en Cúcuta

Gustavo Petro acusó al CNE de bloquear la participación política y convocó reunión para la Constituyente: “Se avecina un golpe”

El presidente Petro se pronunció ante el posible impedimento de Iván Cepeda para participar en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo de 2026

Gustavo Petro acusó al CNE
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Ela Taubert contó la historia

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Deportes

El jugador colombiano al que

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional vs. Inter Miami: el gol de Juan José Rengifo no fue suficiente para ganarle al equipo de Lionel Messi