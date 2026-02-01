Juanse Quintero pone sobre la mesa la polémica por símbolos oscuros en shows de Karol G, Bad Bunny y Lady Gaga

El actor aseguró que están dando mensajes en contra del cristianismo - crédito @letengoelchisme/IG

La aparición de símbolos oscuros, cruces invertidas y rituales en conciertos y videoclips de Karol G y otros artistas globales ha despertado polémica, una inquietud amplificada por las declaraciones recientes de Juanse Quintero.

El actor y pareja de Johanna Fadul, participante de La casa de los famosos Colombia 3, en diálogo con sus seguidores a través de un video de más de 17 minutoss, cuestionó la normalización de estos elementos y sugirió un debate más allá del simple espectáculo o la moda.

La Bichota emocionó a sus millones de seguidores en Colombia con los conciertos en Bogotá - crédito @karolg/Instagram

“Hay que mirar qué mensajes están entrando y decidir conscientemente si queremos ser parte de eso”, advirtió Juanse Quintero en sus redes, enfatizando que el fenómeno no se reduce al marketing ni a una tendencia superficial.

La preocupación del actor no se limitó a una sola figura. “Quiero hablar de todos estos simbolismos que utiliza no solamente él, Bad Bunny, incluso Karol G, que yo a Karol la conozco antes también y compartí con ella justo antes de que tuviera este boom mundial. Ella es una niña muy bonita, pero estoy hablando de ellos dos, de lo que sucede con Lady Gaga y con este otro artista muy famoso a nivel global”, declaró Quintero, haciendo especial enfasis en que la proliferación de estos símbolos trasciende fronteras y géneros musicales.

Al referirse a las transformaciones en el contenido de estos espectáculos, el actor puntualizó: “En sus videos, en sus presentaciones, en qué momento estos artistas empezaron a utilizar también, se transformó lo que expresan y lo que muestran en símbolos que hablan, por ejemplo, la cruz al revés, símbolos satánicos, ritos y cosas así como densas, oscuras”, lo que, según su perspectiva, exige una explicación.

El actor acusó a Lady Gaga de utiliar elementos que no son propios del cristianismo - crédito Pablo Porciuncula/AFP

“Eso tiene que tener una explicación. No tenemos que saberlo. Pues lo importante es que podamos verlo y saber que están haciendo parte de algo que con la conciencia tenemos que elegir si queremos ser parte de eso o no”, remarcó el actor, instando al público a ejercer discernimiento y no asumir pasivamente la exposición a estos mensajes.

Desmarcándose de dogmas religiosos, el actor insistió en el valor de un enfoque basado en la reflexión personal: “Quiero expresar desde el discernimiento, no desde el cristianismo, ni el catolicismo, ninguna corriente religiosa, sino sencillamente las enseñanzas que dejó Cristo y, eh, también en coherencia con las leyes que dejó Moisés”.

“Todos somos creación del creador. Digamos que esa es una realidad que comparten muchos, que yo la sé. Para mí es verdad. Es más fácil creer que un ser superior hizo todo este entrañable sistema, ecosistema, tan minucioso hasta el nivel molecular, una inteligencia superior fue capaz de crear todo esto, a que somos...”, expresó Juanse Quintero, cerrando su intervención con un llamado a la conciencia y al examen de los mensajes absorbidos por la cultura popular.

Preocupado por la estabilidad de su esposa en ‘La casa de los famosos Colombia’

El apoyo incondicional de Juanse Quintero a Johanna Fadul conmueve a fans de La casa de los famosos Colombia - crédito @juansequintero/IG

“Familia, estoy viendo en este momento el 24/7 porque me llegó un mensajito de nuestra presidenta del club de fans, Lady, que está conectada todo el tiempo viendo qué pasa con Johanna las veinticuatro horas. Y Johanna en ese momento está pasando por un momento de crisis”, comenzó diciendo el presentador y cantante.

Aunque aclaró que no se escuchaba el audio de la escena —pues aunque se puede ver todo lo que pasa en la casa en tiempo real, el sonido de los micrófonos no está activo todo el tiempo— aseguró que la imagen de su esposa lo dejó profundamente conmovido.

“No se escucha el audio, pero ha estado ya un buen tiempo en el beauty, llorando un poquito, como pensativa, meditativa. Algo le está pasando”, afirmó Quintero, antes de revelar que decidió orar por ella desde la distancia: “Acabo de pedir que ojalá el Padre Eterno, el Espíritu Santo y la propia sangre de Cristo la curen, la llenen. Porque es que de verdad… de verdad la he visto triste. O sea, este juego no es fácil”, expresó.