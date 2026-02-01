Iván Cepeda convocó a manifestaciones para el 3 de febrero, día en el que Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump: este es el motivo

El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, estuvo el domingo 1 de febrero en Zipaquirá, como parte de su correría en el país - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda lanzó el domingo 1 de febrero de 2026 desde Zipaquirá, Cundinamarca, una invitación pública para participar en movilizaciones el martes 3 de febrero en Bogotá, en las que espera sacar a sus bases a las calles. El objetivo es, según sus palabras, “acompañar al presidente Gustavo Petro durante su visita a Estados Unidos, rechazar el bloqueo del Consejo Nacional Electoral (CNE) a su candidatura y respaldar el salario mínimo”.

La convocatoria se llevó a cabo durante un acto en el polideportivo del barrio San Rafael, en donde Cepeda estuvo acompañado de centenares de asistentes. El dirigente del Pacto Histórico enfatizó la importancia de la presencia ciudadana en las calles como respaldo a las recientes acciones del Gobierno y, de paso, a su postulación presidencial, que podría verse inmersa en una serie de obstáculos, entre ellos, por las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto, insistió desde Zipaquirá su preocupación por la decisión que tome el CNE con respecto a su presencia en la consulta del 8 de marzo - crédito @ivanCepedaCast/X

“El próximo día martes 3 de febrero, nuestro querido presidente Gustavo Petro estará en la ciudad de Washington. Yo quiero invitarles a que salgamos el día tres para acompañar al presidente en Bogotá”, expresó Cepeda desde la plaza pública, en la que profundizó sobre el tema del momento: el análisis que haga el órgano electoral de su presencia en el proceso programado para el 8 de marzo, debido a profundas diferencias jurídicas sobre una aparente inhabilidad.

“Vamos a expresar nuestro claro rechazo a la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y también a que se intente bloquear nuestra candidatura y participación en la consulta del 8 de marzo”, afirmó Cepeda, frente a lo que, según se ha anticipado, sería la decisión del CNE sobre la viabilidad de su participación en la consulta; al considerar que ya había participado en una elección interparidista el 26 de octubre, y no puede concurrir a dos eventos similares.

La participación del senador Iván Cepeda, que representa al Pacto Histórico, en la consulta del Frente por la Vida, se definirá el lunes 2 de febrero - crédito Colprensa

La convocatoria de Iván Cepeda con la que busca defender su presencia en la consulta del Frente por la Vida

Las movilizaciones convocadas por el congresista se producirán en un ambiente político marcado por la expectativa generada por la visita oficial de Petro a Washington D. C., en donde mantendrá un encuentro con el mandatario norteamericano Donald Trump. La agenda del gobernante colombiano prevé incluir temas como la situación regional y la captura reciente del mandatario venezolano Nicolás Maduro, un hecho que ha generado diversas reacciones en la región.

En contraste, el CNE convocó para el 2 de febrero una audiencia pública que determinará si Cepeda podrá participar en la consulta del Frente por la Vida, en la que también figuran aspirantes como Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, tras la negativa a la participación del exacusado exalcalde Daniel Quintero. En caso de que se rechace su inclusión, el congresista ha adelantado que llevará el caso hasta las últimas consecuencias, en el plano internacional.

Los mandatarios de Colombia y de Estados Unidos buscarán reconducir las relaciones bilaterales - crédito Presidencia - REUTERS

“Invito a la ciudadanía a que este 3 de febrero, mientras el presidente Petro representa a Colombia en Estados Unidos, salgamos en Bogotá a defender la democracia, el salario y nuestras candidaturas”, reiteró Cepeda en su mensaje a los miles de seguidores que se congregaron en este municipio, a 54 minutos de Bogotá, para expresarle su respaldo con miras a la jornada que se viene , y en la que parte como el gran favorito para llegar a la primera vuelta.

Así, en ambos frentes, Petro y el progresismo apostarán a ejercer presión sobre la aspiración de Cepeda al interior de la consulta, que estaría en riesgo y que, de acuerdo con el congresista opositor, el representante y hoy candidato al Senado Hernán Cadavid, tiene un solo propósito: pues al darse por descontada la victoria del líder proveniente del Polo Democrático, lo que se busca es obtener una millonaria reposición de votos, como combustible para la primera vuelta.

“El verdadero motivo de Cepeda para insistir en la consulta es derivar un beneficio económico, como lo será la reposición de votos. Así, simple y lindo, le estamos pagando los colombianos vía reposición de votos la campaña política", afirmó Cadavid el pasado 29 de enero en el espacio La Hora de la Verdad; teniendo en cuenta que por cada voto obtenido, el aspirante recibiría 8.287 pesos, con un aumento aproximado del 224% respecto al valor anterior.