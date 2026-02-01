Gustavo Petro ordena al ministro de Justicia extraditar a alias Pipe Tuluá: “La paz no es una mercancía”

El presidente ordenó avanzar sin dilaciones en la extradición. - crédito Policía y Reuters

El presidente Gustavo Petro ordenó de manera directa al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, ejecutar la extradición inmediata de alias ‘Pipe Tuluá’ hacia Estados Unidos, donde es requerido por la justicia de ese país por graves delitos relacionados con narcotráfico internacional. La instrucción presidencial se dio a conocer a través de redes sociales y marca un nuevo capítulo en la política de seguridad y justicia del Gobierno Nacional.

A través de su cuenta oficial, el mandatario fue enfático al señalar: “Señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias ‘Pipe Tuluá’, Andrés Marín Silva”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro justificó la decisión afirmando que el cabecilla criminal habría intentado comprar funcionarios públicos con dineros ilegales para frenar su extradición, razón por la cual lanzó una frase contundente: “La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”.

El mandatario advirtió que la paz no puede negociarse ni convertirse en una mercancía. - crédito @petrogustavo/X

Los cargos que enfrenta alias ‘Pipe Tuluá’ en Estados Unidos

Alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido por una corte federal de Estados Unidos dentro del proceso identificado como caso 4:24-CR-195, cuya acusación formal fue emitida el 11 de septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el señalado criminal haría parte de una organización dedicada al narcotráfico con destino al territorio estadounidense.

El primer cargo corresponde a concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución. El segundo señala una conspiración para traficar y distribuir cocaína, con pleno conocimiento, o razones suficientes para creer, que la droga sería importada de manera ilegal a Estados Unidos. El tercer cargo agrava su situación jurídica, al imputarle la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la misma finalidad ilícita.

Extradición en firme y sin recursos pendientes

El Gobierno Nacional dejó en firme la resolución que autoriza la entrega de alias ‘Pipe Tuluá’ a las autoridades estadounidenses. Con la firma del acto administrativo, el Ministerio de Justicia rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa y dejó claro que no procede ningún recurso adicional, por lo que la decisión quedó ejecutoriada.

En respuesta a la orden presidencial, el ministro Andrés Idárraga aseguró que el mandato se cumplirá sin dilaciones. En su cuenta de X escribió: “A su mandar, Presidente. Su orden se ejecutará con resultado”, ratificando el compromiso institucional con la decisión del jefe de Estado.

Andrés Idárraga, confirmó que cumplirá la orden presidencial y que el proceso de extradición se ejecutará de manera efectiva. - crédito @Aidarragaf/X

Petro insiste: sigue delinquiendo desde prisión

En un mensaje publicado el 31 de enero, el presidente Petro reiteró la necesidad de la extradición y advirtió que alias ‘Pipe Tuluá’ continúa delinquiendo desde la cárcel, a pesar de estar privado de la libertad. El mandatario habló directamente al ministro de Justicia y recordó que, aunque las condiciones legales están dadas, la extradición aún no se ha materializado, lo que motivó su nueva instrucción directa.

Días antes, el 28 de enero, Idárraga ya había confirmado que la extradición avanzaba tras resolver el recurso de reposición. “Va para adelante la extradición del señor ‘Pipe Tuluá’”, afirmó en ese momento. Sin embargo, ahora la orden presidencial acelera el proceso.

Cambio en el Ministerio de Justicia

Este anuncio se produce en medio de la salida de Andrés Idárraga del Ministerio de Justicia, cargo que será asumido por Jorge Iván Cuervo, quien aún no ha tomado posesión. Pese a la transición, la instrucción presidencial busca dejar el trámite completamente encaminado antes del relevo ministerial.

Estrategia legal y solicitudes de diálogo con el Gobierno

Según una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, la defensa de Andrés Marín Silva prepara una estrategia jurídica para dilatar la extradición. Aunque el ministro (e) Idárraga ha reiterado que la entrega es un hecho, reconoció que aún quedan dos recursos legales disponibles.

Los abogados del procesado interpondrían una revocatoria directa del acto administrativo y, de no prosperar, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, procedimientos que podrían tardar varios meses en resolverse.

El mismo medio reveló que alias ‘Pipe Tuluá’ envió cartas al presidente Petro y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fechadas el 15 y el 30 de diciembre, en las que manifestó su interés en iniciar diálogos exploratorios de paz.

En esos documentos solicitó suspender la extradición y argumentó que su permanencia en Colombia sería necesaria para liderar eventuales conversaciones y designar un sucesor dentro de su organización criminal.

Alias ‘Pipe Tuluá’ es identificado como líder de La Inmaculada, estructura criminal del Valle del Cauca vinculada a homicidios, extorsión y narcotráfico. - Crédito: Infobae / Fiscalía General de la Nación

La estructura criminal ‘La Inmaculada’ y su alcance regional

Alias ‘Pipe Tuluá’ es identificado como el máximo cabecilla de la organización criminal La Inmaculada, también conocida como La Oficina de Tuluá, con presencia en el centro y norte del Valle del Cauca. Esta estructura está vinculada a homicidios, extorsiones y narcotráfico, según investigaciones oficiales.

La organización surgió hace más de una década y se conformó inicialmente con exintegrantes de Los Rastrojos. Tras la captura de sus primeros líderes, el control pasó a manos de ‘Pipe Tuluá’, quien, incluso desde prisión, mantuvo influencia sobre la red criminal. Pese a las capturas de sus cabecillas, las autoridades advierten que La Inmaculada mantiene alianzas con otras estructuras ilegales y continúa operando como una oficina de cobro ligada a rutas del narcotráfico hacia Buenaventura, Tumaco y otros corredores estratégicos.

En el último año, se reportaron más de 180 capturas relacionadas con esta organización, mientras las autoridades aseguran que Cali y el Valle del Cauca siguen siendo nodos clave del entramado criminal que el Estado busca desarticular.