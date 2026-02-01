Gustavo Petro le contestó a María Fernanda Cabal por déficit fiscal en Colombia: “Nadie destruye económicamente un país”

Petro le contestó a Cabal afirmando que su gobierno ha logrado dinamizar el empleo - Maria Fernanda Cabal/Facebook

Colombia enfrenta un escenario fiscal desafiante para 2025, con la proyección de uno de los déficits fiscales más elevados del mundo, equivalente al -7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos de The Economist.

El reporte del medio británico, sitúa a Colombia solo por detrás de Egipto entre 41 economías evaluadas en cuanto a resultado fiscal.

Las cifras publicadas por The Economist indican que Colombia también exhibe la cuarta deuda más costosa a diez años, con un rendimiento de 12,4%, la quinta inflación más alta (5,1%) y el tercer mayor desempleo (8,9%) en el grupo de países analizados.

Esta información fue confirmada y actualizada con el dato más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El investigador económico de Eafit, Diego Montañez-Herrera, explicó: “Con este frente fiscal, no sorprende que los (Títulos de tesorería) TES sigan caros”.

María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por manejo económico: “Es el reflejo de la incapacidad” - crédito @MariaFdaCabal

El experto añadió que al comparar los datos de bancos centrales “entre el 10 de enero de 2022 y el 10 de enero de 2026, Colombia está entre los países donde más aumentó el rendimiento del bono soberano a 10 años (+4,3 puntos porcentuales). Un deterioro relativo del costo de financiamiento”.

Por su parte, el exministro Juan Manuel Restrepo calculó que las tasas de interés a diez años para la deuda nacional subieron a 12,86%, lo que ubicaría al país “realmente 206 puntos básicos y seríamos el número uno del mundo, un poco por debajo de Turquía”.

Tras lo anterior, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, criticó duramente al presidente Gustavo Petro mediante su cuenta oficial de X, donde afirmó: “Haber estudiado economía para destruir la de un país, es el reflejo de la incapacidad de Petro”.

Cabal remató con la frase: “No hay socialista exitoso ni comunista trabajador”.

El presidente Gustavo Petro defiende su gestión y responsabiliza al Congreso por crisis fiscal - crédito @petrogustavo

La respuesta del mandatario no se hizo esperar. Gustavo Petro, presidente de la República, replicó a Cabal: “Señora María Fernanda, nadie destruye económicamente un país cuando tiene la tasa de desocupación laboral más baja del siglo, incluida las de los gobiernos que usted apoyó”.

El jefe de Estado defendió su gestión enfatizando: “La riqueza nace en el trabajo y he logrado que el trabajo fluya en Colombia como nunca antes”.

Además, responsabilizó al Congreso de los problemas fiscales: “Quienes sabotearon la ley de financion del estado en el Congreso son los grandes saboteadores de Colombia (sic)”.

Crecimiento con desbalance: Fitch alerta por aumento de deuda y déficit tras alza del salario mínimo en Colombia

Fitch Ratings proyecta para Colombia un escenario económico con señales de recuperación, pero marcado por desafíos fiscales persistentes.

Según el informe de perspectivas macroeconómicas y de crédito para América Latina 2026-2027, la calificadora estima que el Producto Interno Bruto nacional crecerá 2,7% en 2025 y 2,9% en 2026.

Fitch proyecta crecimiento económico en Colombia, pero advierte sobre déficit fiscal persistente - crédito iStock

Este avance, de concretarse, sería el primero superior al 2% desde la pandemia, consolidando una tendencia de reactivación económica más estable. No obstante, el panorama fiscal continúa siendo motivo de preocupación.

Fitch advierte que el déficit fiscal superará el 6% del PIB tanto en 2025 como en 2026, lo que implica que el país, aunque crece, no logra equilibrar los ingresos y los gastos estatales.

Este desbalance estructural incrementa la deuda pública: la agencia estima que el endeudamiento del Gobierno Central cerró 2025 en 59% del PIB y que sobrepasará el 60% en los años siguientes.

A este contexto se suma una alerta adicional del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). El aumento del salario mínimo en 23% para 2026, dispuesto mediante el Decreto 1469 de 2025, tendría repercusiones significativas en las cuentas públicas.

El Carf calcula que la medida incrementaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones (0,3% del PIB) en 2026 y cerca de $8 billones (0,4% del PIB) a partir de 2027.

El aumento del desbalance dificulta el cumplimiento de la Regla Fiscal y agrava la sostenibilidad de la deuda, en un contexto donde la situación de las finanzas públicas es crítica y el Gobierno ha declarado emergencia económica.