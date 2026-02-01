Colombia

En video: avión por poco arrolla a unos caballos que estaban en la pista aérea en Chocó

La inesperada entrada de los animales causó preocupación y sorpresa entre los que grababan al escena

Las imágenes captadas por testigos
Las imágenes captadas por testigos muestran cómo al menos tres caballos cruzan la pista segundos después del aterrizaje

La inusual presencia de varios caballos en la pista del aeropuerto Narcisa Navas del municipio de Acandí, en el departamento de Chocó, obligó a un piloto a realizar una maniobra crítica para evitar un accidente durante el aterrizaje de una avioneta.

El incidente, que se registró en la tarde del sábado 31 de enero de 2026, quedó captado en video desde áreas residenciales próximas, mostrando al menos tres animales atravesando el asfalto durante el frenado, lo que generó alarma por el riesgo inminente para la seguridad de los pasajeros de la aeronave y de los residentes del sitio.

En el filme publicado en las redes sociales, se observa que una avioneta realiza su aterrizaje en la pista aérea de Acandí. De repente, tres equinos (dos de color blanco y uno de color café) irrumpen en el asfalto segundos después del aterrizaje.

En medio del recorrido de frenado de la avioneta y con evidente velocidad, los animales cruzan desde un costado de la terminal hacia la zona de rodadura.

La irrupción de varios caballos en la pista del aeropuerto Narcisa Navas de Acandí generó un grave riesgo de accidente aéreo en Chocó - crédito Captura de Video Instagram

El video registra el momento exacto en el que los caballos, percibiendo el peligro, retroceden cuando el avión ya se encuentra a escasos metros, evitando de forma estrecha el impacto.

Los gritos de los testigos dan cuenta de la tensión vivida en ese instante. “Ay señor, que irresponsables”, dice uno de los testigos del hecho.

Pese al dramático cruce, la aeronave logró completar el trayecto por la pista sin registrar daños materiales ni lesiones humanas inmediatas. El piloto pudo continuar la marcha con una maniobra técnica que evitó consecuencias mayores.

El material audiovisual generó varias reacciones entre los usuarios en redes sociales, en la que algunos mencionaron que este no es el primer caso que se presenta en este terminal aéreo.

La pista del Aeropuerto Narcisa
La pista del Aeropuerto Narcisa Navas es utilizada como acceso principal para la comunidad de Capurganá, en el departamento del Chocó

“Eso es pan de cada día allá. La pista de Capurganá era peor”; “Es increíble que esas cosas pasen. En Cúcuta, hace unos días un gamín se metió a la pista de aterrizaje del aeropuerto”; “Que irresponsables todos ellos”; “Ignorantes! Eso solo pasa aquí”, fueron algunos de los comentarios.

Por el momento, ni la administración del aeropuerto Narcisa Navas de Acandí (Chocó) ni la Aeronáutica Civil de Colombia han emitido declaraciones sobre posibles acciones o ajustes en la seguridad perimetral tras este hecho.

El episodio resalta la persistente amenaza que representa la entrada de animales y residentes en el área de operaciones del aeropuerto de este municipio, un riesgo que quedó registrado en este suceso reciente.

El vuelo AV161 de Avianca
El vuelo AV161 de Avianca regresó a El Dorado tras reportar una indicación técnica minutos después del despegue.

Avión de Avianca aterrizó de emergencia en Bogotá

Además del hecho inusual presentado en el Pacífico colombiano, en la noche del sábado 31 de enero, un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bogotá–São Paulo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la capital colombiana.

Se trató del vuelo AV161, una aeronave con capacidad para más de 200 pasajeros, que debió retornar a la terminal aérea capitalina como medida preventiva, luego de que la tripulación detectara una anomalía técnica minutos después del despegue.

Según informó la Aeronáutica Civil de Colombia, tras la solicitud de la tripulación, las autoridades aeroportuarias activaron el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la llegada de la aeronave.

La aeronave aterrizó sin novedades
La aeronave aterrizó sin novedades en Bogotá y los pasajeros desembarcaron con normalidad, según Avianca.

Esta maniobra permitió que el aterrizaje se efectuara sin contratiempos y que más de 200 pasajeros desembarcaran normalmente, sin reportarse incidentes adicionales. La Aeronáutica Civil añadió que el evento no alteró la operación regular del Aeropuerto Internacional El Dorado, y los vuelos programados continuaron desarrollándose con normalidad.

En su comunicado oficial, la aerolínea explicó que la emergencia se debió a una indicación técnica y subrayó la estricta observancia de los procedimientos para garantizar la integridad de los pasajeros.

La tripulación solicitó prioridad para el aterrizaje, de acuerdo con los procedimientos del fabricante y las políticas de la aerolínea. La aeronave aterrizó sin novedad y los pasajeros desembarcaron con normalidad”, señaló la compañía en un comunicado.

La aerolínea también informó la pronta reubicación de los viajeros afectados, quienes abordaron una nueva partida hacia su destino a las 9:50 p.m., mientras recomendó seguir de cerca los canales oficiales para actualizaciones sobre itinerarios y eventualidades.

