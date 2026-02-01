Colombia

Desde febrero más personas accederán a pasajes gratis en TransMilenio: conozca quiénes se suman al beneficio

La ampliación de la cobertura del subsidio de transporte incorpora nuevas poblaciones históricamente excluidas, aumentando la equidad social en Bogotá

Más de $11.000 millones se destinan a la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado para facilitar la movilidad de los ciudadanos vulnerables - crédito Integración Social

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, inició un nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis en TransMilenio, que se estará llevando a cabo durante febrero de 2026.

La medida, centrada en la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), amplía la cobertura del beneficio para llegar a más de 770.000 personas en situación de vulnerabilidad, con una inversión superior a los $11.000 millones.

Además de los grupos poblacionales que ya venían recibiendo el beneficio, durante febrero se suman nuevas poblaciones históricamente excluidas:

  • Personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado, quienes reciben apoyo para desplazarse a servicios de salud, formación y actividades comunitarias
  • Personas exhabitantes de calle vinculadas al servicio de Hospedaje Social
  • Personas que residen en viviendas tipo pagadiarios, caracterizadas por su alta vulnerabilidad económica y residencial.
El subsidio cubre personas mayores, con discapacidad, en condición de pobreza, exhabitantes de calle y residentes en pagadiarios de Bogotá - crédito Integración Social

Gracias a este beneficio, estos grupos podrán conectarse con oportunidades de empleo, educación, atención en salud y disfrutar de la oferta cultural y de ocio en la ciudad. La distribución de los pasajes gratis en febrero de 2026 es la siguiente:

  • Personas mayores: 346.000 beneficiarios, inversión de $3.582.000.000.
  • Personas con discapacidad: 161.000 beneficiarios, inversión de $3.014.000.000.
  • Personas en condición de pobreza: 265.000 beneficiarios, inversión de $5.191.000.000.
  • Personas mayores – Comunidad del Cuidado: 252 beneficiarios, inversión de $7.156.000.
  • Personas exhabitantes de calle: 30 beneficiarios, inversión de $2.343.000.
  • Personas que viven en pagadiarios: 610 beneficiarios, inversión de $15.158.000.
  • Total general: 774.000 beneficiarios, inversión total de $11.812.000.000.

La cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación en el Sisbén IV y las condiciones definidas por la estrategia IMG. Para recibir y activar los pasajes gratis, es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, que permite identificar a cada beneficiario y asignar los pasajes de acuerdo con su perfil.

Una vez personalizada la tarjeta, las personas deben esperar la actualización de la información y posteriormente activar los pasajes.

La tarjeta TuLlave personalizada es requisito indispensable para recibir y activar el beneficio de pasajes gratis en TransMilenio - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Cómo activar los pasajes gratis?

Existen dos formas principales:

  • En taquillas de TransMilenio: presentar la tarjeta TuLlave personalizada y solicitar la activación del beneficio.
  • En puntos automáticos del sistema: insertar la tarjeta, seleccionar “Transacciones virtuales”, elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”, confirmar los pasajes asignados y finalizar el proceso.

Para consultar los puntos de personalización de la tarjeta TuLlave, los usuarios pueden ingresar a: Puntos de personalización.

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, la asignación de los pasajes de TransMilenio —que continuará en 2026 independiente del aumento de 350 en el precio del pasaje— se realiza con base en los criterios de focalización vigentes y prioriza a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Las personas interesadas pueden consultar en línea si son beneficiarias del subsidio de pasajes gratis a través del portal de la Secretaría Distrital de Integración Social o en el enlace: Ingreso Mínimo Garantizado.

La activación de los pasajes gratis se puede realizar tanto en taquillas de TransMilenio como en puntos automáticos del sistema - crédito Integración Social

Cabe resaltar que la guía ABC de Pasajes Gratis en TransMilenio está disponible para responder inquietudes sobre los requisitos, cantidad de pasajes asignados y el paso a paso para activar el beneficio. Esta información es clave para aprovechar de manera oportuna el apoyo, facilitando la movilidad y el acceso a oportunidades y servicios en toda la ciudad.

En caso de inconvenientes con la activación de la tarjeta, se recomienda verificar el Sisbén IV en Bogotá, comprobar si fue beneficiario el mes anterior y validar la tarjeta en taquillas o puntos automáticos. Si persiste el problema, pueden comunicarse a la línea (601) 380 8330, opción 6, o acudir a la subdirección local de Integración Social más cercana.

Finalmente, con esta medida, la administración distrital pretende ratificar su compromiso con la equidad, la movilidad y la inclusión, garantizando que miles de personas vulnerables accedan al transporte masivo y a los servicios esenciales de Bogotá.

