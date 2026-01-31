Sergio Fajardo advierte sobre la víctoria de Cepeda y De la Espriella en las elecciones 2026: “Tenemos que superar cosas que son molestas”

El precandidato advierte sobre posibles escenarios de conflicto social derivados de un triunfo de candidatos que representan posturas extremas, e insiste en la necesidad de evitar una escalada de violencia en el país - crédito Juan Diego López / EFE

La polarización política en Colombia ha alcanzado niveles preocupantes, según el candidato presidencial Sergio Fajardo. El exgobernador de Antioquia sostiene que una eventual victoria de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella podría derivar en una confrontación social inédita.

“Esta confrontación y polarización nos están poniendo en un serio riesgo y no lo alcanzamos a imaginar. Todavía falta camino, cuatro meses para la primera vuelta. ¿Cuál es el objetivo? Insisto, derrotar a los extremos, ganar la presidencia y darle al país la estabilidad que necesita ante un riesgo gigantesco de que esta polarización derive en una violencia social insospechada”, afirmó Fajardo durante una entrevista con Semana.

Al definir su estrategia para las próximas elecciones presidenciales Colombia, Fajardo se distancia de las consultas internas partidistas tradicionales.

“En 2018 no hicimos consulta, fui candidato a la presidencia, escogí a Claudia como mi fórmula y teníamos una lista al Congreso con Jorge Robledo y Antanas Mockus. Casi paso a la segunda vuelta para ser presidente de Colombia. En 2022 hicimos una tremenda consulta con figuras y fue una catástrofe y quedamos enterrados desde la consulta. Hoy lo que estoy haciendo es abrir y construir un camino”, subrayó.

El precandidato plantea otras formas para definir una candidatura alternativa al escenario actual. “La encuesta es otro mecanismo. Por ejemplo, una calificada que responda qué características debe reunir el próximo presidente. Que no sea solamente el hecho de que a las personas les guste uno u otro, sino que identifique esas cualidades que necesita el país”, explicó al medio mencionado.

Las posiciones de Sergio Fajardo revelan la profundidad de la división política y la urgencia de adoptar caminos alternativos que permitan reconstruir consensos básicos y evitar riesgos crecientes de inestabilidad social y política - crédito redes sociales

En ese sentido, no descartó la posibilidad de un acuerdo político como modalida de selección. “Eso es posible también. Qué berraquera que seamos capaces de construir este camino para derrotar a los extremos en Colombia y evitar la hecatombe social que se va perfilando por esta polarización que divide y con rabia. La polarización hace daño, divide socialmente, paraliza económicamente, destruye la capacidad de la seguridad y es el terreno preferido por los corruptos”.

Según relató a Semana, su acercamiento con Claudia López marcó el inicio de una etapa para dejar atrás diferencias personales en favor de acuerdos de fondo.

“Enterramos ese pasado, porque en Colombia tenemos que ser capaces de superar cosas que son molestas. Eso no quiere decir que no sean molestas. Estamos de acuerdo en lo que está en juego. En eso nos ponemos de acuerdo, en la responsabilidad que tenemos. Hay discrepancias en el aspecto político, en la forma, pero los rencores y esos malestares quedaron enterrados y ahí vamos. Llevábamos años sin conversar; fue una buena conversación”.

Fajardo también mencionó gestiones de diálogo con Maurice Armitage y el general (r) Naranjo para consolidar una convergencia ajena a la polarización dominante.

“Estamos viendo cómo podemos trabajar de forma conjunta. También hablé con el general (r) Naranjo, a quien conozco desde hace tiempo. Él estuvo pensando en la posibilidad de lanzarse a la presidencia. Es una figura muy importante y tenemos coincidencias. Entonces, esto significa que estamos abriendo caminos para llegar al objetivo. El reto no es ganar una consulta. Ya me gané una. El reto es ganar en la segunda vuelta, ganarle a Iván Cepeda, él es la expresión de un mal Gobierno”.

La estrategia planteada por Fajardo busca superar las consultas partidistas tradicionales y avanza hacia acuerdos y encuestas orientadas a reunir candidaturas con cualidades que demanda el actual contexto político colombiano - crédito Colprensa

Al referirse a sus principales oponentes, Fajardo calificó de desafiantes las candidaturas de Cepeda y De la Espriella, a los que considera exponentes de una disputa extrema.

“Tengo que derrotar al señor De la Espriella en primera vuelta, creo que él es una calamidad para este país. El reto es difícil, de eso no tengamos la menor duda; estamos en esa confrontación. Nunca había visto esta confrontación en Colombia y va escalando. Esto está llegando a tal punto que el problema del próximo Gobierno va a ser justamente gobernar”, advirtió.

En opinión del precandidato, De la Espriella encarna “el lenguaje de la confrontación, de la agresión, del maltrato, de la violencia verbal. En Colombia, en el momento en que estamos, ese tipo de violencias se convierten en rabias, de la rabia sale la guerra y la destrucción. El señor De la Espriella, para mí, representa eso.”

Sobre el vínculo que asocia a Cepeda con el actual Gobierno, Fajardo apuntó: “Cepeda no tiene que hacer campaña, simplemente la campaña es lo que hace el presidente Petro y está en la segunda vuelta. El Gobierno está utilizando todos los recursos públicos. Repito, no es un problema personal con Cepeda. ¿Pero pues cuál es la estrategia? No diga nada que Petro habla, y ya está en la segunda vuelta. Hemos visto corrupción en una izquierda que siempre estaba reclamando por la lucha contra ese flagelo, con ciertos valores morales. La corrupción de este Gobierno es dramática y la forma en que llegó al poder es dramática, con los clanes, con Benedetti, con todo eso. Esa corrupción está ahí, trivializada, banalizada, y se dice que no importa porque lo importante son otras cosas. Falso. La corrupción es un gran problema”.

Las posiciones de Sergio Fajardo revelan la profundidad de la división política y la urgencia de adoptar caminos alternativos que permitan reconstruir consensos básicos y evitar riesgos crecientes de inestabilidad social y política - crédito @sergio_fajardo/X

En el ámbito de la corrupción, Fajardo expuso sus propuestas: “Vamos a crear la Agencia de Lucha contra la Corrupción, encabezada por mí. ¿Vio la Secretaría de Transparencia, de la Presidencia? El señor que dirige eso es el mismo que dice que, supuestamente, el ministro de Defensa lo está chuzando. Hágame el favor, todo en el mismo Gobierno. Todas las personas que trabajan conmigo deben responder por sus acciones. Aquí hay ministros y congresistas en la cárcel, incluidos los presidentes de Senado y Cámara, el señor de la Función Pública está huyendo. Esa es una gran corrupción y empieza por quien los nombra. Eso no es menor. Yo los nombro y respondo por esas personas. Voy a presidir esa agencia, no voy a delegar la responsabilidad en nadie. Nuestra política tiene que sancionar al corrupto, recuperar lo que se roba, vigilar y prevenir. Vamos a tener el tablero de la transparencia para que la información sea accesible y cualquiera la pueda ver”.

A ello sumó ajustes legislativos enfocados en la recuperación de bienes y mayor obligación para quienes colaboren con la justicia. “Habrá algunas cosas simbólicas; por ejemplo, a los 30 primeros contratos les haremos seguimiento público. También necesitamos cambiar la ley porque la persona que colabora con la Justicia puede tener beneficios, pero tiene que devolver todo. No más Emilios Tapias. Cada sector va a tener su proyecto de transparencia”.

Sobre el papel de la fuerza pública, el precandidato definió como prioritario fortalecer y dignificar su labor. “Hay que fortalecer la fuerza pública, recuperar la moral, la fuerza pública ha sido humillada. Los he respetado y entiendo el papel que desempeñan, y sé cómo construir con ellos, y eso no es a los berridos, eso no es insultando a todo el mundo, sino con seriedad y rigor. Eso no atrae a la gente, eso no emociona a nadie, decirles que voy a manejar la fuerza pública sin estar diciéndoles hijuetantas al uno y al otro y decir todo eso. Emociónese con eso, que es lo que necesita Colombia”.

Un cruce de caminos marca la campaña de Fajardo, que busca alternativas a las consultas tradicionales. Los diálogos y tensiones con figuras clave reflejan la urgencia de un cambio institucional - suministrado a Infobae

En política exterior, Fajardo se desmarcó del tono de Gustavo Petro y defendió restablecer la diplomacia en la relación bilateral con Estados Unidos. “Con diplomacia. Desde hace décadas, Colombia tiene una relación muy especial con Estados Unidos. Lo primero que tengo que hacer es pensar en los intereses del país, no es mi opinión sobre Trump. Él es el presidente de ese país y lo voy a respetar como tal. El 30 por ciento de las exportaciones de Colombia van para allá, aquí hay un montón de empresas de origen americano que generan empleo y que son muy importantes para nosotros. Más de la mitad de las remesas proviene de Estados Unidos. Colombia ha sabido tener una relación con congresistas republicanos y demócratas.”

Sobre el salario mínimo, criticó el aumento reciente: “Creo que es un aumento exagerado y tiene implicaciones para la vida de muchas personas. Por supuesto, aquellos asalariados, cuyo salario va en función del salario mínimo, van a tener una mayor cantidad de recursos y está bien. Siempre será odioso estar en contra de alguien a quien le está yendo bien. En Colombia tenemos que trabajar por un salario digno. Ahora, en ese contexto, ni los sindicatos pedían un aumento de esas características. Creo que es un acto populista antes de las elecciones.”

Para cerrar, el precandidato planteó que, pese al ambiente polarizado, apostará por una opción política centrada en la experiencia, la transparencia y el trabajo colectivo, confiado en la posibilidad de iniciar una nueva etapa para Colombia basada en la construcción institucional y la superación del ciclo de confrontación