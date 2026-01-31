Colombia

Petro ordenó una reunión con altos mandos de la Policía para perseguir la compra de votos: “Como comandante supremo que soy”

El gobernante de los colombianos aseguró que en el territorio nacional se utiliza la violencia para obligar a la población a sufragar por un político que no es afín a sus ideales, sino a los intereses de otras figuras de poder

Petro convocó a los altos mandos de la Policía Nacional a una reunión de urgencia - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó el 30 de enero de 2026, una convocatoria urgente con los comandantes de la Policía Nacional para tomar acciones directas contra la compra de votos en el país. La directriz la emitió durante su agenda regional en La Guajira, advirtiendo que exigirá a la Policía, en reunión presencial, el cumplimiento de esta instrucción como comandante supremo de la Fuerza Pública de Colombia, conforme a lo establecido en la Constitución Poíitica de 1991.

“Cómo comandante supremo de la fuerza pública [...]. Yo desde aquí quiero ordenarle a la Policía de nuevo, debe hacerse una reunión de generales y comandantes de distrito y de región de la policía de Colombia. Porque delante o al frente del presidente de Colombia deben recibir una orden personal como comandante supremo que soy de la Fuerza Pública de Colombia, según la Constitución”, señaló.

El primer mandatario también subrayó que discutirán medidas para abordar el fenómeno de la compra de votos vinculado a grupos criminales y mafiosos en el territorio nacional, donde se utiliza la violencia y coerción para obligar a la población a sufragar por un político que no es afín a sus ideales, sino a los intereses de otras figuras de poder.

Gustavo Petro ordenó una reunión
Gustavo Petro ordenó una reunión con altos mandos de la Policía Nacional para perseguir la compra de votos - crédito @Policia Nacional/X

“El propietario del territorio, cualquiera que sea, no es la ciudadanía que está allí... es quien tiene las armas. Sean legales o sean ilegales. Y quien domina una población a través de las armas es un dictador. Eso no se llama democracia”. Este señalamiento apuntó a diferencias en el sistema político entre regiones del país.

Gustavo Petro agregó: “Eso no es poder popular, eso no es, como gritan allá, gobierno popular. Y comienza aquí, en el punto local donde se habla y donde se actúa y donde se vive; todos tenemos, quizá yo al menos, un punto local donde se vive. Y uno cree que hay que irse a otro lugar para tener una mejor vida; hay que transformar este lugar”.

El gobernante de los colombianos
El gobernante de los colombianos aseguró que en el territorio nacional se utiliza la violencia para obligar a la población a sufragar por un político que no es afín a sus ideales - suministrado a Infobae

Además, el jefe de Estado enfatizó que hay una conexión entre el lavado de dinero y la compra de votos: “El que lava dólares es el mismo que recibe un dinero para comprar los votos”, afirmó, calificando de igual manera a las estructuras que silencian el delito electoral. Petro alertó que esta dinámica “arroja a la nación una manera de ser del poder” que lo llama “el poder mafioso”.

Por lo tanto, ordenó a la Policía Nacional “perseguir hasta el último tramo de este país a los compradores de dólares de votos y su silencio, que son los mismos. Son los mismos”.

Gustavo Petro negó ser “el peor presidente” de la historia de Colombia

Gustavo Petro negó ser “el
Gustavo Petro negó ser “el peor presidente” de la historia de Colombia - crédito Europa Press

Durante su intervención, el presidente Petro defendió el desempeño económico de su Gobierno, subrayando una reducción significativa del desempleo en Colombia y la adopción de políticas salariales que, según él, marcan un avance en equidad económica y justicia laboral para sectores históricamente marginados.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en diciembre de 2025 fue de 8,0%, cifra que representa un descenso de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, cuando la tasa alcanzó el 9,1%. Esta variación permitió que la ocupación laboral llegara al 59,2%, levemente superior al 58,5% registrado en diciembre de 2024.

El primer mandatario argumentó que estos avances han sido especialmente favorables para mujeres y jóvenes. Sostuvo que la ampliación del acceso al trabajo contribuye a disminuir desigualdades y consolidar la base económica nacional. Petro recordó el incremento del salario mínimo al 23,7%, estableciéndolo en $2.000.000 (con un salario base de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095).

En su análisis, rechazó las afirmaciones que califican su gestión como la peor en la historia de Colombia y consideró injustas las críticas sobre supuestos derroches y administraciones deficientes de recursos públicos. En palabras del gobernante: “El trabajo es la base de la riqueza. Es como nunca en la historia de Colombia, así hay que decírselo; están tirando, están tratando de detener el proceso económico que ha dado los mejores datos de la historia de Colombia y muchos, del siglo que estamos viviendo”. Añadió también: “Por tanto, no es cierto que este es el peor Gobierno y que es el peor presidente, ¿cómo se les ocurre?”.

