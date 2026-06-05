Daniel Briceño negó tener una orden de captura en su contra por sus denuncias sobre el gasto público: “Ningún juez me ha notificado”

Daniel Briceño rechazó que tuviera una orden de captura en su contra por no rectificarse sobre unas declaraciones de Unidad para las Víctimas- crédito Daniel F. Briceño/Facebook

El abogado y líder político Daniel Briceño volvió a ser protagonista de una controversia luego de que se conociera una versión según la cual un juzgado habría ordenado su captura por incumplir una decisión judicial relacionada con la rectificación de afirmaciones realizadas sobre Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad para las Víctimas.

De acuerdo con la información divulgada tras una entrevista que realizó Blu Radio, la decisión habría consistido en un día de arresto y una multa de $1.750.905, luego de concluirse que Daniel Briceño no cumplió de manera adecuada la orden judicial anteriormente mencionada.

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No obstante, el líder político del Centro Democrático negó que exista una notificación formal sobre esa medida y aseguró que la información que circula sobre un supuesto arresto no corresponde a la realidad. A través de una publicación difundida en su cuenta en la red social X, Daniel Briceño afirmó: “Ningún juez me ha notificado de alguna orden de captura o sanción”.

Daniel Briceño rechazó las versiones que apuntan a una supuesta orden de captura en su contra por un proceso relacionado con Gloria Cuartas - crédito @Danielbricen/X

Daniel Briceño insistió en que continuará con sus denuncias

El electo representante a la Cámara sostuvo que detrás de la controversia existe una intención de desviar la atención de sus denuncias sobre la contratación en la Unidad para las Víctimas: “En el fondo hay un desespero por parte del Gobierno nacional de ocultar que la Unidad de Víctimas ha malgastado $460.124.110.320 en eventos, viajes, chivas, refrigerios, tarimas y politiquería, mientras las víctimas son abandonadas. Gracias a todos los que me han escrito; la verdad no se va a ocultar y más denuncias vendrán”.

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“Ya mi abogado Juan José Castro Muñoz está al frente de la situación. Sabemos que cada vez se sienten más incómodos y nuestras denuncias continuarán”, señaló en su post.

Junto con sus declaraciones, el representante electo divulgó una tabla que, según indicó, resume contratos y convenios adjudicados entre 2023 y 2026. El documento relaciona procesos de operación logística, alimentación, transporte y pauta, identificando contratistas, números de contrato y valores adjudicados.

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Según la información divulgada por Briceño, el total de los contratos relacionados con logística, transporte, alimentos y pauta alcanzaría los $460.124.110.320.

Daniel Briceño compartió un resumen de contratos de logística y convenios adjudicados entre 2023 y 2026 - crédito @Danielbricen/X

¿Por qué hablan de una supuesta orden de captura contra Daniel Briceño?

La discusión tiene origen en una serie de declaraciones realizadas por Briceño sobre gastos ejecutados por la Unidad para las Víctimas en contratos de logística, publicidad, eventos y otros servicios. En ese contexto, Gloria Cuartas acudió a las autoridades judiciales al considerar que las afirmaciones realizadas afectaban su nombre y no reflejaban con precisión los hechos.

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La defensa de la exdirectora sostuvo que Cuartas no ejercía el cargo durante parte de los hechos cuestionados por Briceño -el exconcejal hace diferentes denuncias sobre el mal uso del erario en el Gobierno Petro en sus plataformas digitales-. En ese sentido, señaló que su gestión al frente de la Unidad para las Víctimas comenzó el “14 de marzo de 2025”.

Además, Acosta controvirtió las cifras utilizadas por el representante electo. Según explicó en declaraciones entregadas a la cadena radial, los recursos objeto de investigación corresponderían aproximadamente a “8.600 millones” destinados a actividades territoriales con víctimas y no a actividades de carácter político, como sostuvo Daniel Briceño.

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Daniel Briceño está en el ojo del huracán por sus denuncias sobre unas contrataciones en la Unidad para las Víctimas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Daniel Briceño desempolvó un video en el que había rectificado la posición de Gloria Cuartas

Pese a todo eso, el dirigente político insistió en sus cuestionamientos a la contratación de la entidad. Daniel Briceño volvió a sacar un video que él mismo publicó el 5 de diciembre de 2025 en X; en ese momento aseguró que estaba cumpliendo una orden judicial relacionada con aclaraciones sobre sus declaraciones (mismas de las que se le acusan en la actualidad).

“Lo primero que quiero decir aquí y dejar claro es que la señora Gloria Cuartas no es la responsable de la totalidad de contratación de estos eventos y estos contratos de operación logística, pauta y demás, aunque sí estuvo durante su administración bajo la contratación de varios de ellos, pero no es la responsable de todo el monto”, explicó en dicho videoclip.

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Más adelante añadió: “Y atendiendo también la decisión judicial, me permito rectificar que, a la fecha de grabación de este video y de publicación, la Unidad de Víctimas no se gastó 250.000 millones de pesos ni 314.000 millones de pesos desde 2023, puesto que, según la última revisión que hicimos, la Unidad de Víctimas del señor Gustavo Petro ya se ha gastado 408.000 millones de pesos en eventos, logística, alimentos, pauta y una serie de recursos que no benefician como tal a las víctimas, según nuestro concepto político y nuestro punto de vista”.

Daniel Briceño volvió a publicar una antigua rectificación para defenderse de los señalamientos que enfrenta actualmente - crédito @Danielbricen/X

Para esa fecha, Daniel Briceño también reiteró que, en su criterio, la entidad destinó recursos a actividades que no corresponden directamente a la atención de la población víctima del conflicto armado. No obstante, insistió en aclarar que Cuartas no tuvo responsabilidad sobre la totalidad de esos gastos.

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“Aclaro nuevamente que la señora Gloria Cuartas no fue responsable del gasto total de esos eventos y logística de la Unidad de Víctimas”, expresó.