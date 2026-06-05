Alcaldía de Bogotá ofrece 100 cupos para maestrías con doble titulación y convalidación en Colombia y Estados Unidos: así se puede postular

La convocatoria busca reducir la brecha de acceso a la formación avanzada en Bogotá y facilitar el ingreso a programas internacionales sin la barrera del costo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno y en alianza con Educa Edtech Group, anunció la apertura de una convocatoria sin precedentes que entregará 100 becas completas para maestrías virtuales en áreas de tecnología y negocios de alta demanda, con títulos susceptibles de convalidación en Estados Unidos y Colombia.

La estrategia busca reducir la brecha de acceso a la formación avanzada, facilitando que profesionales de la capital accedan a programas internacionales sin que el costo sea una barrera, en un contexto donde la aceleración tecnológica y la transformación digital exigen nuevas competencias.

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La nueva convocatoria llega en un momento crítico para la educación superior en Colombia. Aunque la cantidad de graduados de maestría y doctorado ha crecido un 205% en la última década, pasando de 14.002 a 42.678 anuales, el país aún cuenta con una de las proporciones más bajas de posgraduados por millón de habitantes frente a naciones desarrolladas.

Según cifras del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, en 2025 apenas hubo 747 graduados de maestría por millón de habitantes, señalando la urgencia de democratizar el acceso a estudios avanzados.

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La convocatoria en Bogotá está dirigida a profesionales residentes en la ciudad con título universitario, y el plazo de inscripción vence el 24 de junio - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El impacto económico de una maestría es contundente: el Observatorio Laboral para la Educación señala que un recién graduado de maestría percibe en promedio entre 5 y 6 millones de pesos mensuales, mientras que un egresado de pregrado recibe entre 2,5 y 3 millones.

“En Bogotá el talento sobra, lo que falta es acceso. Por eso nos aliamos con las administraciones locales para que un profesional pueda dar el salto a una maestría con lectura internacional sin que el costo sea la barrera”, explica Camilo Arias, director de Alianzas de Educa Edtech Group.

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¿Quiénes pueden participar y qué cubre la beca?

La convocatoria está abierta a profesionales de cualquier área residentes en Bogotá que cuenten con título universitario y quieran fortalecer su perfil con una maestría internacional. Hay 100 cupos disponibles y el plazo para postularse vence el 24 de junio. Los beneficiarios cursarán sus estudios en modalidad virtual desde la Universidad Udavinci, institución con estándares de calidad reconocidos en Italia y avalada para la convalidación de títulos tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Los programas priorizados son aquellos con mayor proyección laboral y demanda global: Administración, Finanzas, Seguridad Informática, Sistemas Computacionales, Tecnología Educativa, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Transformación Digital, Analítica de Datos, Marketing y Gestión de Proyectos. Cada maestría ofrece doble titulación e incluye una especialización adicional sin costo, ampliando así el potencial de empleabilidad del egresado.

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Las maestrías virtuales de Udavinci priorizan áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital, finanzas, marketing y gestión de proyectos, e incluyen doble titulación y una especialización adicional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un aspecto clave es la equivalencia internacional del título: gracias a la evaluación de Innova Educational Services—agencia de credenciales académicas con sede en Estados Unidos—, el título obtenido puede ser presentado como equivalente ante universidades y empleadores norteamericanos. Eso no garantiza la admisión automática a trabajos o estudios, pues en EE.UU. cada institución tiene autonomía en la aceptación de títulos extranjeros, pero sí constituye una ventaja competitiva para el candidato.

¿Cómo inscribirse y qué documentos se requieren?

El proceso de inscripción es completamente virtual, a través del portal www.alcaldiascol.com:

Ingresar al portal y seleccionar la ciudad de Bogotá. Elegir la institución Udavinci. Escoger el programa de maestría de interés. Cargar los documentos requeridos: diploma y certificado de notas de pregrado, cédula de ciudadanía. Agendar y presentar una entrevista virtual para demostrar el interés y el potencial de impacto social del candidato.

La asignación de cupos se hará por orden de llegada y previa verificación de requisitos, por lo que inscribirse temprano es fundamental. Los seleccionados recibirán acompañamiento permanente y asesoría gratuita para el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional al culminar la maestría, lo que garantiza la validez legal del título en Colombia.

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El proceso de inscripción se realiza en www.alcaldiascol.com y los seleccionados recibirán asesoría gratuita para la convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional en Colombia - crédito Sena

Las maestrías en tecnología y negocios son actualmente las más demandadas tanto a nivel local como internacional. Un egresado en analítica de datos o inteligencia artificial puede competir por vacantes globales que antes eran inaccesibles, y los perfiles en transformación digital y gestión de proyectos son prioritarios para empresas que buscan adaptarse a los retos de la economía digital.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de junio, las clases inician en julio y los programas tendrán una duración de 12 a 15 meses. Para más información y registro, visite www.alcaldiascol.com.

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