Predio de $8.000 millones de los hermanos Rodríguez Orejuela ahora será sede de un parque científico y tecnológico

El cartel de Cali tomó el poder del narcotráfico tras la muerte de Pablo Escobar - crédito Visuales IA

Aunque han pasado más de 30 años desde la caída de los líderes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, algunas de sus propiedades siguen en proceso de extinción de dominio para que pasen a ser administradas por el Estado.

La Sociedad de Activos Especiales es la entidad encargada de hacer que los inmuebles pasen a servir a la ciudadanía que un día padeció las acciones de los criminales que tuvieron el control del narcotráfico en Colombia durante los años 80 y 90 y que desataron una guerra por este negocio ilícito con Pablo Escobar.

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Precisamente, para cumplir con este objetivo, el 4 de junio la SAE confirmó que fue entregado a la Universidad Surcolombiana un inmueble ubicado en la zona industrial de Neiva, Huila, que perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela.

Así fue la entrega del predio que perteneció al cartel de Cali

El inmueble perteneció a los cabecillas del cartel de Cali - crédito SAE

El objetivo de la entrega es poner en marcha el Parque Científico, Tecnológico y de Innovación Surcolombiano. El predio era parte de los bienes que pertenecieron a sociedades vinculadas a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, excabecillas del cartel de Cali, y posteriormente pasó a ser administrado por el Estado tras procesos de extinción de dominio.

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La transferencia del inmueble, que abarca 4.500 metros cuadrados y tiene un valor social de más de 8.000 millones de pesos, se realizó en un acto oficial encabezado por Amelia Pérez Parra, directora de la SAE, y Rubén Darío Valbuena Villarreal, rector de la Universidad Surcolombiana.

En el evento se confirmó que el proceso de entrega se llevó a cabo bajo la normativa que autoriza la destinación de bienes con valor social a entidades públicas para proyectos de impacto regional; además, se recordó que el predio fue administrado por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado durante varios años.

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La entrrega fue realizada por Amelia Pérez, directora de la SAE - crédito SAE

El director del centro educativo confirmó que en el terreno funcionará el nuevo Parque Científico, Tecnológico y de Innovación Surcolombiano, que se proyecta como un espacio dedicado al fortalecimiento de la investigación, la innovación y el emprendimiento en la región.

El predio será destinado a la articulación entre universidad, empresa, Estado y sociedad, con infraestructuras que incluyen laboratorios especializados, áreas para investigación aplicada, oficinas de transferencia tecnológica y zonas de incubación de emprendimientos de base tecnológica. También se contemplan espacios para áreas de prototipado, innovación abierta y servicios orientados a sectores estratégicos como café, cacao, piscicultura, agroindustria, tecnologías de la información y economía circular.

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El rector de la universidad afirmó que en este espacio se alojarán los siete centros de investigación de la institución, con el propósito de facilitar la integración con el sector productivo y la sociedad. El proyecto busca beneficiar a investigadores, estudiantes y empresarios interesados en mostrar avances en temas de innovación y desarrollo productivo.

Miguel Rodríguez Orejuela sigue preso en Estados Unidos, su hermano falleció en una cárcel de ese país - crédito Colprensa

La directora de la SAE indicó que un punto clave de la entrega es que el parque sigue los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, y pretende fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del sur del país, impulsar el emprendimiento, promover la transferencia de conocimiento, generar empleo de calidad y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones del departamento de Huila y el sur de Colombia.

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Durante la misma jornada, la SAE entregó en destinación provisional un tractocamión y un camión tipo grúa a la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila (Cadefihuila), así como un tractocamión a la Cooperativa Central de Caficultores del Huila (Coocentral). Los vehículos permitirán fortalecer la logística de ambas organizaciones en el transporte de insumos, café y otros bienes asociados a la actividad productiva, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector cafetero y las condiciones de comercialización de miles de pequeños productores en la región.