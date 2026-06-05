Colombia

Predio de $8.000 millones de los hermanos Rodríguez Orejuela ahora será sede de un parque científico y tecnológico

La Sociedad de Activos Especiales confirmó la entrega el 4 de junio y explicó que el terreno en Neiva será usado para investigación, emprendimiento y transferencia tecnológica, con laboratorios y áreas de prototipado para sectores estratégicos

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SAE - Cartel de Cali
El cartel de Cali tomó el poder del narcotráfico tras la muerte de Pablo Escobar - crédito Visuales IA

Aunque han pasado más de 30 años desde la caída de los líderes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, algunas de sus propiedades siguen en proceso de extinción de dominio para que pasen a ser administradas por el Estado.

La Sociedad de Activos Especiales es la entidad encargada de hacer que los inmuebles pasen a servir a la ciudadanía que un día padeció las acciones de los criminales que tuvieron el control del narcotráfico en Colombia durante los años 80 y 90 y que desataron una guerra por este negocio ilícito con Pablo Escobar.

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Precisamente, para cumplir con este objetivo, el 4 de junio la SAE confirmó que fue entregado a la Universidad Surcolombiana un inmueble ubicado en la zona industrial de Neiva, Huila, que perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela.

Así fue la entrega del predio que perteneció al cartel de Cali

SAE - Entrega del predio
El inmueble perteneció a los cabecillas del cartel de Cali - crédito SAE

El objetivo de la entrega es poner en marcha el Parque Científico, Tecnológico y de Innovación Surcolombiano. El predio era parte de los bienes que pertenecieron a sociedades vinculadas a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, excabecillas del cartel de Cali, y posteriormente pasó a ser administrado por el Estado tras procesos de extinción de dominio.

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La transferencia del inmueble, que abarca 4.500 metros cuadrados y tiene un valor social de más de 8.000 millones de pesos, se realizó en un acto oficial encabezado por Amelia Pérez Parra, directora de la SAE, y Rubén Darío Valbuena Villarreal, rector de la Universidad Surcolombiana.

En el evento se confirmó que el proceso de entrega se llevó a cabo bajo la normativa que autoriza la destinación de bienes con valor social a entidades públicas para proyectos de impacto regional; además, se recordó que el predio fue administrado por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado durante varios años.

SAE - Entrega del predio
La entrrega fue realizada por Amelia Pérez, directora de la SAE - crédito SAE

El director del centro educativo confirmó que en el terreno funcionará el nuevo Parque Científico, Tecnológico y de Innovación Surcolombiano, que se proyecta como un espacio dedicado al fortalecimiento de la investigación, la innovación y el emprendimiento en la región.

El predio será destinado a la articulación entre universidad, empresa, Estado y sociedad, con infraestructuras que incluyen laboratorios especializados, áreas para investigación aplicada, oficinas de transferencia tecnológica y zonas de incubación de emprendimientos de base tecnológica. También se contemplan espacios para áreas de prototipado, innovación abierta y servicios orientados a sectores estratégicos como café, cacao, piscicultura, agroindustria, tecnologías de la información y economía circular.

El rector de la universidad afirmó que en este espacio se alojarán los siete centros de investigación de la institución, con el propósito de facilitar la integración con el sector productivo y la sociedad. El proyecto busca beneficiar a investigadores, estudiantes y empresarios interesados en mostrar avances en temas de innovación y desarrollo productivo.

crédito archivo Colprensa
Miguel Rodríguez Orejuela sigue preso en Estados Unidos, su hermano falleció en una cárcel de ese país - crédito Colprensa

La directora de la SAE indicó que un punto clave de la entrega es que el parque sigue los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, y pretende fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del sur del país, impulsar el emprendimiento, promover la transferencia de conocimiento, generar empleo de calidad y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones del departamento de Huila y el sur de Colombia.

Durante la misma jornada, la SAE entregó en destinación provisional un tractocamión y un camión tipo grúa a la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila (Cadefihuila), así como un tractocamión a la Cooperativa Central de Caficultores del Huila (Coocentral). Los vehículos permitirán fortalecer la logística de ambas organizaciones en el transporte de insumos, café y otros bienes asociados a la actividad productiva, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector cafetero y las condiciones de comercialización de miles de pequeños productores en la región.

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