Seguidores de Petro lograron que Carlos Antonio Vélez saliera en defensa de James Rodríguez: “Se está hilando muy delgado”

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

El 4 de junio, antes de que la plantilla de la selección Colombia viajara a Norteamérica para seguir con la preparación para la Copa del Mundo de 2026, el presidente Gustavo Petro despidió a los 26 jugadores que representarán al país.

El evento se realizó en el aeropuerto de Catam, sin público y con la presencia del presidente de la FCF, Ramón Jesurún; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la hija menor del mandatario nacional.

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Luego de que Gustavo Petro se dirigió a los futbolistas sobre el reto que afrontarán en la Copa del Mundo, le entregó un detalle a cada uno de ellos en una ceremonia que incluyó un saludo protocolario, que terminó siendo el motivo por el que se generó una nueva polémica.

La selección Colombia recibió el pabellón nacional previo a viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo - crédito Presidencia

En la transmisión de la presidencia quedó en evidencia que cuando James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, pasó a un costado de Antonella Petro, la menor le dirigió unas palabras al mediocampista.

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Debido a que el “10″ siguió su recorrido para saludar al mandatario, en redes sociales se hizo tendencia un rumor en el que se afirma que el futbolista ignoró a la hija del presidente.

Por este hecho, James Rodríguez ha recibido críticas en redes sociales, en donde simpatizantes del Gobierno nacional lo acusan de haber tenido un gesto negativo con la menor.

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Sorprendió que entre los defensores de Rodríguez estuviera Carlos Antonio Vélez, analista deportivo que en más de una ocasión ha pedido que el mediocampista no siga siendo parte de la Tricolor por su mal rendimiento en los últimos clubes para los que ha jugado.

Sorprende el cambio de actitud que tuvieron los jugadores de la selección luego del evento con el presidente - crédito FCF

Carlos Antonio Vélez defendió a James en redes sociales

En su cuenta de X, Vélez indicó que la tendencia contra Rodríguez era una exageración y que el futbolista había cumplido con el acto protocolario sin ningún tipo de conducta indebida.

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“Qué pena intervenir pero tampoco. Está circulando un video el que James ‘le hace un desplante’ a la hija de Petro. Se ve que sí le da la mano, no se detiene, quizá porque no la escucha, pero cumple con el protocolo“.

Para el analista, la polémica es producto de la intención que tienen los defensores del Gobierno nacional de respaldar el mandato de Gustavo Petro, que Vélez calificó como negativo.

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“Me parece que se está hilando muy delgado y le están metiendo política a algo que no lo merece. Será que están buscando cortinas de humo y distracciones a una realidad y es que el país, en proceso de destrucción, quiere salir del hueco. No nos metan en el estiércol en el que viven”, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.

El analista defendió a James Rodríguez tras la despedida de la selección - crédito @velezfutbol/X

Durante el evento, el presidente Petro hizo una reflexión y llamó la atención la expresión que hicieron varios futbolistas durante el discurso del mandatario.

“Ustedes y todos los colombianos, ojalá tengan un transcurrir exitoso en este Mundial. Quiero transmitirles algo para reflexionar. Este símbolo que siempre llevo expresa unas palabras de Jesús que dicen que el último será el primero. Ha sido la filosofía de mi vida y quiero que lo mantengan en el corazón. Ustedes representan al país en todos sus rincones, sueños e ilusiones y les deseamos el mejor transcurrir. Como equipo hay que tener humildad y el pueblo colombiano quiere que sean los primeros”, fueron las palabras del presidente.

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Llama la atención que el periodista Felipe Sierra afirmó que el evento fue organizado de manera apresurada y sin el aval de los futbolistas colombianos, que querían quedar alejados del contexto político que se vive en el país por las elecciones presidenciales.