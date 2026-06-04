Deportes

Seguidores de Petro lograron que Carlos Antonio Vélez saliera en defensa de James Rodríguez: “Se está hilando muy delgado”

El capitán de la selección Colombia fue criticado por presuntamente haber ignorado a la hija del presidente

Guardar
Google icon
En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

El 4 de junio, antes de que la plantilla de la selección Colombia viajara a Norteamérica para seguir con la preparación para la Copa del Mundo de 2026, el presidente Gustavo Petro despidió a los 26 jugadores que representarán al país.

El evento se realizó en el aeropuerto de Catam, sin público y con la presencia del presidente de la FCF, Ramón Jesurún; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la hija menor del mandatario nacional.

PUBLICIDAD

Luego de que Gustavo Petro se dirigió a los futbolistas sobre el reto que afrontarán en la Copa del Mundo, le entregó un detalle a cada uno de ellos en una ceremonia que incluyó un saludo protocolario, que terminó siendo el motivo por el que se generó una nueva polémica.

La selección Colombia recibió el pabellón nacional previo a viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo - crédito Gustavo Petro
La selección Colombia recibió el pabellón nacional previo a viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo - crédito Presidencia

En la transmisión de la presidencia quedó en evidencia que cuando James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, pasó a un costado de Antonella Petro, la menor le dirigió unas palabras al mediocampista.

PUBLICIDAD

Debido a que el “10″ siguió su recorrido para saludar al mandatario, en redes sociales se hizo tendencia un rumor en el que se afirma que el futbolista ignoró a la hija del presidente.

Por este hecho, James Rodríguez ha recibido críticas en redes sociales, en donde simpatizantes del Gobierno nacional lo acusan de haber tenido un gesto negativo con la menor.

Sorprendió que entre los defensores de Rodríguez estuviera Carlos Antonio Vélez, analista deportivo que en más de una ocasión ha pedido que el mediocampista no siga siendo parte de la Tricolor por su mal rendimiento en los últimos clubes para los que ha jugado.

Selección Colombia
Sorprende el cambio de actitud que tuvieron los jugadores de la selección luego del evento con el presidente - crédito FCF

Carlos Antonio Vélez defendió a James en redes sociales

En su cuenta de X, Vélez indicó que la tendencia contra Rodríguez era una exageración y que el futbolista había cumplido con el acto protocolario sin ningún tipo de conducta indebida.

“Qué pena intervenir pero tampoco. Está circulando un video el que James ‘le hace un desplante’ a la hija de Petro. Se ve que sí le da la mano, no se detiene, quizá porque no la escucha, pero cumple con el protocolo“.

Para el analista, la polémica es producto de la intención que tienen los defensores del Gobierno nacional de respaldar el mandato de Gustavo Petro, que Vélez calificó como negativo.

“Me parece que se está hilando muy delgado y le están metiendo política a algo que no lo merece. Será que están buscando cortinas de humo y distracciones a una realidad y es que el país, en proceso de destrucción, quiere salir del hueco. No nos metan en el estiércol en el que viven”, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.

Carlos Antonio Vélez en X
El analista defendió a James Rodríguez tras la despedida de la selección - crédito @velezfutbol/X

Durante el evento, el presidente Petro hizo una reflexión y llamó la atención la expresión que hicieron varios futbolistas durante el discurso del mandatario.

“Ustedes y todos los colombianos, ojalá tengan un transcurrir exitoso en este Mundial. Quiero transmitirles algo para reflexionar. Este símbolo que siempre llevo expresa unas palabras de Jesús que dicen que el último será el primero. Ha sido la filosofía de mi vida y quiero que lo mantengan en el corazón. Ustedes representan al país en todos sus rincones, sueños e ilusiones y les deseamos el mejor transcurrir. Como equipo hay que tener humildad y el pueblo colombiano quiere que sean los primeros”, fueron las palabras del presidente.

Llama la atención que el periodista Felipe Sierra afirmó que el evento fue organizado de manera apresurada y sin el aval de los futbolistas colombianos, que querían quedar alejados del contexto político que se vive en el país por las elecciones presidenciales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSelección ColombiaJames RodríguezCarlos Antonio VélezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

Mauricio “Chicho” Serna y Diego Armando Maradona coincidieron en 1998, cuando Serna llegó a Boca Juniors

“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”

Mauricio Serna jugó en el equipo paisa en dos etapas, entre 1991 y 1995, y la segunda en el 2005, donde terminó su carrera como futbolista profesional

“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las finales de la NBA

La franquicia neoyorkina se impuso en el primer partido gracias a una memorable actuación de Jalen Brunson y un trabajo defensivo que anuló a Victor Wembanyama

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las finales de la NBA

Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la sexta carrera de la temporada 2026

Las calles del principado verán el regreso de una de las carreras más glamurosas de la temporada con una batalla por el título que, por el momento, parece limitada a dos nombres

Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la sexta carrera de la temporada 2026

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Fuad Char tendría el objetivo de conformar un equipo que llene el nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que tendrá capacidad de 65.000 espectadores

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz le reclamó a La Liendra por dejar de seguirla en redes sociales: así le respondió el influenciador

Yaya Muñoz le reclamó a La Liendra por dejar de seguirla en redes sociales: así le respondió el influenciador

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Ana María Estupiñán publicó emotivo video de una prueba de embarazo positiva: ¿espera otro bebé?

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Deportes

“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las finales de la NBA

Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la sexta carrera de la temporada 2026

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo