Colombia

Asesinan a tiros a dos adolescentes dentro de un local de comidas rápida de Cali

Los jóvenes fueron ultimados con arma de fuego, lo que llevó a un pronunciamiento oficial en el que las autoridades pidieron respuestas inmediatas y medidas de protección para la niñez

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Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Las autoridades investigan el ataque que ocurrió en un local de comidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Personería de Cali emitió un comunicado en el que pidió justicia y resultados inmediatos en la investigación por el asesinato de dos adolescentes, una menor de 16 años y un joven de 17, que fueron atacados a tiros dentro de un establecimiento de comidas rápidas del barrio Saavedra Galindo, ubicado en la capital del Valle del Cauca.

El caso agrava la percepción de violencia contra menores en la ciudad, debido a que se han registrado 34 homicidios de niños y adolescentes entre el 1 de enero y el 30 de mayo, de acuerdo con cifras presentadas por el Observatorio de Seguridad de Cali.

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Sobre el doble homicidio que tiene en alerta a la población, se sabe que ocurrió en la calle 32 con carrera 17C, en el oriente de la ciudad. Según las autoridades, los dos adolescentes estaban en el local cuando fueron sorprendidos por hombres armados que ingresaron, dispararon varias veces y no se detuvieron hasta verlos tendidos en el suelo.

Del mismo modo, se indicó que las víctimas recibieron múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo y murieron en el lugar por la gravedad de las heridas. Tras el ataque, los responsables huyeron y la Policía desplegó un plan candado para ubicarlos y capturarlos.

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Ante la gravedad del caso, se pronunció el teniente coronel César Rodríguez, comandante del Distrito Dos de Policía La Rivera, que explicó que los agresores se desplazaban en motocicleta.

“Fallecieron dos personas con armas de fuego, donde los agresores se movilizaban en una motocicleta, esto hace a que se active una burbuja de inteligencia para lograr dar con la captura de los responsables”, dijo Rodríguez en declaraciones compartidas por Blu Radio.

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Los criminales escaparon en una motocicleta y las autoridades les siguen la pista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los habitantes de Saavedra Galindo, en la comuna 8 de Cali, lamentan el brutal ataque, que sembró temor entre los ciudadanos que estaban en el sitio y los residentes del sector que expresaron su preocupación por la seguridad de los jóvenes.

A causa del llamado de la sociedad, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que el caso quedó bajo investigación para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

En el pronunciamiento del personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, no solo se rechazó el hecho y se reclamaron medidas concretas de protección para la niñez y la adolescencia, sino que se recordó que la ciudad se ha visto afectada históricamente por la violencia: “Hoy Cali vuelve a despertar con una noticia dolorosa e indignante”.

Mendoza añadió lo siguiente: “Dos menores de edad más que se convierten en víctimas de una violencia absurda que no puede seguir arrebatándole el futuro a nuestra ciudad”.

La Personería exigió acciones reales para proteger a niños y adolescentes

La Personería pidió medidas concretas ante una seguidilla de actos violentos que golpean a la ciudad - crédito @personeriacali / X
La Personería pidió medidas concretas ante una seguidilla de actos violentos que golpean a la ciudad - crédito @personeriacali / X

Desde la entidad se envió un enfático mensaje en contra de los actos de violencia: “La Personería Distrital de Santiago de Cali rechaza y condena contundentemente estos hechos. Nuestros jóvenes no pueden seguir creciendo entre el miedo, las balas y la indiferencia”.

El personero exigió a las autoridades “resultados inmediatos, justicia y acciones reales para proteger la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes”. En el mismo pronunciamiento, insistió en que “Cali no puede acostumbrarse a perder a sus jóvenes”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los caleños lamentan el asesinato de los jóvenes y piden mayores medidas de protección - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, la Policía y Fiscalía General de la Nación se encuentran investigando si se trató de una retaliación en contra de los jóvenes o una equivocación, pues en varias oportunidades se han conocido casos en los que los sicarios terminan asesinando a inocentes.

Sin embargo, estas son solo hipótesis que serán confirmadas o descartadas conforme avance el proceso judicial para encontrar a los autores materiales e intelectuales del hecho que dejó dos nuevas víctimas mortales.

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