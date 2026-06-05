Colombia

José Manuel Restrepo desafió la decisión judicial sobre la camiseta de la selección Colombia: “La usaré cuando me dé la gana”

El exministro y fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella difundió un video en el que invocó el libre desarrollo de la personalidad y aseguró que el uso de la prensa expresa identidad y orgullo por el país

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El exministro difundió un video en el que invocó el libre desarrollo de la personalidad y dijo que la portará cuando lo decida, al asegurar que su uso expresa identidad y orgullo por el país - crédito @jrestrp / X

El Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá emitió una medida cautelar que impide a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y a los miembros de su movimiento Defensores de la Patria, utilizar la camiseta oficial de la selección Colombia de fútbol en escenarios de campaña, redes sociales y publicidad política durante la segunda vuelta electoral.

Según el fallo, la prenda debe reservarse para escenarios deportivos y su uso en política podría afectar derechos fundamentales y la neutralidad electoral. La decisión, adoptada con rapidez tras una tutela presentada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, sostiene que el uso de la camiseta como símbolo político genera estigmatización y discriminación para quienes tienen ideas diferentes.

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“Es un símbolo deportivo nacional y que al usarla para esa campaña, estigmatiza a todas aquellas personas que tienen ideas de la izquierda”, explicó el demandante. El documento judicial ordena que ni De la Espriella ni su partido exhiban la camiseta en sus actividades proselitistas, advirtiendo posibles sanciones legales en caso de desacato.

José Manuel Restrepo Abondano rechazó el fallo y defendió el uso de la camiseta de la Selección Colombia como una expresión amparada por el libre desarrollo de la personalidad - crédito @jrestrp / X
José Manuel Restrepo Abondano rechazó el fallo y defendió el uso de la camiseta de la Selección Colombia como una expresión amparada por el libre desarrollo de la personalidad - crédito @jrestrp / X

La respuesta de la campaña: libertad individual y orgullo nacional

Tras conocerse el fallo, José Manuel Restrepo Abondano, exministro y candidato a la vicepresidencia, publicó un video en sus redes sociales en el que rechazó la medida y defendió el derecho de cada colombiano a expresar su identidad.

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“En el marco de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad, yo usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día que sea necesario porque soy libre y tengo la libertad suficiente para decidir cuándo quiero usarla y cuándo no”, afirmó Restrepo.

El candidato añadió que portar la prenda representa su orgullo de ser colombiano. “Creo firmemente en mi país y respaldaré a mi nación en los escenarios en que sea necesario usando y portando la camiseta de Colombia”, sostuvo en su pronunciamiento.

La campaña de Defensores de la Patria invitó a los ciudadanos a portar la camiseta de la Selección Colombia de forma voluntaria y pacífica como muestra de orgullo nacional - crédito @defensoresco / X
La campaña de Defensores de la Patria invitó a los ciudadanos a portar la camiseta de la Selección Colombia de forma voluntaria y pacífica como muestra de orgullo nacional - crédito @defensoresco / X

La campaña de Defensores de la Patria también respondió con un comunicado en el que invitó a los ciudadanos a portar la camiseta de manera voluntaria y pacífica en sus actividades diarias, argumentando que se trata de una expresión de orgullo nacional y no de una instrucción partidista.

“Cada colombiano tiene derecho a vestir una prenda adquirida legalmente y a expresar el orgullo que siente por su país”, señaló el equipo de campaña.

Argumentos y reacciones frente a la prohibición

El fallo judicial remarca que la camiseta de la selección Colombia “debe ser usada en escenarios propios, como son los escenarios o contiendas deportivas, para lo cual ha sido diseñada y utilizada por los jugadores que integran toda la Selección de Colombia”. A pesar de esto, tanto los candidatos como sus seguidores consideran que la prenda no constituye un símbolo patrio oficial y que la medida vulnera derechos fundamentales.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, dijo que existen antecedentes según los cuales la camiseta de la Selección Colombia no es un símbolo patrio oficial y no tiene prohibición expresa en campañas políticas - crédito CNE
El presidente del CNE, Cristian Quiroz, dijo que existen antecedentes según los cuales la camiseta de la Selección Colombia no es un símbolo patrio oficial y no tiene prohibición expresa en campañas políticas - crédito CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, explicó que existen antecedentes en los que el tribunal electoral determinó que la camiseta no es símbolo patrio, por lo que no existe una prohibición expresa para su uso durante campañas políticas.

“No es lo mismo una camiseta de Colombia, que una camiseta de Colombia que tenga el escudo de Colombia. Todos los símbolos patrios están prohibidos utilizarlos y hay que verificar el caso específico”, precisó Quiroz a la prensa.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también emitió un comunicado en el que dejó claro que no posee facultades legales para impedir que los ciudadanos utilicen la prenda fuera de contextos comerciales.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF
Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF

En ese escenario, la controversia se extendió a diferentes sectores políticos y sociales, con voces que rechazan la decisión judicial por considerarla restrictiva de las libertades individuales.

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