“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”

Chicho confesó que los directivos lo llamaban a consultarle si estaba de acuerdo con la elección del técnico y él respondía que no le correspondía hablar al respecto - crédito Agradable y Claro

La historia de la salida de Mauricio “Chicho” Serna de Atlético Nacional estuvo rodeada durante años por rumores, interpretaciones y versiones encontradas. Sin embargo, el exmediocampista y referente verdolaga decidió contar cómo se desarrollaron los hechos que terminaron alejándolo del club del que fue capitán y uno de sus máximos líderes dentro del campo.

Lejos de señalar una enemistad personal con Santiago “Sachi” Escobar, quien asumió la dirección técnica del equipo en aquel momento, Serna aseguró que la relación entre ambos comenzó de manera normal y que incluso intentó respaldarlo desde el primer día.

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Cuando Serna llamó Aristizábal a contarle que Escobar era nuevo director técnico de Atlético Nacional, el delantero le dijo que pronto echaría alguno de los dos del club - crédito Agradable y Claro

Todo se remonta a la búsqueda de entrenador por parte de los directivos de Nacional. Según contó Serna, algunos dirigentes comenzaron a consultarle quién debía ser el nuevo técnico del equipo, algo que él siempre rechazó.

“Me llamaban a preguntarme por entrenadores y yo les decía que no me llamaran para eso, que yo era jugador de fútbol y no entrenador”, recordó en entrevista con el podcast Agradable y Claro.

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Y se dio cuenta sobre todo en el partido ante América de México, en el que ni perdiendo, y Chicho siendo campeón del mundo, Sachi lo quiso usar - crédito Agradable y Claro

La insistencia continuó y en una de esas conversaciones apareció el nombre de Santiago Escobar. La respuesta de Serna fue clara. “Les dije que si Sachi era el entrenador elegido, yo lo iba a apoyar en todo lo que hiciera por el bien del equipo”, relató.

Sin embargo, hubo una advertencia que lo dejó pensando. Después de conocer la posibilidad de la llegada de Escobar, Serna se comunicó con Víctor Hugo Aristizábal. La respuesta de su excompañero terminó siendo casi una profecía. “Aristi me dijo: ‘Hermano, ese man me echa a mí, lo echa a usted o nos echa a los dos. Ese man no puede convivir con nosotros’”.

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¿Por qué se llevan mal Sachi Escobar y Chicho Serna?

Durante los primeros meses, aquella predicción parecía equivocada. La convivencia entre entrenador y capitán era correcta. No existía una amistad cercana, pero tampoco conflictos abiertos. “Era una relación normal. No éramos amigos íntimos ni nada parecido, pero tampoco había problemas”, explicó.

Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer las diferencias futbolísticas. Nacional venía jugando con una línea de tres defensores centrales, sistema con el que los jugadores se sentían cómodos. Sin embargo, Escobar pretendía modificar la estructura táctica para utilizar cuatro hombres en el fondo.

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La situación llegó a un punto clave antes de un compromiso de Copa Libertadores. Algunos futbolistas se acercaron a Serna, quien era el capitán del equipo, para expresarle su inconformidad. Los jugadores consideraban que el equipo rendía mejor con tres defensores y le pidieron que transmitiera ese mensaje al entrenador. Serna cumplió el papel de intermediario. “Yo fui y le dije a Sachi lo que me habían manifestado los jugadores”, recordó.

La respuesta inicial del técnico fue mantener su idea. Escobar insistió en que la mejor alternativa era jugar con cuatro hombres en defensa. Sin embargo, durante el desarrollo de un partido de Copa Libertadores, cuando Nacional se encontraba en desventaja, la presión del grupo volvió a aparecer. En medio del encuentro, los jugadores insistieron nuevamente en regresar al sistema que los había llevado a conseguir mejores resultados.

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Finalmente, Escobar aceptó el cambio, aunque, según Serna, la decisión también estuvo condicionada por las circunstancias del partido y por la disponibilidad de futbolistas para sostener el esquema inicial.

La modificación surtió efecto. El equipo mejoró su rendimiento y Nacional logró mostrar una cara diferente en la cancha. Pero para entonces la relación profesional entre entrenador y capitán ya había tomado otro rumbo.

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Serna entendió que no estaba dentro de los planes del cuerpo técnico y decidió abordar el tema de frente. “Le dije: ‘Hermano, si no vas a contar conmigo, lo mejor es que me vaya’”.

La conversación derivó en una rueda de prensa en la que se oficializó su salida. No hubo escándalos ni enfrentamientos públicos. El volante se despidió de la institución y posteriormente habló con los dirigentes para definir los términos de su desvinculación.

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Según relató, les explicó que aún le restaban seis meses de contrato y que esos compromisos económicos debían respetarse. “Yo no estaba aburrido ni tenía problemas. Simplemente el técnico no iba a contar conmigo”, afirmó.

Sachi Escobar coincidió con Chicho Serna en el 2005 en Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Chichi Serna y el partido entre Atlético Nacional y Millonarios

Otro de los episodios que recordó ocurrió durante un partido disputado en el estadio Atanasio Girardot frente a Millonarios. Según contó, mientras los jugadores realizaban el calentamiento previo al encuentro escuchó una afirmación que lo sorprendió profundamente. De acuerdo con su versión, el entonces presidente de Postobón manifestó que quería que ganara Millonarios porque allí jugaba su hijo.

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La declaración causó indignación en Serna, especialmente porque Postobón era propietaria de Atlético Nacional. “¿Cómo así?”, recordó haber reaccionado. El exmediocampista aseguró que retiró al dirigente del camerino para hablar con él en privado y expresarle su desacuerdo. “Le dije que ahí mandaban los jugadores y que ahí estaban los que querían que ganara Nacional”, relató.

Años después, al revisar toda la historia, Serna reconoció que pudo haber cometido errores en algunas de sus decisiones. Sin embargo, sostuvo que siempre actuó de frente y defendiendo aquello que consideraba correcto. “Ojalá yo algún día pueda acercarme al señor Ardila Lule y le pueda decir la verdad, porque sé que a él le han llevado muchas mentiras“, concluyó.