Colombia

Médico, sin los certificados necesarios, fue condenado por practicar cirugia estética a una mujer en Santander y causarle la muerte

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2020, cuando la mujer acudió a una clínica privada para someterse a una cirugía estética en abdomen, espalda y glúteos

Guardar
Médico fue condenado por causarle
Médico fue condenado por causarle la muerte a una mujer luego de intervenirla estéticamente - crédito redes sociales

El médico general Gabriel Agámez Moreno fue condenado a 48 meses de prisión por su responsabilidad en la muerte de Luz Dary Silva Buitrago, una mujer de 32 años tras realizarle una intervención estética en Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

El fallo judicial, basado en la investigación de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el profesional no contaba con la especialización requerida para practicar este tipo de procedimientos, lo que resultó fatal para la paciente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2020, cuando la mujer acudió a una clínica privada para someterse a una cirugía estética en abdomen, espalda y glúteos. Poco después de la operación, la paciente comenzó a evidenciar un deterioro severo en su salud por una infección crítica en la pared abdominal y lesiones internas traumáticas, lo que derivó en su muerte tres días más tarde.

La fiscal del caso, así lo explicó en la digencia: “Probará que el día 2 de marzo del 2020 en el Hospital Regional-- se produce la muerte de la señora--, quien fallece tres días después como consecuencia de haberse practicado un procedimiento de cirugía plástica tipo lipólisis de abdomen, espalda y glúteos. Intervención médica practicada por el médico aquí acusado, Gabriela Gámez Moreno, quien faltó al deber objetivo de cuidado al practicarle una cirugía estética sin tener la idoneidad requerida, atendiendo que no era especialista como cirujano estético, actuando irresponsablemente, generando la muerte a la víctima.

Asimismo, se probará en este juicio oral que la intervención médica estética se le practicó a la paciente el día 28 de febrero del 2020 en un centro médico privado dirigido por el médico Gabriela Gámez Moreno y, un día después de practicado el procedimiento médico invasivo de lipólisis por succión, la salud de Ludary Silva Buitrago empieza a deteriorarse".

El dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal fue determinante: la muerte se produjo de manera directa debido a la cirugía practicada por Gabriel Agámez Moreno. El informe también resaltó que el médico no tenía la idoneidad necesaria para efectuar intervenciones de ese tipo.

En la udiencia se especificaron las causas: “Precisamente con ocasión a ese procedimiento quirúrgico realizado por parte del médico Gabriela Gámez Moreno, es que se presentan estas, complicaciones a la víctima y dentro del diagnóstico legal sobre la causa y manera de muerte, se indica que la causa de muerte es por embolismo graso y manera de muerte accidental. Y dice que es por una responsabilidad médica que precisamente es con ocasión a ese procedimiento quirúrgico”.

Una fiscal detalla los hallazgos del informe de Medicina Legal sobre el fallecimiento de una mujer después de una cirugía estética. El dictamen indica que la muerte se produjo por la intervención y señala una clara responsabilidad médica en el caso - crédito Fiscalía

La investigación destapó otra irregularidad, al constatarse que la clínica donde se realizó la operación quedó desmantelada tras los hechos, lo que dificultó la recolección de pruebas y el seguimiento del caso.

La sentencia de primera instancia impuesta por el juez incluyó no solo la condena a prisión de 48 meses, sino también el pago de 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación del médico para ejercer la profesión durante 60 meses. El fallo subrayó que Gabriel Agámez Moreno actuó sin la acreditación legal exigida, poniendo en riesgo la vida de la paciente.

Esta decisión aún admite recursos legales de acuerdo con el proceso judicial colombiano, por lo que la condena podría ser revisada en instancias superiores.

La investigación destapó otra irregularidad,
La investigación destapó otra irregularidad, al constatarse que la clínica donde se realizó la operación quedó desmantelada tras los hechos, lo que dificultó la recolección de pruebas y el seguimiento del caso - crédito AP

La condena impuesta al médico Gabriel Agámez Moreno por la muerte de Luz Dary Silva Buitrago establece responsabilidad penal y profesional ante la realización de procedimientos estéticos sin la debida especialización.

El fallo judicial, sustentado en pruebas periciales y legales, señala la falta de idoneidad del profesional como factor determinante en el desenlace fatal, e impone sanciones que incluyen prisión, inhabilitación y multa, en un caso que resalta la importancia de cumplir con los requisitos legales y éticos en el ejercicio de la medicina estética. La sentencia permanece sujeta a revisión en instancias superiores del sistema judicial colombiano.

Temas Relacionados

Gabriel Agámez MorenoCirugía estéticaCondenaMédicoMujer fallecióSantanderLuz Dary Silva BuitragoColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

El astro argentino jugará en el Atanasio Girardot junto al equipo más ganador del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Hamburgo vs. Bayern Múnich - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El equipo de Vincent Kompany buscará sacudirse de la derrota ante Augsburgo, y el triunfo clave en Países Bajos por la Champions League será vital para ello

Hamburgo vs. Bayern Múnich -

Petro anuncia un nuevo recorte fiscal por $16 billones tras decisión de la Corte Constitucional de pausar emergencia económica

Con esta medida, los recortes presupuestales ya sumarían 44 billones de pesos, en medio de críticas a la Corte Constitucional, al Congreso y a decisiones económicas de gobiernos anteriores

Petro anuncia un nuevo recorte

Por masacres de El Aro, La Granja y crimen de defensor de DD. HH., Álvaro Uribe afirmó: “Votaron para que lo acusen, después de elecciones”

Luego del episodio con Iván Cepeda, el expresidente colombiano y su defensa preparan lo que será un nuevo ‘round’ en los estrados judiciales, y que se avivaron por cuenta de las declaraciones que entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

Por masacres de El Aro,

Mariam Obregón habló sobre los cuerpos operados y se refirió a la tendencia de las mujeres en la actualidad

La influencer venezolana habló sin filtros sobre la tendencia a glorificar cuerpos extremadamente delgados y advirtió a sus seguidoras sobre los riesgos de anteponer las modas a la salud

Mariam Obregón habló sobre los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón habló sobre los

Mariam Obregón habló sobre los cuerpos operados y se refirió a la tendencia de las mujeres en la actualidad

Raúl Benoit, referente del periodismo televisivo, murió a los 65 años tras complicaciones de salud

Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

Westcol confirmó su relación con Luisa Castro y llegaron juntos al concierto de Blessd en Pereira

Todo lo que necesita saber para el concierto de Yeison Jiménez en el Campín: hora de inicio, invitados confirmados y código de vestuario

Deportes

Hamburgo vs. Bayern Múnich -

Hamburgo vs. Bayern Múnich - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

Prensa deportiva habla sobre la posible llegada de Fabián Bustos como nuevo técnico de Millonarios

Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional