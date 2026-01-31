Colombia

“Los aguardientes van a bajar en promedio un 10%”: efectos de la suspensión del decreto en precios de la Fabrica de Licores de Antioquia

La suspensión del decreto de emergencia económica por la Corte Constitucional permitió a la Fábrica de Licores de Antioquia ajustar precios y mantener el esquema de rentas departamentales, con impactos directos en el recaudo por impuesto al consumo y en las ventas previstas para 2026

Fábrica de Licores de Antioquia.
Fábrica de Licores de Antioquia. Foto: Twitter @flaenlinea

Tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) informó cambios inmediatos en el comportamiento de los precios de sus productos en el departamento y en otros territorios donde tiene presencia comercial.

Desde la entidad se señaló que la medida del alto tribunal permite preservar el modelo de rentas departamentales, el cual se utiliza para financiar programas y proyectos asociados a sectores como salud y educación.

- crédito EFE y Fábrica
- crédito EFE y Fábrica de Licores de Antioquia

Según lo expuesto por la FLA, la suspensión evita modificaciones estructurales en el esquema tributario que habrían afectado tanto el recaudo como el valor final de los licores para los consumidores.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, la empresa destacó que, con la suspensión del decreto, los departamentos podrían recibir hasta 1.1 billones de pesos por concepto del impuesto al consumo. Al mismo tiempo, se evita que los precios al público se incrementen en **más del 40%, escenario que había sido proyectado bajo la vigencia de la emergencia económica.

La FLA también indicó que, en el caso específico de Antioquia, **las utilidades esperadas superarían los 320.000 millones de pesos, cifras asociadas al mantenimiento del régimen tributario previo y a la reactivación de la facturación de productos que se había visto afectada durante la vigencia del decreto.

Fábrica de Licores de Antioquia
Fábrica de Licores de Antioquia

En diálogo con Blu Radio, el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, explicó que la determinación de la Corte tiene efectos inmediatos sobre los precios de los licores producidos en el departamento. Según detalló, los ajustes comenzaron a aplicarse tan pronto se conoció la suspensión provisional del decreto.

De una vez, hacemos inmediato los efectos que trae eso, que es obviamente el primero en lo cobro del IVA, de manera que en el día de hoy ya podemos decir que muy seguramente en los diferentes canales nuestros productos aguardientes del pequeño remedio van a bajar en promedio un 10%”, afirmó el gerente, al referirse al impacto directo de la eliminación temporal del incremento del impuesto.

La reducción anunciada corresponde, principalmente, al retiro del IVA del 19% que había sido aplicado a las bebidas alcohólicas durante la emergencia económica, así como a los ajustes en otros componentes tributarios que incidían en el precio final de venta. Estos cambios se reflejan en los distintos canales de comercialización de la FLA.

Antes de la suspensión del decreto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había advertido que la emergencia económica tendría consecuencias relevantes para las finanzas departamentales. En ese momento, señaló que **las utilidades de la FLA se reducirían en cerca de 200.000 millones de pesos, debido al impacto del nuevo esquema impositivo.

Adicionalmente, el mandatario departamental había indicado que, para responder a las exigencias fiscales derivadas de la emergencia, **la Fábrica de Licores de Antioquia tendría que incrementar sus ventas en aproximadamente 700.000 millones de pesos. Ese escenario implicaba un esfuerzo comercial adicional en un contexto de mayores precios al consumidor.

La situación también tuvo efectos en la facturación mensual de la empresa. Según había explicado previamente Esteban Ramos a Blu Radio, durante enero no se había facturado ni una sola botella de las 3.7 millones que estaban proyectadas para venderse en ese mes, tanto en Antioquia como en otros departamentos.

Imagen del aguardiente antioqueño, uno
Imagen del aguardiente antioqueño, uno de los más vendidos por la Fábrica de Licores de Antioquia. /FLA

Esta parálisis en la facturación se produjo como consecuencia directa del decreto del Gobierno nacional, que generó incertidumbre en la cadena de comercialización y llevó a suspender temporalmente la distribución de los productos, a la espera de definiciones jurídicas sobre la validez de la medida.

Con la suspensión provisional del decreto, la FLA señaló que se reactivan las condiciones necesarias para retomar la venta y distribución de licores, bajo el marco tributario anterior, lo que permite normalizar las operaciones comerciales previstas para el inicio de 2026.

