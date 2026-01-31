Colombia

La operación Perseo para recuperar El Plateado, en Cauca, estaría “fracasando”, según exviceministra: “No es suficiente”

Daniela Gómez aseguró que se requiere de la cooperación de la ciudadanía para garantizar la retoma del control territorial

La operación Perseo fue lanzada
La operación Perseo fue lanzada en octubre de 2024 - crédito Luisa González/Reuters

Según Daniela Gómez, ex viceministra de Defensa del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la operación Perseo, enfocada en la recuperación de El Plateado (Cauca), en realidad no ha logrado revertir el dominio de la estructura criminal Carlos Patiño en el lugar, manteniendo a la población local bajo el control del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

En conversación con Caracol Radio, Gómez advirtió que, aunque existe presencia de la fuerza pública en la zona desde octubre de 2024, cuando las Fuerzas Militares lanzaron la operación para recuperar el municipio, esta no representa una consolidación del poder del Estado.

De acuerdo con su explicación, la presencia de los uniformados es insuficiente; requieren de la colaboración de la ciudadanía que reside en El Plateado.

Los guerilleros de las disidencias
Los guerilleros de las disidencias se camuflan entre la población civil - crédito Luisa González/Reuters

En el momento está fracasando porque, por más que hay acopamiento militar, ellos hacen presencia allí y ellos, pues, enfrentan a los bandidos, pero cuando estos están armados. Pero el control de la población realmente se ejerce de civil, entonces no pueden hacerlo, no es suficiente que estén solamente los militares”, precisó la exfuncionaria.

Indicó que el dominio real sobre el territorio se asocia con la capacidad de los grupos armados ilegales para integrarse en el tejido social. Según detalló, los militares afrontan una limitación clave: los guerrilleros se camuflan entre los lugareños, sin portar un uniforme ni armamento. De esta manera, se dificulta la tarea del Ejército de atacar a la estructura criminal, porque no puede identificar a sus integrantes.

El Ejército hace presencia en
El Ejército hace presencia en El Plateado, pero se le dificulta identificar a los disidentes de las Farc - crédito Ejército Nacional

Estos bandidos están, por lo general, de civil, no van armados muchos de ellos, están entre la población. Entonces, es muy difícil verlos. Por eso es que lo que usted necesita para ganar control territorial, realmente, es tener el mercado de la protección y ganarse la cooperación de la sociedad civil para que la sociedad civil misma pueda identificar a los bandidos, separarse de ellos, no colaborar”, precisó la exviceministra al medio de comunicación citado.

Gómez reconoció que la estructura Carlos Patiño ejerce un importante control de la economía de la zona a través del narcotráfico. “En este momento la Carlos Patiño es quien regula toda la vida económica, porque allá la gente vive de la coca y el plan de sustitución no se dio como se estaba esperando”, detalló.

Esto supone un problema para el país, puesto que, pese a los esfuerzos del Estado, el tráfico de cocaína es un flagelo que sigue afectando al país y que, al parecer, se ha intensificado. Según un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en 2025, los cultivos de coca en el país se incrementaron en un 53%. Sin embargo, la Presidencia de la República informó en enero de 2025 que el crecimiento de los cultivos de coca cayó en un 56%.

Tabla del Informe Mundial sobre
Tabla del Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Onudd, que confirma que Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, más de dos tercios del total global - crédito Onudd

Ahora bien, según la exfuncionaria, esta economía representa el sustento de la población, por lo que las acciones del Gobierno para erradicar los cultivos de uso ilícito no caen bien entre la población, sobre todo si se opta por tomar el camino de la erradicación forzada.

Priorizar la erradicación forzada genera unas tensiones muy grandes con la comunidad y a esta le va mejor cooperando con el grupo (armado)”, indicó Gómez al informativo radial.

Así las cosas, la exfuncionaria aseguró que se necesita un cambio de estrategia y generar consensos con la Presidencia para garantizar la recuperación de El Plateado. Mientras eso pasa, las disidencias de las Farc siguen tomando el control del territorio; de hecho, según un informe de inteligencia revelado por Infobae Colombia en su momento, la guerrilla de Iván Mordisco pretende apoderarse de un sector conocido como “Casa Charlie”, que sería el punto más alto de la zona.

Operación Perseo El Plateado Cauca Ejército Nacional Carlos Patiño Daniela Gómez Disidencias de las Farc

Comenzó la temporada de avistamiento

Yina Calderón confirmó su entrada

Colombia completó el regreso de

Petro ordenó una reunión con

Esquemas de la UNP son
Esquemas de la UNP son

Yina Calderón confirmó su entrada

Dos jugadores del Inter Miami

