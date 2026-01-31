La nueva estrategia de Juan Carlos Pinzón: pide a los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella que voten por él en la Gran Consulta por Colombia

Juan Carlos Pinzón pidió a los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella votar por él en la Gran Consulta por Colombia - crédito Colprensa

Los candidatos presidenciales alistan sus propuestas para sumar votos y llegar con un buen respaldo a los comicios del 31 de mayo de 2026. Juan Carlos Pinzón, que se convirtió en el octavo postulante de la coalición que reúne a varios candidatos de derecha, se medirá en las urnas en una consulta interna; el más votado se presentará a las elecciones presidenciales como candidato de este sector político.

El proyecto político de Pinzón está orientado a fortalecer la seguridad y el desarrollo del país, iniciativas que también impulsan Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha, y Sergio Fajardo, quienes anunciaron que no participarán de las votaciones del 8 de marzo, por lo que acceden a la primera vuelta de manera inmediata.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Pinzón, con un pasado militar y ministro de Defensa por cuatro años durante el gobierno de Juan Manuel Santos, destacó su historial con la justicia colombiana, además de sus logros administrativos en el Ejecutivo, para convencer a los seguidores de Fajardo y De la Espriella a votar por él en la Gran Consulta.

Pinzón comparó su historial judicial con el de Aberlardo de la Espriella - crédito Colprensa/Instagram de Abelardo de la Espriella

“Por ejemplo, le digo del doctor Fajardo. Lo respeto mucho. Es un hombre muy valioso. Es un hombre que ejecutó billones de pesos en Antioquia como gobernador y como alcalde. Sin embargo, le quiero decir, como ministro, yo ejecuté mucho más dinero. El dinero del Ministerio de Defensa es el más grande del país. No tengo ni una investigación, así como le gusta promoverlo a él. Ya que no entró a la consulta, le digo a sus electores: vengan, que aquí no hay ningún tema de egos y de posiciones morales únicas, sino que necesitamos resolver los problemas del país. Siéntanse cómodos, aquí pueden venir. Me decían también de... el doctor Abelardo Espriella”, expuso el también exembajador de Estados Unidos.

A la par, recordó la importancia de reforzar la seguridad y no ser condescendientes con los grupos armados, citando las disidencias de las Farc, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo, entre otros, que ganaron poder e influencia en el territorio nacional.

Juan Carlos Pinzón se dirigió a los seguidores de Sergio Fajardo - crédito Colprensa

“Bueno, hay unos electores que están con él porque quieren que haya mano firme y autoridad. Nadie tiene más experiencia que yo en luchar contra el terrorismo y contra el crimen y en haber dado los grandes golpes a todos los jefes criminales de Colombia que existían en su momento y en haber dejado las fuerzas armadas más fuertes. A los electores del doctor Abelardo, en ese proceso de consulta, los invito a que vengan y voten por Juan Carlos Pinzón porque se van a sentir cómodos. Después verán por quién quieren votar, pero en esta consulta lo pueden hacer por nosotros. Colombia que las ideologías y sobre todo servirle a los colombianos en estos dolores tan claros que estamos identificando”, dijo Pinzón.

El plan de seguridad de Juan Carlos Pinzón contra la criminalidad

Juan Carlos Pinzón reafirma su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, defendiendo la capacidad del gobierno para realizar aspersiones sin poner en riesgo la vida humana - crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook

La política de seguridad de Juan Carlos Pinzón busca frenar la ola de violencia y criminalidad que, según el exministro de Defensa, limita las oportunidades y el desarrollo nacional. La iniciativa se sustenta en su experiencia previa en el sector y promete transformar el panorama de seguridad desde los primeros días de un eventual gobierno.

Uno de los anuncios de mayor impacto del plan es la construcción de cuatro megacárceles de máxima seguridad con capacidad total para 80.000 reclusos, lo que permitiría aislar verdaderamente a los líderes de organizaciones criminales y eliminar beneficios recurrentes para reincidentes. Pinzón también planea, según detalló, la creación de tribunales que funcionen las 24 horas del día, los siete días de la semana, para acelerar los procesos judiciales y responder con mayor contundencia al delito.

En su exposición, Juan Carlos Pinzón advirtió que “Colombia no puede avanzar mientras las familias vivan temerosas, los comerciantes extorsionados, los territorios dominados por grupos ilegales y el crimen siga imponiendo su ley. Sin seguridad no hay progreso, no hay inversión y no hay futuro”. La declaración apunta a vincular los problemas de inseguridad con los retos económicos y sociales que enfrenta el país.

El plan “Tolerancia Cero” se enfoca en varios frentes. El primero es una reducción drástica de los homicidios, con el objetivo de alcanzar cifras de un solo dígito, interviniendo de forma focalizada en las 50 ciudades más críticas durante los primeros cien días de gobierno. Para lograrlo, propone el uso intensivo de inteligencia, analítica predictiva e inteligencia artificial, además de aumentar el pie de fuerza en esas urbes en un 80 %.

En paralelo, el fortalecimiento de la Fuerza Pública será uno de los pilares de la estrategia. El candidato prometió aumentar en 100.000 efectivos la capacidad operativa en un plazo de tres años—el 70 % para las fuerzas militares y el 30 % para la Policía—y convocar a 30.000 reservistas (20.000 militares y 10.000 policías) en los primeros cien días de gestión.