Colombia

Desmanes en homenaje de Yeison Jiménez en Cali:

El público se reunió para corear y brindar por los éxitos del cantante, pero minutos antes del evento, los desmanes y la tensión fueron los protagonistas

Una noche de diversión en
Una noche de diversión en honor a Yeison Jiménez enfrenta caos en la Caña Cali

El viernes 30 de enero, en la ciudad de Cali se rindió un sentido homenaje al cantante de música regional colombiana Yeison Jiménez, en un evento que reunió a seguidores del género en un ambiente cargado de nostalgia, despecho y celebración.

La cita tuvo lugar en la Viejoteca Acuaparque de la Caña, escenario que desde horas de la tarde se convirtió en punto de encuentro para los que han hecho de las canciones del artista la banda sonora de sus historias personales.

Desde las 3:00 de la tarde, los asistentes comenzaron a llegar con atuendos mayoritariamente blancos y sombrero en mano, en respuesta a la convocatoria que invitaba a “ponerse el sombrero” para rendir tributo al fallecido artista. Sin embargo, a las afueras del recinto, la actividad se vio empañada por incidentes de violencia y desorden en los accesos.

El evento, con un cover de $10.000, según lo informado en la publicidad que compartió Radio 1 (organizadora del evento), logró convocar a un público diverso que coreó a todo pulmón los éxitos que han marcado la carrera de Yeison Jiménez y que, como muchos expresaron durante la jornada, “llegan directo al corazón”.

Evento organizado en honor a
Evento organizado en honor a Yeison Jiménez tuvo desmanes a la entrada del encuentro - crédito redes sociales

El homenaje tenía como fin no solo recordar las canciones más representativas del intérprete caldense, también en resaltar su impacto dentro del género popular colombiano, en el que se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de los últimos años. Temas asociados al amor, el desamor, las luchas personales y la superación fueron protagonistas durante la jornada, reforzando el vínculo emocional entre el artista y su público.

Pero cuando las personas estaban haciendo fila para ingresar, un grupo derribó una de las vallas de seguridad e intentó ingresar de forma tumultuaria, lo que originó momentos de desorden y angustia, al punto de que se hizo necesaria la presencia de la Policía Nacional y la Unidad Antidisturbios para controlar la situación, según confirmó la Corporación para la Recreación Popular (CRP).

En las imágenes que circularon la noche del viernes en las redes sociales, se vieron momentos de tensión afuera del centro recreativo, con personas forzando el ingreso y corriendo al notar la llegada de los cuerpos de seguridad.

La CRP detalló que uno de los operadores de logística fue agredido físicamente por individuos que violentaron las barreras, lo que desencadenó la intervención policial.

Así fueron los momentos de tensión y descontrol que se vivieron afuera del evento organizado en homenaje a Yeison Jiménez - crédito @@LAMONJACALI/X

"El ingreso del público al Acuaparque de la Caña se vio alterado, lamentablemente, por un grupo de personas que violentaron las vallas de protección y agredieron a una persona del operativo de logística y generaron la alteración del orden. De inmediato el personal de la CRP, informó a la policía que acudió para controlar la situación en las afueras del Acuaparque de la Caña", indicó la organización a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La CRP reportó además que la colaboración de la Policía Metropolitana de Cali, la Secretaría de Seguridad y Justicia y personal de la base aérea Marco Fidel Suárez fue determinante para evitar hechos lamentables y restaurar el control en el ingreso principal.

A pesar de los desmanes en el exterior, al interior del lugar el homenaje se desarrolló en un ambiente familiar y festivo, donde la música popular fue el eje central. Según la entidad, más de 600 personas lograron disfrutar del evento en la piscina de olas, mientras la programación especial de la noche blanca se desarrolló con normalidad en otros espacios del parque.

“No sostuvo ningún tipo de incidente. Desde la Corporación para la Recreación Popular, rechazamos el mal comportamiento de un grupo de personas... CRP agradece a las autoridades, a la policía metropolitana de Cali, a la Secretaría de Seguridad y Justicia, y al personal de la brigada área Marco Fidel Suárez por la colaboración oportuna para controlar la situació”, puntualizaron en el documento público.

Policía y logística evitan que
Policía y logística evitan que el caos arruine la noche blanca del Acuaparque de la Caña - crédito @acuaparquedelacanacali/IG

Aunque en las aclaraciones dadas por la entidad no se confirma que se trataba del evento programado en honor a Yeison Jiménez, sino de una actividad en la que “la mayoría de asistentes fueron niños”, se hace mención al lugar exacto en el que se indicó que iba a ser el encuentro para el fallecido artista.

Además, las reacciones y comentarios del público en las redes sociales aseguran que los desmanes se ejecutaron al ingreso de esa actividad, por lo que se cree que en el comunicado evitaron dar los nombres y esa información detallada por temas de permisos de imagen. De todas formas, es un tema sujeto a confirmación.

