Comenzó la temporada de avistamiento de aves en Valle del Cauca: estos son los destinos y especies imperdibles

El Valle del Cauca se ha destacado como un territorio privilegiado para el avistamiento de aves, reuniendo una variedad de hábitats que permiten observar más de 989 especies en distintos escenarios naturales y urbanos.

En esta época, mientras muchos regresan de sus vacaciones, se organizan grupos para explorar humedales, bosques de niebla, reservas y corredores ecológicos del departamento, en recorridos guiados por especialistas.

Lugares imperdibles en el Valle del Cauca para observar más de 900 especies de aves

Jamundí

En Jamundí, la ruta de aves y humedales destaca por sus paisajes agrícolas y zonas húmedas como Alfaguara, donde se han registrado más de 200 especies, entre ellas el Rascón Overo y el Pato Crestudo. Los humedales urbanos se han convertido en refugio para aves acuáticas y migratorias, y son un punto de encuentro para birders y fotógrafos de naturaleza.

Kilómetro 18

A solo 40 minutos de Cali se encuentra el kilómetro 18, un corredor de bosques de niebla con destinos como La Conchita, Bosque de Niebla Birding & Nature, San Felipe y La Florida.

En escenarios como estos, la alta humedad y la presencia de epífitas favorecen la observación de especies como el Colibrí Cola de Raqueta, Tangara Multicolor y Guacharaca Colombiana. La zona es reconocida por su apuesta por el turismo sostenible y la diversidad de aves andinas.

Laguna de Sonso

La Laguna de Sonso, ubicada en el muncipio del mismo nombre, es el último gran humedal del departamento, declarada sitio Ramsar por su importancia internacional, debido a su valor ecológico, hidrológico y biológico.

Este destino ofrece recorridos en lancha por el río Cauca. Su entorno alberga especies como el Buitre de Ciénaga, el Colibrí Rubí Topaz y el águila Pescadora. Este ecosistema es fundamental para la conservación de aves acuáticas y migratorias.

Alto Achincayá, en zona rural de Buenaventura

En la región de Alto Anchicayá, la carretera antigua al puerto de Buenaventura conduce a bosques de transición entre los Andes y el Pacífico. En el sector es posible observar especies emblemáticas como el Cómpas, el Frutero Pechirrojo y el Clarinero del Pacífico.

La Cumbre

El corregimiento de Chicoral-La Minga, en La Cumbre, existe una combinación de bosques nublados y cultivos de té que atraen aves como el Quetzal Crestado y el Saltarín Alidorado. El recorrido finaliza en el Ecolodge La Minca, referente para la observación y la fotografía de especies andinas.

El Cerrito

En la Reserva Natural Casa Madhú, situada en El Cerrito, se promueve la conservación y la ciencia ciudadana en bosques premontanos. Especies como el Azulón Ultramarino y el Colibrí Rubitopacio frecuentan este sector, junto al Carpinterito Punteado y el Picudo Gorgiestrella.

Pichindé, zona rural de Cali

Peñas Blancas, en Los Andes, limita con el Parque Nacional Farallones de Cali y alberga el Carpintero Gigante y el Toropisco Montañero, mientras que Las Brisas permite la observación de aves altoandinas como el Zarcerito Pechirrufo y el Rey del Quindío.

Yotoco

En el municipio de Yotoco, en el corregimiento de Miravalle y a dos horas y media de Cali, se encuentra la reserva natural Suee Birding.

Este espacio presenta diversos paisajes del piedemonte de la cordillera occidental y funciona como corredor biológico para especies de mamíferos como el puma. Alberga aproximadamente 268 especies de aves, entre las que se pueden observar el Cucarachero ruiseñor, el Saltarín rayado, la Dacnis turquesa, el Cucarachero buchipecoso y el Hormiguero de Parker.

Avistamiento de aves en la zona urbana Cali

En el área metropolitana de Cali, sitios como el Jardín Botánico, el Parque de la Biodiversidad COP16 y el Bosque Urbano de la Flora ofrecen salidas urbanas para avistar aves endémicas como el Atrapamoscas apical y la Guacamaya cariseca. Estos espacios promueven la conectividad ecológica y el contacto de la ciudad con su biodiversidad.

El Valle del Cauca se posiciona así como uno de los destinos más completos para el aviturismo en Colombia, integrando reservas naturales, humedales, bosques y espacios urbanos en una red de lugares únicos para la observación de aves.

Esta riqueza se destaca aún más durante la celebración de Colombia Birdfair 2026, que reúne a expertos y aficionados de todo el mundo con actividades, talleres y más de 50 salidas guiadas a 18 destinos del departamento para avistar la diversidad de especies que habitan la región.