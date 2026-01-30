Colombia

Un recorrido por el mercado de comida callejera más famoso de Corea del Sur: “Venga con hambre”

El creador de contenido consumió varios productos en Myeongdong, uno de los sitios turísticos más visitados de Seúl

Díaz se sorprendió con la confianza que tienen los comerciantes con los comensales - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Bajo el argumento de que “no todos los días se visita Corea del Sur”, el youtuber bogotano Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, hizo un recorrido por el mercado de Myeongdong, un corredor repleto de puestos de comida callejera en Seúl.

“Cada plato acá cuenta una historia, eso es justamente lo que he venido a probar el día de hoy. La esencia de Corea del Sur, pero servida en un plato”.

En primer lugar, Díaz indicó que los interesados en hacer el mismo recorrido deben tener en cuenta que lo más recomendable es tener dinero en efectivo, para que la comunicación con los comerciantes sea más fácil, aclarando que él no habla coreano.

Tras hacer varias tomas en el lugar, el youtuber probó unas patas de pollo fritas que le costaron alrededor de siete dólares, lo que no llamó la atención del creador de contenido por su textura. “Tiene huesos y todo, se sienten los cartílagos y no está nada mal, pero es una textura que no me gusta, es como el mondongo de Colombia, yo no puedo con eso”.

El youtuber calificó de manera positiva el recorrido que hizo en los comercios de Seúl - crédito @PlanetaJuan/YouTube

El segundo producto que probó el colombiano fue un pan de huevo, que le recordó a un postre colombiano; sin embargo, indicó que tiene diferencias marcadas en el tamaño y la cantidad de dulce que se utiliza.

Planeta Juan consumió una pequeña cantidad de cangrejos fritos, puesto que reconoció que se trata de un producto que no le agrada, aunque el que compró en Seúl lo calificó positivamente.

“Es una salsa rica, es cangrejo, pero está en una posición buena”, indicó Díaz antes de consumir una pasta de pescado con arroz con salsa picante, que fue la preparación que más disfrutó el youtuber. “Es una textura rara, pero rica. Es como un masmelo, pero picante. Cuando venga a Corea, tengo que repetir esto, qué sabroso”.

El youtuber colombiano encontró arepas en Corea del Sur - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Al preguntar por un “caldo parado”, expresión que se utiliza en algunas zonas de Colombia para referirse al alimento que se consume tras estar de fiesta, Díaz consumió uno que se acompaña con algunos fritos de pescado.

El guía que acompañó al colombiano sostuvo que el caldo es tradicional en el invierno, llegando al punto de que se vende en recipientes pequeños que el youtuber mencionó que se parecían al de un café (en tamaño), pero salado.

La sorpresa del recorrido fue un sitio en el que vendían arepas dulces, lo que llamó la atención del creador de contenido, puesto que se afirma que esta preparación es originaria de Colombia y Venezuela. “Parece que también es de Corea”, fueron las palabras del youtuber.

El pollo frito fue lo que menos llamó la atención del colombiano - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Los locales explicaron que, al ser un sitio turístico, algunas preparaciones son cambiadas para que no sean rechazadas por los visitantes. Por ejemplo, algunos vendedores afirmaron que las salsas son menos picantes que las que se venden en sitios más tradicionales.

Por último, Díaz comió varias preparaciones de pollo frito coreano, puesto que se trata de uno de los productos que más se repite en el recorrido; sin embargo, fue una de las preparaciones que menos llamó la atención del sudamericano.

Venga a Corea por su historia, por lo que le pueda gustar, pero venga con hambre; se come bien acá... Además, usted tiene la certeza de que come bien y que no va a pasar nadie por ahí corriendo y se le lleva las cosas. Eso es un punto para Corea”, puntualizó Díaz, que se sorprendió porque en la mayoría de puestos, para no tener contacto con el dinero, los comerciantes ubican una caja en la que confían que los comensales dejarán el efectivo.

