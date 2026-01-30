Colombia

Soldado está grave tras ser torturado y baleado por Los Pachencas en La Guajira; junto al uniformado hallaron un cadáver

La institución militar expresó su rechazo enérgico ante los actos ocurridos en el municipio de Dibulla, que vulneran el derecho internacional humanitario

Las Autodefensas Conquistadoras de la
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada serían las responsables del grave hecho violento contra el soldado - crédito Defensoría del Pueblo

El lunes 26 de enero se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre y otro gravemente herido en el corregimiento de Tomarrazón, zona rural de Riohacha (La Guajira). Hasta esa fecha, las autoridades no habían logrado identificar a ninguno de los dos afectados.

Sin embargo, el jueves 29 de enero se conoció que el comando de la Décima Brigada de la Primera División del Ejército Nacional confirmó que el hombre hallado con vida y gravemente herido es uno de sus soldados, integrante del Grupo de Caballería Mecanizado N° 2. El militar permanece bajo pronóstico reservado debido a heridas por impacto de bala en su cuerpo y a signos de tortura.

La institución detalló que los hechos ocurrieron mientras el soldado se encontraba de permiso, cuando miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachencas, habrían aprovechado la situación de indefensión del uniformado en zona rural del municipio de Dibulla y lo sometieron a torturas durante varios días.

El soldado habría sufrido torturas
El soldado habría sufrido torturas durante varios días - crédito @FuerzaAereaCol/X

El Ejército Nacional condenó el ataque y expresó su solidaridad con los familiares del soldado, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Tampoco se ha divulgado el nombre del hombre encontrado muerto ni si tenía relación con las fuerzas armadas.

En un comunicado, la institución aseguró puntualmente: “la institución acompaña de manera cercana y solidaria a la familia del soldado, ratificando su compromiso de brindar el apoyo integral requerido y de contribuir plenamente con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones correspondientes”.

Además, remarcó: “así mismo, el Ejército Nacional condena vehementemente este hecho criminal que transgrede el derecho internacional humanitario y representa una grave violación a los derechos humanos”.

La región enfrenta una escalada de violencia producto de la confrontación territorial entre grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que se han caracterizado en la región por ejercer torturas despiadadas contra sus víctimas.

El Ejército Nacional confirmó que
El Ejército Nacional confirmó que el hombre herido en Tomarrazón, Riohacha, es un soldado del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2 - crédito Europa Press

Autoridades refuerzan control en La Guajira tras operaciones contra alias Naín

Tras el Consejo de Seguridad Extraordinario realizado en Riohacha con la participación de autoridades locales y nacionales, el brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada del Ejército Nacional, informó que alias Naín, cabecilla de Los Pachenca en el departamento de La Guajira, estaría bajo control.

Hernández Vargas afirmó: “Creo que de una u otra forma lo tenemos neutralizado, no ha vuelto a salir por las redes sociales”.

El comandante de la Décima Brigada agregó que el líder criminal se encuentra bajo observación por parte de las autoridades. “Tan pronto tengamos información volveremos a hacer una operación”, precisó, en referencia a recientes operativos que incluyeron la presencia de tropas en territorio y un ataque aéreo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en el área rural del municipio de Dibulla.

Estas acciones estuvieron dirigidas contra el llamado narcoinfluencer, conocido también como el “Bendito menor”, y su pareja prófuga, alias la Bebecita.

En los últimos días, el jefe paramilitar envió una carta abierta al Gobierno Nacional, desmarcándose de los hechos violentos recientes en La Guajira y de amenazas al presidente Gustavo Petro.

Alias Naín es el principal
Alias Naín es el principal cabecilla de Los Pachencas, grupo delincuencial que opera en La Guajira - crédito Facebook

En la misiva, que circula con los logos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), el cabecilla sostiene que su voluntad ha sido “transitar por los caminos de diálogo, entendimiento y desescalamiento del conflicto”.

De manera paralela, se ha reportado la circulación de panfletos en redes sociales, donde supuestos grupos armados anuncian “limpieza social” en varios municipios del departamento. Frente a estos hechos, Hernández Vargas advirtió que existe un alto grado de desinformación: “Hay muchos panfletos que buscan, es un efecto solamente psicológico, entre bandas, entre grupos, inclusive a veces hasta particulares que quieren amedrentar”.

El alto oficial solicitó a la ciudadanía que confíe en las autoridades y evite difundir rumores. “Por favor déjenlo en manos de las autoridades competentes”, concluyó Hernández Vargas.

