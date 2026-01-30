Reportan bloqueo de transportadores en Buenaventura por filas monumentales y demoras en las terminales portuarias

Los manifestantes alegan demoras en los catios de cargue del puerto, lo que les representa pérdidas en tiempo y dinero - crédito Redes sociales/Facebook

El puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) permanece paralizado debido a una protesta de transportadores de carga en la carretera, específicamente en el sector de La Caucana.

Los camioneros reclaman al Gobierno nacional por la falta de control en las terminales portuarias y exigen la presencia de funcionarios del Ministerio de Transporte en el lugar de la manifestación.

Según el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios (Sinalco), los transportadores deben esperar durante horas para retirar los contenedores con mercancías, lo que ha generado un aumento de los costos de viajes y combustibles de hasta 120%.

Sinalco expresó en sus redes sociales: “La negligencia en la gestión de contenedores colapsa la logística. Navieras dejan patios llenos sin evacuar, la Superintendencia de Transporte no ejerce control eficaz, y el camionero tradicional termina quebrado mientras la cadena productiva se desangra”.

El puerto de Buenaventura enfrenta un bloqueo de transportadores de carga en el sector de La Caucana - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/Facebook)

Uno de los integrantes del gramio camionero agregó: “En los patios de contenedores, periódicamente tenemos ése mismo problema...Lamentablemente, los camioneros, tienen que manifestarse con las vías de hecho, pues la vías del diálogo y la conservación, se convierten en un canto a la bandera (sic)”.

El bloqueo provocó que numerosos vehículos de pasajeros y de carga permanezcan detenidos en la vía, a la espera de que se habilite el tránsito entre el Pacífico y el interior del país.

Y es que la inconformidad de los conductores de camiones de carga pesada es evidente, pues uno de ellos explicó que el miércoles 28 de enero tenía una cita programada para las 6:00 a. m., pero debido a un trancón en la entrada del puerto, pudo ingresar recién a las 7:30 a. m.

Al llegar al módulo correspondiente, encontró que solo había una máquina operativa y otra estaba varada, lo que generó retrasos adicionales.

El conductor expresó su inconformidad porque, aunque a los transportadores se les exige cumplir estrictamente los horarios de cita y, en caso de perderla, se les sanciona con cobros de dinero, dentro del puerto los tiempos de espera son prolongados y no existe el mismo nivel de exigencia para la administración portuaria.

Uno de los conductores contó su dramático caso de demoras en el puerto de Buenaventura que afectan su trabajo - crédito @TransEnMedios/X

El trabajador relató que llegó a la fila a las 5:00 a. m. y, cerca de las 11:00 a. m., aún no había logrado cargar el contenedor, a pesar de haber cumplido con el horario establecido. El mensaje evidenció la frustración de los conductores por la falta de eficiencia y el trato desigual que perciben en la operación del puerto.

El cierre, que es total, afecta la movilidad hacia uno de los principales puertos del país y generó preocupación en el sector transporte, que denuncia incumplimientos del Gobierno y un abandono prolongado a sus demandas.

Detalles de las fallas en el centro portuario que desencadenó bloqueos

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) alertó sobre la “grave y persistente situación logística” que enfrenta el puerto de Buenaventura, principal puerta de entrada y salida del comercio exterior colombiano en el Pacífico. Según el gremio, la crisis dejó de ser coyuntural y ahora se configura como un riesgo estructural para la competitividad del país.

Actualmente, indicó el gremio, los transportadores deben enfrentar más de 25 kilómetros de congestión vial para ingresar a las zonas portuarias, lo que eleva los tiempos de espera a más de siete horas y hace inviable el cumplimiento de los turnos operativos. Esta situación dispara los sobrecostos, deteriora la productividad e incrementa los riesgos de seguridad para conductores, operadores y empresas.

Fitac ha realizado varias advertencias y llamados respecto a la crisis que enfrentan los conductores del Puerto de Buenaventura - crédito Redes sociales/X

Fitac identificó causas como la congestión crónica en los accesos, la insuficiencia de patios y zonas logísticas, fallas en los sistemas de citas, demoras en la devolución de contenedores y una limitada presencia institucional. La organización cuestionó además la continuidad de cobros por citas vencidas y la falta de infraestructura adecuada, mientras el sistema está desbordado.

El puerto de Buenaventura concentra cerca del 46% de la carga nacional en contenedores, por lo que cualquier falla impacta toda la cadena logística, desde importadores hasta exportadores, que afrontan penalidades, costos adicionales y retrasos por bodegajes y reprogramaciones.

Fitac advirtió que la crisis se arrastra desde julio de 2025, cuando comenzó el represamiento de contenedores y los problemas con las Operaciones de Tránsito Multimodal (OTM) y los Depósitos de Tránsito Aduanero (DTA).

La inseguridad agrava el escenario, con asaltos y actos vandálicos que han obligado a reducir horarios y limitar despachos nocturnos. Los bloqueos recurrentes en las vías han incrementado los tiempos de tránsito, el costo de los seguros y la destrucción de vehículos.

Entre las medidas propuestas, Fitac solicita la suspensión de términos para DTA y OTM mientras persista el colapso, la implementación de planes de contingencia para reducir el represamiento de contenedores vacíos y una presencia institucional permanente para articular soluciones. El gremio advierte que, sin acciones inmediatas, Buenaventura y con ella el comercio exterior colombiano, seguirán perdiendo eficiencia y competitividad.