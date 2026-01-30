Mató a su suegra de 12 puñaladas después de agredir a su pareja con la misma arma

El criminal atacó a la mamá de su pareja de forma despiadada - crédito Colprensa

Durante el 28 de enero de 2026 se confirmó la captura de Fisher Steven Novoa Duarte, que es señalado por el brutal asesinato de Luz Marina Serrano Serrano en Girón (Santander), después de que la mujer interviniera en defensa de su hija, que fue atacada primero con un arma cortopunzante.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el crimen se registró dos días antes, el 26 de enero, dentro la finca La Santillana, que está situada en la vereda Río Frío. Después del fatal desenlace incrementó el temor de la familia de la víctima, que exige protección inmediata para evitar un nuevo ataque.

Así fue la captura del feminicida

La Policía Metropolitana de Bucaramanga señaló que Novoa Duarte, de 33 años, fue detenido en vía pública, exactamente en la calle 33 No. 26-48 del casco antiguo de Girón.

El operativo se realizó de forma conjunta entre unidades de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que confirmaron que, actualmente, el detenido se encuentra bajo custodia en la Estación de Policía de Girón, a la espera de ser trasladado a un centro de reclusión.

Horas después de los hechos, el acusado se presentó voluntariamente ante las autoridades. Sin embargo, al no existir una orden de captura ni encontrarse en flagrancia, quedó en libertad de forma inicial.

Tras la verificación del caso, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías de Bucaramanga, con sede en Girón, emitió una orden oficial de captura por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, homicidio agravado y violencia intrafamiliar.

Autoridades investigan qué sucedió en la finca

En el violento acto resultaron heridas dos mujeres. Una de las víctimas fue identificada como Yamile Tatiana Ruiz Serrano, de 30 años, que era la pareja sentimental del agresor y que sufrió lesiones en el mentón y el pecho con el mismo cuchillo con el que Fisher Steven Novoa Duarte después atacó a su madre, Luz Marina Serrano Serrano.

El reporte indica que la suegra del señalado murió por las 12 puñaladas que recibió en el momento en el que intentó intervenir para proteger a su hija del brutal ataque al que estaba siendo sometida.

En cuanto a Yamile Tatiana Ruiz Serrano, se sabe que fue trasladada a un centro médico tras el ataque. Allí aportó detalles clave a las autoridades, facilitando la identificación del responsable y el avance de la investigación que permitió la captura definitiva.

Posteriormente, Fisher Steven Novoa Duarte fue judicializado, aceptó su responsabilidad y un juez le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Ante la gravedad del caso, la familia de la víctima fatal solicitó ayuda y protección, debido a que consideran que el sujeto podría planear un nuevo atentado contra Yamile Tatiana Ruiz Serrano.

“Pedimos protección y, sobre todo, justicia, para que la muerte de mi madre no quede impune. Que queden como prueba las denuncias, los relatos de nuestra familia y las evidencias contundentes de los hechos, que aun así no han sido suficientes. Alzamos la voz como familia y, de manera urgente, pedimos ayuda y la inmediata intervención y protección del Estado debido al gran riesgo que enfrentamos”, dijo una de las hijas de la víctima mortal de este ataque.

En medio de las investigaciones, las autoridades enfatizaron su compromiso con la protección de las víctimas e instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar o de género a la línea 123 o a cualquier estación de Policía, donde se les puede brindar el respectivo acompañamiento.