Integrantes del equipo de Diógenes Quintero se salvaron de morir en el accidente de la aeronave: decidieron viajar por tierra

El equipo de trabajo de Diógenes Quintero decidió viajar por carretera hasta Ocaña, donde esperaría la llegada del representante - crédito @diogenesqa/X

La muerte de 15 personas en el accidente aéreo que se registró el 28 de enero de 2026 en Norte de Santander conmocionó al país. La noticia del siniestro se confirmó tras horas de incertidumbre por la desaparición de la aeronave HK4709 de la empresa Searca, cuyo vuelo asignado era el NSE 8849 de la aerolínea Satena; cubría la ruta Cúcuta - Ocaña.

Entre las víctimas estaba el representante a la Cámara Diógenes Quintero, que aspiraba a mantenerse en el Congreso de la República con el respaldo del Partido de la U. También estaba Natalia Acosta Salcedo, su asistente.

El viaje tenía como objetivo el cumplimiento de una agenda política. Sin embargo, no todos los integrantes del equipo del representante viajaron con él en el avión accidentado. Así lo reveló Juan Camilo Pérez, uno de sus miembros, que se salvó de morir. De acuerdo con su relato, que ofreció a Noticias Caracol, la decisión de no ir en ese vuelo estuvo motivada por la necesidad de cumplir una agenda alterna en Cúcuta, la cual debía cumplir antes de trasladarse a Ocaña.

La aeronave había estado desaparecida por horas, hasta que miembros de la comunidad la hallaron en Playa de Belén - crédito Europa Press

“Estábamos cumpliendo con unos compromisos precisamente con el representante a la Cámara. Nos desplazábamos hacia el municipio de Ocaña (…). (Acordamos que Diógenes) viajara en avioneta y el resto del equipo nos trasladábamos por tierra”, explicó.

En consecuencia, el equipo de Quintero partió a las 6:30 a. m. desde Cúcuta y llegó a Ocaña alrededor de las 11:30 a. m. A su arribo al aeropuerto de Ocaña, esperaron la llegada del congresista y su asistente. “El vuelo tenía que aterrizar en Ocaña a las 12:10 del mediodía. Estuvimos todo el tiempo esperando, pero lamentablemente el vuelo nunca llegó”, recalcó Pérez.

La incertidumbre aumentó cuando dejaron de recibir información sobre el avión. En un comunicado que publicaron antes de confirmarse el siniestro, informaron que habían intentado comunicarse con el legislador y la asistente a través de WhatsApp, pero que, aunque los mensajes aparecían como recibidos, no recibieron respuesta.

Indicaron que la última ubicación registrada en sus celulares fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, antes de que el avión despegara.

Equipo de comunicaciones de Diógenes Quintero confirmó que el congresista y su asistente, Natalia Acosta, iban en la aeronave desaparecida. No logaron ponerse en contacto con ellos - crédito Redes sociales/X

Pérez recordó que rastrearon el vuelo mediante aplicaciones y que, de un momento a otro, la señal se perdió. “En ese momento, la torre de control del aeropuerto de Cúcuta nos indicó que se había perdido la señal y luego, posterior a ello, la aeronáutica nos indica que el avión había desaparecido. Sobre la 1:20 p. m.”, detalló.

Finalmente, tras recibir la ubicación del GPS de otro de los pasajeros, emprendieron una caminata de dos horas que culminó en el hallazgo de la aeronave siniestrada, que cayó en la vereda Curasica en el municipio de Playa de Belén. Ciudadanos del lugar fueron los primeros en encontrar el avión y notificaron a las autoridades, que confirmaron que ninguno de los ocupantes de la aeronave sobrevivió.

Entre las hipótesis sobre lo que pudo haber causado el accidente están las condiciones climáticas y meteorológicas del lugar, que presentaba mucha neblina. De hecho, según Pérez, esas condiciones fueron notorias para ellos, que se desplazaban por carretera.

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

“Grabamos algunos videos, porque estábamos sorprendidos de que la neblina en la carretera estaba demasiado densa”, contó al medio de comunicación citado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cuerpo de Diógenes Quintero, de Natalia Acosta y de las demás víctimas del siniestro ya fueron entregados a la Dirección Seccional Norte de Santander, con sede en Cúcuta. Allí, cinco equipos foresenses llevarán a cabo los análisis técnico-científico integral de los cadáveres para identificarlos.

“En atención a la naturaleza misional del Instituto, la información técnica y procedimental derivada de estas actuaciones será puesta, de manera oportuna, exclusivamente en conocimiento de las autoridades competentes, dentro del marco de la investigación”, añadió.

La seccional de Cúcuta recibirá la ayuda de profesionales de municipios aledaños - crédito Medicina Legal