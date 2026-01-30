Estados Unidos otorgó visa temporal al ministro del Interior, Armando Benedetti

El ministro Armando Benedetti aseguró que le revocaron la visa en dos ocasiones: en 2017 y 2023, por protagonizar peleas públicas y por mal uso del pasaporte - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El Gobierno de Estados Unidos otorgó al ministro del Interior, Armando Benedetti, una visa diplomática temporal que le permitirá ingresar a territorio norteamericano. La decisión de la administración de Donald Trump surge en medio de acercamientos entre su Gobierno y el de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, con los que buscan limar asperezas y mejorar las relaciones bilaterales.

De acuerdo con El Tiempo, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que el visado que se le otorgó al jefe de la cartera tiene vigencia hasta que termine el periodo presidencial de Petro (agosto de 2026). Eso quiere decir que, si así se determina internamente, el ministro podría acompañar al jefe de Estado en el viaje a Washington que tiene programado para febrero.

El presidente se reunirá con el jefe de Estado Donald Trump el 3 de febrero; el encuentro se pactó luego de que los mandatarios conversaran por primera vez vía telefónica. Esto, en medio de tensiones diplomáticas y de advertencias sobre una posible intervención militar estadounidense en territorio colombiano con el fin de combatir el narcotráfico.

Por ahora, no se ha confirmado quiénes integrarán la comitiva de Gustavo Petro en su viaje a Estados Unidos. Solo está confirmada la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, que, como el presidente, recibió también una visa temporal para poder entrar al país.

¿Qué pasó con la visa de Benedetti?

El ministro del Interior informó que Estados Unidos revocó su visa en dos ocasiones. La primera vez fue en noviembre de 2017 por haber protagonizado una pelea pública con el exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. La segunda vez fue en junio de 2023, cuando ejercía como embajador de Colombia en Venezuela, debido a otra pelea pública que tuvo con el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva y por mal uso de su pasaporte.

“Él mismo (Leyva) se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado. Aprovecho la ocasión para decir que he sido una víctima de los juegos de las visas. Ojalá revisen sus propios procedimientos”, señaló el jefe de la cartera en su cuenta de X.

La razón por la que Petro se quedó sin visa

Por su parte, el presidente Petro perdió su visa en septiembre de 2025, debido a “acciones imprudentes e incendiarias” en las que incurrió al visitar el país. Pues, se unió a una marcha por Palestina en Times Square (Nueva York) y, con megáfono en mano, instó al Ejército estadounidense a no obedecer las órdenes de su mandatario, Donald Trump.

El retiro del visado causó malestar en Colombia. La Cancillería emitió un comunicado rechazando la decisión de la administración Trump, calificándola como un “arma diplomática” que impide al mandatario participar en actos, eventos o conferencias de carácter internacional, poniendo freno así a su libertad de opinión y de expresión.

“Limitar el ingreso a un país por razones vinculadas a una opinión pública se aparta del estándar internacional. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Estados Unidos y Colombia son Estados Parte, reconoce que toda persona tendrá derecho a la libertad de expresión, comprendiendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento.

Posteriormente, la canciller Rosa Villavicencio anunció que decidió renunciar a su visa para ingresar a territorio norteamericano, en solidaridad con el jefe de Estado colombiano.

“Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, informó.

