Defensa de Lucho Herrera se pronunció tras anuncio de investigación contra el exciclista: “Es víctima y no victimario”

Defensa de Herrera afirma que el exdeportista es una víctima del proceso - crédito AFP

El 28 de enero la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el exciclista colombiano Luis “Lucho” Herrera por su presunta implicación en la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá, Cundinamarca.

Cabe recordar que en el municipio mencionado, testigos y familiares de los desaparecidos señalaron posibles vínculos de Herrera con figuras relevantes del paramilitarismo en Colombia.

El proceso comenzó luego de que excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mencionaron a Herrera en su colaboración con la justicia. Los procesados que han nombrado al exciclista son conocidos bajo los alias de Ojitos y Menudencia.

Las autoridades iniciaron las pesquisas tras recibir denuncias de allegados a las víctimas, que reportaron la desaparición en circunstancias que aún no se han esclarecido del todo. Herrera, reconocido por su trayectoria en el ciclismo nacional e internacional, fue citado por la fiscalía para rendir versión libre y aclarar su posible relación con el caso.

Comunicado Fiscalía General de la Nación sobre el caso de Lucho Herrera - crédito Fiscalía General de la Nación

Cabe recordar que el proceso se encuentra en etapa preliminar, lo que implica la recolección de testimonios, análisis de pruebas y verificación de la información aportada por los denunciantes. La Fiscalía General de la Nación ha reiterado el compromiso de avanzar con total imparcialidad y transparencia, garantizando el respeto por el debido proceso y los derechos fundamentales tanto de las víctimas como del investigado.

Precisamente, ese fue uno de los temas que mencionó el abogado de Herrera en diálogo con Blu Radio, que aseguró que fueron ellos los que pidieron que se haga la diligencia judicial para que se conozca la verdad.

“Debo advertir de primeras que fuimos nosotros, la defensa de Luis Herrera, la que solicitó la indagatoria. La razón por la cual se solicitó que se oyera es porque la indagatoria es un mecanismo de defensa”, afirmó Hernando Benavides, que optó por no exponer detalles que conoce de la investigación.

El exdeportista colombiano es investigado por presuntos hechos de desaparición forzada ocurridos en 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito AFP

Para el jurista, la explicación de los señalamientos contra su cliente son los acuerdos y beneficios que han sido aprobados y otorgados para los exparamilitares mencionados, resaltando que ninguno de ellos ha asegurado haber sido testigo directo del hecho.

“Hay declaraciones de personas que obtuvieron rebajas de veinte años por hacer confesiones y que, de acuerdo con la versión que ellos mismos dieron ante el juzgado que ordenó compulsar las copias, ni siquiera estaban en Fusagasugá”.

Herrera ha negado haber participado en la desaparición de los cuatro campesinos - crédito redes sociales/X

“No nos alarma la postura de la fiscalía, porque es un mecanismo; hasta ahora inicia el proceso contra el señor Lucho Herrera”, reafirmó el abogado del exdeportista, que cuestionó las versiones que han abierto puertas a escenarios judiciales que no se han llevado a cabo.

Debido a que Herrera y su familia han recibido insultos en sitios públicos desde que se conocieron los señalamientos de “Ojitos” y “Menudencias”, el abogado reiteró que se debe respetar la presunción de inocencia.

“Hacen afirmaciones, que está a la puerta de la cárcel, sin tener en cuenta que él tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Es víctima y no victimario del acontecer en el Sumapaz, y más concretamente en Fusagasugá”.

Por último, Benavides anticipó que demostrarán que Luis Herrera fue víctima de extorsiones, y que rechazar hacer los abonos reclamados habría sido el motivo por el que se le vinculó con la desaparición de cuatro personas en Cundinamarca.

“Antes de que se hiciera la investigación, a él lo requirieron para extorsionarlo, exigiéndole sumas de dinero bajo amenazas contra su vida y sus bienes”, puntualizó el abogado, que confirmó que su cliente no realizará ningún pronunciamiento al respecto en el corto plazo.