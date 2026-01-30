Colombia

Con risas, así reaccionó Gustavo Petro luego de que jóvenes reclutas y médicos celebraron su primer salario mínimo: “Es su derecho”

El presidente aseguró que “en Colombia no puede haber gente que trabaja y arriesga la vida por otros, explotados como esclavos”

Guardar
Petro compartió el video el
Petro compartió el video el viernes 30 de enero de 2026 - crédito @gustavopetrourrego/IG

La decisión de otorgar por primera vez el salario mínimo completo a los jóvenes reclutas que cumplen el servicio militar en Colombia generó escenas de celebración y múltiples comentarios desde el Gobierno, al convertirse en un reconocimiento económico inédito para casi 100 mil soldados y auxiliares, según registros oficiales.

La medida, que también cobijó a médicos internistas que recibieron el abono de $1′750.000 en sus cuentas de ahorros, generó además de las palabras del mandatario en su cuenta de X, la reacción en video que dejó a la vista cómo recibió Petro los mensajes en los que incluso uno de los reclutas le dijo “¡Te amo Petro!”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que en un video que compartió desde su cuenta de Instagram, el jefe de Estado aparece con uno de sus funcionarios que le mostró en uno de los celulares el video con los fragmentos de varios jóvenes soldados que prestan el servicio militar, además de médicos internistas que subieron grabaciones celebrando que recibieron el dinero, y de paso le agradecieron la labor al mandatario de los colombianos.

Petro reaccionó al video el martes 28 de enero de 2026 - crédito @jesusdavidnievasg/TikTok

Por este motivo el servidor le preguntó a Petro: “Presidente, ¿qué mensaje le envía usted a estos jóvenes que festejan y le agradecen este aumento digno?"

“Es su derecho. En Colombia no puede haber gente que trabaja y que arriesga la vida por otros explotados, como esclavos”, le contestó al jefe de Estado.

Seguido a esto, y en medio de las risas, Petro afirmó: “Y en esa medida, les recuperamos dignidad, eso es lo que se llama. Así no alcance para mucho, pero es dignidad. Que el orden constitucional es el salario vital”.

Sobre este pago, el jefe de Estado detalló que “el salario vital es la mínima cantidad con que se puede pagar la vida, que es la canasta mínima familiar”.

Antes el presidente había reaccionado a los jóvenes reclutas que le agradecieron por recibir su primer salario - crédito @gustavopetrourrego/IG

Por esta razón, Petro dijo que “cualquier cosa (pago inferior) por debajo genera hambre”, y expresó que ese “daño a la sociedad es inmenso, histórico”.

En la parte final de su declaración, el presidente colombiano calificó de “genocida” a toda aquella persona que “impida que la gente gane su salario vital, es decir, que tenga lo mínimo para comer, que es lo que cualquier trabajadora o trabajador de Colombia debe obtener, no para sí mismo, para su familia”, agregó Petro.

“Y ambos, soldados, policías, patrulleros y médicos, médicas, salvando vidas. Y eso no se hace con los que salvan vidas. Así que, es simplemente la evolución de un derecho y dignidad”, concluyó el mandatario colombiano.

La medida, establecida por decreto al cierre de 2025, fijó el ingreso mensual de los uniformados en $1.750.000, una suma que históricamente había estado lejos del alcance de quienes se enrolan en las filas del Ejército y la Policía Nacional.

En videos divulgados a través de TikTok, se observa a decenas de jóvenes saltar y exhibir en sus teléfonos el saldo recibido, en una muestra de satisfacción que se viralizó y suscitó una reacción del presidente Gustavo Petro.

El mandatario, desde su cuenta de X, compartió un breve mensaje en el que destacó: “La alta moral de las tropas de Colombia”, para rematar con: “Así se construye un Ejército emancipador”, según consignó el propio jefe de Estado.

Petro calificó al Ejército como
Petro calificó al Ejército como "emancipador" - crédito @petrogustavo/IG

Esta oleada de entusiasmo se compartió en redes solo 24 horas después de que Petro pronunciara un discurso en la reapertura del hospital San Juan de Dios, en el centro de Bogotá.

Allí había vuelto a referirse a la política social como eje de su gobierno, contexto en el que —por decreto— dispuso el incremento del salario mínimo legal vigente en un 23,7% para 2026.

El impacto del primer pago no pasó inadvertido para figuras centrales del gabinete presidencial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, difundió un video en el que se mostró visiblemente complacido: “Estoy, pero estoy muy contento con que hoy a todos los soldados de mi patria les llegue el salario mínimo”, afirmó Benedetti al medio TikTok en la noche del 27 de enero.

Benedetti, además, anticipó un posible efecto en la escala de pagos dentro de las fuerzas armadas: “Tanto es así que van a tener que reformar también el de los sargentos, porque los sargentos van a terminar ganando menos que los soldados”.

Durante la misma grabación, Benedetti dialogó con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a quien llamó el “hacedor de ese decreto ley”.

El jefe de la cartera del Interior explicó cuántos soldados se beneficiarán por el pago del salario mínimo junto al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez - crédito @AABenedetti/X

Sánchez precisó la magnitud de beneficiarios: “Son 98.295 colombianos que prestan el servicio militar obligatorio, ya sea en las fuerzas militares o en la Policía Nacional como auxiliares, que reciben eso ($1′750.000)”, sostuvo Sánchez al medio TikTok.

El ministro de Defensa hizo hincapié en el alcance social de esta mejora: explicó que “el beneficio no es directamente al soldado, a quien preste el servicio militar, sino a la familia”, resaltando el efecto multiplicador del ingreso.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPago de salario mínimoPrimer salarioJóvenes soldadosServicio militarMédicos internistasReacción de PetroVideos de usuariosRedes socialesEjército NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Los colombianos que jugarán los playoffs de la Europa League: destacan Jhon Jáder Durán con Fenerbahçe y Jhon Lucumí en Bolonia

Una vez culminada la fase preliminar, los equipos sabrán su futuro europeo, incluyendo a los clubes con futbolistas colombianos que ya tienen boleto asegurado a la ronda de dieciséis

Los colombianos que jugarán los

Shakira confirma concierto en Jordania por primera vez en su carrera, pero el anuncio generó controversia entre sus fans: “Le taparon los hombros”

La cantante colombiana anunció en sus redes la confirmación de su show en este país, un hecho que generó reacciones divididas entre celebraciones y cuestionamientos en plataformas digitales

Shakira confirma concierto en Jordania

Fenalco y otros gremios celebran la suspensión de emergencia económica y piden al Gobierno responsabilidad fiscal y respeto institucional

El gremio calificó la decisión de la Corte Constitucional como histórica y advirtió que los problemas fiscales del país no pueden resolverse gobernando por decreto

Fenalco y otros gremios celebran

El hermano del exciclista Lucho Herrera es investigado por presunto abuso sexual: lo que dice su expediente

Las pesquisas apuntan a que estos abusos ocurrieron en el Motel Acuarios de Fusagasugá, propiedad de los hermanos Herrera, a comienzos de los años 2000

El hermano del exciclista Lucho

Cae en Antioquia alias Coya, narco panameño del cartel de los más buscados y reclamado por la Interpol

El arresto se logró tras semanas de investigaciones y vigilancia, y representa un avance significativo en la lucha contra estructuras criminales transnacionales que coordinan tráfico de drogas y movimientos financieros ilegales entre Colombia y Panamá

Cae en Antioquia alias Coya,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Morat explica por qué no

Morat explica por qué no buscarán nuevos récords Guinness ni presentaciones en estadios con su nuevo tour

Mariam Obregón envió mensaje a las mujeres sobre las cirugías estéticas: “No todas nos queremos operar”

Sebastián Villalobos explicó qué pasó con Juanse Quintero y Johanna Fadul: “Tampoco los considero mis amigos”

Así reaccionó Karol G al escuchar canción de Feid tras su ruptura: el video es viral en redes sociales

Manuela Gómez, Mariana Zapata y Yuli Ruiz alertan por supuesta presencia paranormal en ‘La casa de los famosos’: “Una sombra negra”

Deportes

Los colombianos que jugarán los

Los colombianos que jugarán los playoffs de la Europa League: destacan Jhon Jáder Durán con Fenerbahçe y Jhon Lucumí en Bolonia

Así será la previa del partido Inter Miami vs. Atlético Nacional: estos son los detalles del evento

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 3: un líder sorpresivo y Millonarios se hunde

Millonarios ya habría elegido a su nuevo técnico: de quién se trata

El Bayern Múnich de Luis Díaz y el Benfica de Richard Ríos conocieron a sus posibles rivales en la Champions League