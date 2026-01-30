Con risas, así reaccionó Gustavo Petro luego de que jóvenes reclutas y médicos celebraron su primer salario mínimo: “Es su derecho”

Petro compartió el video el viernes 30 de enero de 2026 - crédito @gustavopetrourrego/IG

La decisión de otorgar por primera vez el salario mínimo completo a los jóvenes reclutas que cumplen el servicio militar en Colombia generó escenas de celebración y múltiples comentarios desde el Gobierno, al convertirse en un reconocimiento económico inédito para casi 100 mil soldados y auxiliares, según registros oficiales.

La medida, que también cobijó a médicos internistas que recibieron el abono de $1′750.000 en sus cuentas de ahorros, generó además de las palabras del mandatario en su cuenta de X, la reacción en video que dejó a la vista cómo recibió Petro los mensajes en los que incluso uno de los reclutas le dijo “¡Te amo Petro!”.

Y es que en un video que compartió desde su cuenta de Instagram, el jefe de Estado aparece con uno de sus funcionarios que le mostró en uno de los celulares el video con los fragmentos de varios jóvenes soldados que prestan el servicio militar, además de médicos internistas que subieron grabaciones celebrando que recibieron el dinero, y de paso le agradecieron la labor al mandatario de los colombianos.

Petro reaccionó al video el martes 28 de enero de 2026 - crédito @jesusdavidnievasg/TikTok

Por este motivo el servidor le preguntó a Petro: “Presidente, ¿qué mensaje le envía usted a estos jóvenes que festejan y le agradecen este aumento digno?"

“Es su derecho. En Colombia no puede haber gente que trabaja y que arriesga la vida por otros explotados, como esclavos”, le contestó al jefe de Estado.

Seguido a esto, y en medio de las risas, Petro afirmó: “Y en esa medida, les recuperamos dignidad, eso es lo que se llama. Así no alcance para mucho, pero es dignidad. Que el orden constitucional es el salario vital”.

Sobre este pago, el jefe de Estado detalló que “el salario vital es la mínima cantidad con que se puede pagar la vida, que es la canasta mínima familiar”.

Antes el presidente había reaccionado a los jóvenes reclutas que le agradecieron por recibir su primer salario - crédito @gustavopetrourrego/IG

Por esta razón, Petro dijo que “cualquier cosa (pago inferior) por debajo genera hambre”, y expresó que ese “daño a la sociedad es inmenso, histórico”.

En la parte final de su declaración, el presidente colombiano calificó de “genocida” a toda aquella persona que “impida que la gente gane su salario vital, es decir, que tenga lo mínimo para comer, que es lo que cualquier trabajadora o trabajador de Colombia debe obtener, no para sí mismo, para su familia”, agregó Petro.

“Y ambos, soldados, policías, patrulleros y médicos, médicas, salvando vidas. Y eso no se hace con los que salvan vidas. Así que, es simplemente la evolución de un derecho y dignidad”, concluyó el mandatario colombiano.

La medida, establecida por decreto al cierre de 2025, fijó el ingreso mensual de los uniformados en $1.750.000, una suma que históricamente había estado lejos del alcance de quienes se enrolan en las filas del Ejército y la Policía Nacional.

En videos divulgados a través de TikTok, se observa a decenas de jóvenes saltar y exhibir en sus teléfonos el saldo recibido, en una muestra de satisfacción que se viralizó y suscitó una reacción del presidente Gustavo Petro.

El mandatario, desde su cuenta de X, compartió un breve mensaje en el que destacó: “La alta moral de las tropas de Colombia”, para rematar con: “Así se construye un Ejército emancipador”, según consignó el propio jefe de Estado.

Petro calificó al Ejército como "emancipador" - crédito @petrogustavo/IG

Esta oleada de entusiasmo se compartió en redes solo 24 horas después de que Petro pronunciara un discurso en la reapertura del hospital San Juan de Dios, en el centro de Bogotá.

Allí había vuelto a referirse a la política social como eje de su gobierno, contexto en el que —por decreto— dispuso el incremento del salario mínimo legal vigente en un 23,7% para 2026.

El impacto del primer pago no pasó inadvertido para figuras centrales del gabinete presidencial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, difundió un video en el que se mostró visiblemente complacido: “Estoy, pero estoy muy contento con que hoy a todos los soldados de mi patria les llegue el salario mínimo”, afirmó Benedetti al medio TikTok en la noche del 27 de enero.

Benedetti, además, anticipó un posible efecto en la escala de pagos dentro de las fuerzas armadas: “Tanto es así que van a tener que reformar también el de los sargentos, porque los sargentos van a terminar ganando menos que los soldados”.

Durante la misma grabación, Benedetti dialogó con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a quien llamó el “hacedor de ese decreto ley”.

El jefe de la cartera del Interior explicó cuántos soldados se beneficiarán por el pago del salario mínimo junto al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez - crédito @AABenedetti/X

Sánchez precisó la magnitud de beneficiarios: “Son 98.295 colombianos que prestan el servicio militar obligatorio, ya sea en las fuerzas militares o en la Policía Nacional como auxiliares, que reciben eso ($1′750.000)”, sostuvo Sánchez al medio TikTok.

El ministro de Defensa hizo hincapié en el alcance social de esta mejora: explicó que “el beneficio no es directamente al soldado, a quien preste el servicio militar, sino a la familia”, resaltando el efecto multiplicador del ingreso.