Colombia

Chontico Noche: resultados del último sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

Estos son los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Guardar
Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de la Lotería del Chontico Noche.

Esta lotería, reconocida por su formato ágil y su capacidad para atraer públicos diversos, realiza sorteos diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00. Con una presencia histórica, se ha consolidado como una de las opciones favoritas en el sur del país.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este jueves 29 de enero de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

  • Fecha: jueves 29 de enero de 2026.
  • Sorteo: 6441.
  • Número ganador: 8 2 1 6.
  • Quinta balota: 6.

¿Cómo se juega el Chontico?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los pasos para ganar los
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheLotería Chontico NocheChontico NocheResultados del chancecolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, se miden, en la capital del Valle del Cauca, dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

América de Cali vs. Once

Cierres en TransMilenio y protestas complican el tránsito en el sur de Bogotá: muchos caminan para llegar a sus destinos

El servicio de transporte experimenta suspensiones parciales mientras miles de ciudadanos enfrentan dificultades para movilizarse, incrementando el flujo en avenidas principales por la redistribución del tráfico

Cierres en TransMilenio y protestas

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

En condición de visitante, el Azucarero cayó 2-1 ante Águilas Doradas y completó su segunda derrota en la Liga BetPlay

Deportivo Cali sumó otra caída

Aumento del salario mínimo en 2026 impactará la cuota de administración en propiedad horizontal: experto explica cómo evitarlo

La subida del 23% en el Smmlv reaviva el debate sobre cómo calcular el aumento en las cuotas de administración; especialista señaló en Infobae los riesgos de aplicar incrementos automáticos

Aumento del salario mínimo en

Dos municipios del Valle del Cauca están de luto tras la muerte de un niño en un incendio y una niña ahogada en una quebrada

Dos familias en La Unión y Tuluá enfrentan la pérdida de sus hijos tras registrarse los dos hechos. Habitantes respuestas, pues al parecer, serían tragedias que se pudieron evitar

Dos municipios del Valle del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Maluma celebra su cumpleaños con

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

Morat anunció su regreso a Bogotá con el ‘Ya Es Mañana World Tour’: todo lo que debe saber de las tres presentaciones

Premios Grammy 2026: Karol G fue anunciada como presentadora de uno de los premios de la gala 68

Mario Mendoza le “cantó la tabla” a Juan Pablo Raba en ‘Los hombres sí lloran’: “Uno tiende a personalizar el dolor”

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Deportes

Deportivo Cali sumó otra caída

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”