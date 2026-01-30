Colombia

Centro Democrático reveló el plan secreto de Roy Barreras detrás de la visita a Estados Unidos: “Tramitó que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”

El aspirante presidencial se reunió con el congresista republicano Bernie Moreno en Washington, para contrarrestar la inestabilidad que han sembrado entre Colombia y el país norteamericano

Fuerte choque entre el Centro
Fuerte choque entre el Centro Democrático y Roy Barreras por viaje a Estados Unidos - crédito Colprensa/Centro Democrático

El candidato presidencial Roy Barreras confirmó en sus redes sociales, el jueves 29 de enero de 2026, que emprendió un viaje estratégico para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno, con el que buscaría “contrarrestar, según él, el ”ambiente venenoso y la inestabilidad que han sembrado en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos los odiadores que piden intervenciones extranjeras indeseables”, según adelantó el protagonista.

El político vallecaucano sostuvo que su presencia en la capital estadounidense pretende neutralizar la campaña de quienes, a su juicio, buscan “destruir al presidente a costa de nuestra democracia y nuestra soberanía”. En ese sentido, expresó que no dejará “que la única voz en los pasillos de Washington sea la de (Abelardo) De la Espriella, (Juan Carlos) Pinzón y demás voces cuyo único objetivo es destruir al presidente”, confirmando que es un férreo defensor de Gustavo Petro.

Con este mensaje en las
Con este mensaje en las redes sociales, el candidato presidencial Roy Barreras confirmó su viaje a Estados Unidos para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno - crédito @RoyBarreras/X

Tras confirmarse la reunión en la capital estadounidense con allegados al presidente Donald Trump, el Centro Democrático publicó un mensaje en sus redes sociales, lanzando duras acusaciones contra Barreras. Para la colectividad política, el exsenador habría gestionado en Estados Unidos el respaldo del mandatario colombiano Gustavo Petro para sí mismo, y no para el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, condicionando ese apoyo a su posible salida de la Lista Clinton.

Centro Democrático respondió a Roy
Centro Democrático respondió a Roy Barreras por ataques en su contra - crédito @CeDemocratico/X

“El habilísimo Roy Barreras tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda si lo sacan de la lista Clinton ¿Lo negará don Roy?”, puntualizó el partido fundado en 2013 por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.

Ante las dudas sobre los mecanismos de unidad del progresismo, Barreras precisó que una consulta liderada por él, prevista para el 8 de marzo, o un acuerdo político, servirían para consolidar a “la fuerza política mayoritaria en Colombia, que es el progresismo”. Además, negó cualquier ruptura con Cepeda y recalcó: “No serán países extranjeros los que veten ni decidan quién es el presidente de Colombia, sino nuestras mayorías del Pacto Histórico y Frente Amplio en las urnas”.

Respecto a la contienda interna, Barreras busca medirse con Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. Por ahora, la Registraduría Nacional del Estado Civil descartó la participación de Quintero en la consulta, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) analiza la candidatura de Cepeda. Si Quintero queda fuera, su esposa, Diana Osorio, sería inscrita con aval del Partido Ecologista.

Roy Barreras habló sobre la reunión que tuvo con Bernie Moreno

El aspirante presidencial se reunió
El aspirante presidencial se reunió con el congresista republicano Bernie Moreno en Washington, para contrarrestar la inestabilidad que han sembrado entre Colombia y el país norteamericano - crédito Colprensa - REUTERS

En medio de la tensión, Roy Barreras confirmó que mantuvo diálogo con Bernie Moreno para intentar “ayudar a descongelar esta relación”. El exsenador enfatizó en entrevista con Daniel Coronell que el presidente Petro no conocía previamente la agenda de su viaje y precisó que una foto con el ministro del Interior, Armando Benedetti—también conocida recientemente—respondía a otros temas de garantías electorales locales y no a la gestión en Estados Unidos. Barreras insistió en que no solicita autorización para procurar el bienestar de su país.

En declaraciones públicas, defendió la figura del mandatario colombiano y rechazó categóricamente las acusaciones de narcotráfico: “Es una mentira absoluta, una calumnia que ha tenido consecuencias muy complejas y muy odiosas y muy injustas”, como la inclusión de Petro y su círculo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) —a la que calificó como producto de “rumores venenosos”. En ese sentido, explicó su decisión de desplazarse a Washington para “despejar ese ambiente envenenado, a contar la verdad, a explicar lo que está pasando, a mejorar el ambiente hasta donde sea posible”.

Mientras tanto, en la capital estadounidense se mantiene el hermetismo sobre los detalles de la conversación entre Barreras y Moreno, ya que ambos acordaron respetar un protocolo de confidencialidad. Aunque oficialmente el gobierno de Estados Unidos no prevé sobresaltos para el inminente encuentro presidencial, la expectativa se mantiene elevada ante la delicada coyuntura diplomática que ambos países atraviesan.

