Traslado de cesantías al FNA abre opción de financiar hasta el 90 % de vivienda en Colombia durante 2026

Fondo Nacional del Ahorro (FNA) - crédiro Freepik

La consignación anual de cesantías, que las empresas deben realizar antes del 14 de febrero, se ha convertido en un punto clave dentro de las alternativas de acceso a vivienda para los trabajadores en Colombia.

El Fondo Nacional del Ahorro recordó que los empleados tienen la facultad legal de decidir en qué entidad se administran estos recursos y que el traslado puede hacerse sin costos adicionales.

De acuerdo con información divulgada por Fondo Nacional del Ahorro, las cesantías administradas por la entidad pueden ser utilizadas como base para acceder a créditos hipotecarios, así como a otros productos financieros relacionados con vivienda.

- crédito FNA

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este mecanismo busca articular el ahorro laboral con esquemas de financiación a mediano y largo plazo.

El FNA señaló que actualmente financia hasta el 90 % del valor de la vivienda, tanto en los segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS) como de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Según la entidad, este porcentaje busca reducir las barreras de entrada para los hogares que no cuentan con una cuota inicial elevada.

Además del crédito para compra de vivienda nueva o usada, el portafolio incluye alternativas como mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, leasing habitacional y compra de cartera, opciones que permiten a los afiliados adaptar el uso de sus cesantías a diferentes necesidades habitacionales.

| crédito FNA

El traslado de cesantías al FNA no contempla cláusulas de permanencia ni cobros por administración o por retiros, según precisó la entidad. Este aspecto, de acuerdo con la información oficial, facilita la movilidad de los recursos y el acceso a los productos sin penalidades económicas para los trabajadores.

Otro de los puntos destacados es la rentabilidad del ahorro administrado. El Fondo indicó que las cesantías no pierden valor en el tiempo y que su manejo está respaldado por esquemas de protección del ahorro. Este componente es relevante para quienes utilizan las cesantías como instrumento de planificación financiera.

Para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, el FNA informó que existen tasas preferenciales que oscilan entre UVR +0 % y UVR +4 %, dependiendo del tipo de vivienda y del perfil del solicitante. Estas condiciones aplican principalmente para vivienda social.

Las cifras de afiliación reflejan el alcance del modelo. Según datos oficiales, el Fondo Nacional del Ahorro cuenta actualmente con 2.000.137 afiliados con cesantías activas y un total de 2.429.963 afiliados, cifra que incluye a quienes mantienen ahorro voluntario contractual.

En materia crediticia, la entidad registra 176.740 créditos activos, número que corresponde a operaciones vigentes en diferentes modalidades de financiación habitacional. Estos datos, según el FNA, evidencian el uso de las cesantías como respaldo para operaciones de vivienda.

crédito FNA

Desde la presidencia de la entidad, Laura Roa Zeidán se refirió al papel del Fondo en el sistema financiero público. “En el Fondo Nacional del Ahorro sabemos que detrás de cada traslado de cesantías hay un sueño y una familia que quiere construir su futuro. Nuestro compromiso es acompañarlos con responsabilidad, transparencia y soluciones reales que dignifiquen su vida”, afirmó.

La directiva también señaló: “Hoy somos la única entidad del país que está trabajando para financiar el 100 % de la vivienda de los colombianos. Trasladar sus cesantías al FNA es abrir la puerta a la casa propia y a una mejor calidad de vida”. Estas declaraciones se producen en medio del llamado a los trabajadores para revisar sus opciones antes del cierre del periodo de consignación.

El FNA recordó que el derecho a elegir el fondo de cesantías está contemplado en la normativa laboral, por lo que los empleadores deben acatar la decisión del trabajador respecto al destino de estos recursos. El trámite de traslado puede realizarse directamente por el afiliado.

El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad estatal con más de 55 años de operación, adscrita al Grupo Bicentenario. Su función principal es administrar cesantías y ahorro de los trabajadores para destinarlos a soluciones de vivienda y educación, bajo un esquema de banca pública.