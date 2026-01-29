Colombia

Secretaría de Educación de Bogotá confirmó la transferencia de fondos para pago de docentes, pero persisten dudas sobre el cronograma en 2026

La disposición de los recursos fue anunciada tras retrasos e intercambios de señalamientos públicos, permitiendo que los docentes reciban sus sueldos sin nuevos aplazamientos y respaldando la continuidad del servicio educativo

La alcaldía de Bogotá dispuso
La alcaldía de Bogotá dispuso el pago de salarios a los docentes, tras varios días de tensión entre autoridades nacionales y distritales por el retraso de recursos

En medio de un ambiente de tensión entre el Gobierno nacional y la Administración distrital de Bogotá por los recientes retrasos en el pago a los docentes, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda de Bogotá confirmaron este jueves 29 de enero de 2026 la transferencia de fondos para la nómina docente, despejando las dudas sobre la continuidad y puntualidad en la remuneración de los maestros de la capital.

La confirmación llegó tras varios días de cruces públicos entre las autoridades educativas nacionales y distritales, motivados por la preocupación de miles de docentes ante la demora en el giro de los recursos. La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, informó que:

“Con el giro de hoy, 29 de enero, de los recursos para la nómina docente, en Hacienda Bogotá activamos nuestros procesos para que los maestros del distrito puedan recibir sus pagos mañana temprano. Nuestra prioridad es garantizar un trámite seguro y eficiente para honrar la labor de nuestros docentes”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, precisó que “a las 11:23 a. m., del 29 de enero de 2026 llegó el giro del SGP a las cuentas de Bogotá para el pago de la nómina (giro que debimos recibir hace ocho días). Esto permite garantizar que los docentes de Bogotá puedan recibir su salario a más tardar mañana, 30 de enero de 2026. Ojalá el Ministerio de Educación no vuelva a incumplir el acuerdo con Bogotá que permite pagar a nuestros maestros tres días hábiles antes de terminar el mes. Esperamos que el resto de las entidades territoriales reciban el recurso próximamente para que sus docentes puedan recibir el pago de su salario lo antes posible”.

Isabel Segovia señaló que los
Isabel Segovia señaló que los recursos de SGP llegaron el 29 de enero, permitiendo el pago docente a más tardar el 30 de enero de 2026 - crédito Isabel Segovia /X

La confirmación del pago representa el desenlace de una serie de desencuentros entre el Ministerio de Educación y la administración distrital, quienes durante los últimos días intercambiaron señalamientos sobre la responsabilidad por el retraso.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, había declarado el 28 de enero que la transferencia ya se había realizado, desmintiendo los señalamientos de incumplimiento por parte de la secretaria Segovia. “Hemos hecho el giro en los términos que la ley nos ordena. El pánico con tufo electoral que generó su secretaria para atacar en medios al Gobierno Nacional dista de la disposición para trabajar de manera articulada que acá menciona. Innecesario y malintencionado”, reiterando, además, la disposición al diálogo y la importancia de respetar la labor docente.

Es fundamental precisar que, una vez el Ministerio de Educación Nacional realiza la transferencia, la responsabilidad de efectuar el pago a los docentes recae en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC). De acuerdo con la normativa vigente, cada ETC dispone de hasta dos días hábiles para procesar y realizar los pagos, contados a partir de la recepción de los recursos.

Comprobante de depósito de dinero
Comprobante de depósito de dinero para el pago de docentes en Bogotá - crédito @Mineducacion/X

Para Bogotá, en la vigencia 2026, se encuentra garantizada la disponibilidad inicial de $2,59 billones para la prestación del servicio educativo, así como una asignación de $44.150 millones destinada exclusivamente al pago de las pensiones de los maestros nacionalizados.

Estos recursos son parte de la distribución realizada por el Departamento Nacional de Planeación el 2 de enero y de los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos el 20 de enero, lo que evidencia el cumplimiento estricto del cronograma definido para este año.

La secretaria Segovia, a través de su cuenta en X, había señalado que, ante los señalamientos de funcionarios nacionales y algunos concejales, la Secretaría de Educación informaría cada hora hasta que el giro se reflejara en la cuenta del distrito y se pudiera proceder con el pago a los maestros.

La Secretaría de Hacienda aseguró
La Secretaría de Hacienda aseguró que, pese a los cambios en plazos habituales, no existe ilegalidad y se mantiene la transparencia y responsabilidad fiscal en el manejo del SGP - crédito Secretaría de Hacienda de Bogotá/X

Finalmente, la Secretaría de Hacienda detalló que, a pesar de la modificación en los tiempos habituales de los últimos veinte años, no existe ninguna situación ilegal y se mantiene el compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la puntualidad en el manejo del Sistema General de Participaciones.

Con la confirmación del pago, el Gobierno nacional y la administración distrital ratifican su compromiso con la educación pública, aseguran la continuidad del servicio en Bogotá y respaldan el derecho de los docentes a recibir su salario y prestaciones de manera oportuna. La gestión transparente de los recursos y el cumplimiento de los acuerdos serán clave para fortalecer la confianza en el sistema educativo y garantizar el bienestar de miles de familias vinculadas al magisterio capitalino.

