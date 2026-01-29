Colombia

Roy Barreras criticó a Abelardo de la Espriella por propuesta de evitar la adopción en parejas del mismo sexo: “No es un asunto que le corresponde al Estado”

Las declaraciones del abogado y candidato presidencial, quien rechazó promover la adopción por parte de parejas Lgbti, motivaron la reacción del exembajador

Roy Barreras respondió a De
Roy Barreras respondió a De la Espriella tras declaraciones sobre adopción por parejas del mismo sexo - crédito Montaje Infobae

Un reciente intercambio de posiciones entre el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el exsenador y también aspirante Roy Barreras ha impulsado un debate nacional sobre los derechos de los niños y las parejas del mismo sexo en Colombia.

Las declaraciones del abogado, quien defendió la estructura tradicional familiar y se manifestó en contra de la adopción por parte de parejas Lgbti, generaron respuestas inmediatas desde el sector progresista.

En una entrevista citada por Roy Barreras a través de la red social X, Abelardo de la Espriella sostuvo: “Yo soy un tipo que defiende la familia tradicional”.

Añadió que rechaza los escenarios “donde hay ecuación que meten niños a adoctrinarlos, donde hay adopción de niños por parejas mismo sexo, a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta, es la verdad”. El candidato enfatizó que, desde su perspectiva, “un niño necesita un padre y una madre porque son roles fundamentales”.

El cruce de opiniones entre
El cruce de opiniones entre Abelardo de la Espriella y Roy Barreras reabren la discusión sobre la adopción igualitaria - crédito @RoyBarreras

La posición de De la Espriella fue contestada por Roy Barreras en X, quien expresó: “Cómo es posible que la derecha quiera meterse en la cama y la familia de los demás, nos quieren es quitar derechos y avances sociales”.

Según Barreras, “la libertad y el amor los voy a defender porque mientras ellos van para atrás, nuestra ola de avance progresista va hacia adelante”. Y añadió a su opinión personal: “Estoy convencido de que la familia es el núcleo más amoroso para levantar los hijos, para preservar la sociedad. La diferencia está en que hay distintos tipos de familia. Es que la familia es un núcleo amoroso y la familia es de muchas maneras”.

El expresidente del Senado citó ejemplos de familias “diversas”, incluyendo a abuelas que cuidan nietos o parejas del mismo sexo. Según sus palabras, “yo conozco parejas Lgbti que tienen matrimonios estables, más estables que los heterosexuales en muchas ocasiones”.

La controversia se produce en un contexto donde el debate sobre los derechos de las personas Lgbti y los derechos de los menores de edad.

Debate sobre la familia y derechos Lgbti hizo que Roy Barreras le lanzara pullas a Abelardo de la Espriella - crédito @RoyBarreras

“Ese no es un asunto que le corresponde al Estado. Ser libre es permitir que ames a quien quieras y esa libertad tiene que estar garantizada por un gobierno de espíritu liberal progresista”, expresó Barreras.

El exsenador recordó que ha defendido estos principios en el Congreso colombiano y reiteró su compromiso con lo que denomina igualdad: “El avance progresista hacia adelante que vamos a lograr es no retroceder en la conquista de esos derechos y que Colombia sea un país donde todos cabemos”.

Daniel Quintero acusó a Abelardo de la Espriella de incoherencia sobre adopción homoparental

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuestionó públicamente a Abelardo de la Espriella luego de que el abogado y candidato presidencial se pronunciara en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo durante una entrevista en Noticias Caracol.

En su cuenta de X, Quintero acusó a De la Espriella de “mentir en vivo” y difundió un video de archivo que mostraría una contradicción en sus declaraciones.

Debate por adopción homoparental: Quintero y De la Espriella enfrentan posturas opuestas - crédito @QuinteroCalle

Durante el programa, la presentadora solicitó la opinión de De la Espriella sobre la adopción homoparental. El abogado respondió: “Eso no depende de mí” y, ante la insistencia, añadió: “Yo no lo haría. Si de mí dependiera, no lo haría”.

Estas afirmaciones generaron respuestas inmediatas en redes sociales, sobre todo después de la publicación de Quintero.

El exalcalde compartió un video de 2016 donde De la Espriella declaraba: “Prefiero a un niño que viva y crezca en un hogar integrado por homosexuales a que lo haga viviendo en la calle”.

Acompañando el video, Quintero escribió: “Abelardo, ¿en cuántas mentiras te vamos a coger? Mira lo que decías hace unos días”. Además, planteó una reflexión sobre la realidad de la niñez en Colombia: “¿Cuántos niños hoy en Colombia no lo darían todo, hoy, con hambre, con falta de amor, en la calle, por tener una familia que los cuidara?”.

Marino Hinestroza reveló en su

La Tigresa del Oriente será

Ambulancia en Bogotá sirvió como

El Ideam explicó cuál es

Colombia vs. Chile: La Tricolor
EE. UU. confirmó recompensa de

Shakira rompe el récord de

Marino Hinestroza reveló en su

