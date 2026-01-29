Colombia

Roy Barreras le dio la bienvenida a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, a la consulta del Frente por la Vida

El candidato presidencial afirmó que no se puede aceptar una consulta progresista sin la presencia de otras mujeres lideresas

Guardar
Roy Barreras, Diana Osorio -
Roy Barreras, Diana Osorio - crédito Colprensa/@dianaov/Instagram

El candidato presidencial de La Fuerza de la Paz, Roy Barreras, se adelantó y dio la bienvenida a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a la consulta del Frente por la Vida, en caso de que ella así lo decida.

El exsenador y exembajador de Colombia aseguró que no se puede aceptar una consulta progresista sin la presencia de las mujeres.

“Bienvenida Diana Osorio a la consulta del Frente por la Vida si así lo decide. No es concebible una consulta progresista sin la participación de las mujeres!”, indicó Barreras en su cuenta oficial de X.

El candidato presidencial invitó a otras mujeres lideresas a sumarse a la consulta, con el propósito, según Barreras, a defender sus derechos y libertadores.

“Ojalá que se animen también otras mujeres lideresas que defiendan sus derechos y libertades en el proyecto progresista. Los derechos de las mujeres también están en riesgo con el retroceso que pretende la derecha extrema”, señaló el aspirante presidencial.

Roy Barreras, candidato presidencial por
Roy Barreras, candidato presidencial por Fuerza de la Paz, se anticipó y dio la bienvenida a Diana Osorio - crédito @RoyBarreras/X

El mensaje de Roy Barreras responde a Diana Osorio, quien, a través de su perfil oficial en X, agradeció la propuesta del Partido Ecologista para representarlos en la consulta Frente por la Vida.

En su pronunciamiento, Osorio señaló que en los próximos días tomará una decisión respecto a la invitación de la colectividad.

“Agradezco al Partido Ecologista Colombiano por su invitación para participar en la Consulta del Frente por la Vida. Tomaré una decisión pronto”, expresó Osorio.

En cuanto al Partido del Trabajo de Colombia (PTC), Diana Osorio señaló que también recibió una carta para participar en las elecciones de la consulta; sin embargo, expresó que hará un pronunciamiento oficial cuando se “determine la veracidad de la misma”.

“En relación al PTC, recibimos una carta invitándonos a participar, sin embargo, no tomaré una decisión sobre la misma hasta tanto no se determine la veracidad de la misma y haya un pronunciamiento oficial del partido”, señaló Diana Osorio.

Diana Osorio señaló que en
Diana Osorio señaló que en los próximos días tomará una decisión respecto a la invitación del Partido Ecologista - crédito @diamaov/X

El nombre de Diana Osorio comenzó a sonar luego de que la Registraduría rechazara la postulación de Daniel Quintero a las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026.

“Por otro lado, rechazó la postulación del ciudadano Daniel Quintero a la consulta para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, señalando que: “…aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, señaló la Registraduría.

Diana Marcela Osorio Vanegas ha emergido como una figura relevante en la política colombiana tras la exclusión de Daniel Quintero, su esposo y exalcalde de Medellín, de la consulta interna del Frente por la Vida para las elecciones presidenciales de 2024. Aunque tradicionalmente ha acompañado a Quintero,

Osorio ha cobrado notoriedad ante la posibilidad de asumir una candidatura, enfrentando cuestionamientos de sectores opositores por su falta de trayectoria en cargos de elección popular.

Osorio cuenta con experiencia en el sector público y en organizaciones como la Fundación Piensa Verde, donde desempeñó funciones directivas y de representación legal. La fundación se disolvió en 2018, previo a que uno de sus directivos se incorporara a la administración municipal de Medellín. Además, Osorio trabajó como asesora legislativa y ha cursado estudios en sostenibilidad energética, tras haber residido en Estados Unidos como becaria, según información divulgada por El Tiempo.

Diana Marcela Osorio Vanegas asume
Diana Marcela Osorio Vanegas asume protagonismo en la política colombiana tras la exclusión de Daniel Quintero del Frente por la Vida - crédito Instagram/PTC

La negativa de la Registraduría a permitir la inscripción de Quintero llevó a Osorio a considerar encabezar el proyecto presidencial. Quintero, actualmente investigado por la Fiscalía, ha respaldado públicamente a Osorio. En el ámbito personal, se destaca la participación de su padre en el gobierno de Ernesto Samper, dato publicado por El Colombiano, lo que suma otro vínculo con la esfera política nacional.

